Не зря «Авангард» за экс-форварда «Каролины» 85 миллионов ЦСКА выложил

Пусть вас счет 1:1 в основное время не вводит в заблуждение. Честь и хвала обоим голкиперам – 29-летнему чеху Грубецу, заменившему в рамке «ястребов» после поражения в стартовой встрече (2:5) Бобкова, и 37-летнему олимпийскому чемпиону Кошечкину. Потрудились они на славу. Именно вратари держали обе команды в игре вплоть до бездарного фола магнитогорца Пашнина на 74-й минуте. 44-й бросок в створ «Магнитки» оказался фатальным. А всего «Авангард» и «Металлург» метали шайбу в сторону ворот 155 раз, в 83 случаях в дело вступали вратари – 44 против 39. Зато по силовым приемам преимущество хозяев уже подавляющее – 36-10. Но по времени в атаке впереди уральцы – 15:25 против 11:27.

Еще по ходу игры я никак не мог осмыслить все эти цифры. Как-то их скомпоновать, чтобы сделать некие нравоучительные выводы. Прежде всего для себя. Понять, кто же больше заслуживает победы? Кто больше на нее наработал? Помог в послематчевом блиц-интервью наставник победителей Боб Хартли:

- Забавная игра вышла. Случилось столько вещей, которые не поддаются объяснению.

Полностью согласен! Чертополох классический. Задолго до развязки я успокоил себя тем, что в эту субботу по большому счету ничего не решается. Главное – что у обоих клубов есть игра, из которой никто не выпадает. Хотя предпочтительнее все-таки выглядел «Авангард». Ну проиграет он сегодня повторно, только злее будет. Даже при вероятном счете 0-2 в серии у сибиряков на руках останутся все козыри, чтоб переломить ход борьбы. Один из главных – реализация большинства.

Как раз этот компонент решил исход нынешнего поединка. «Магнитка» в конце второй трети при счете 1:1 пятиминутный штраф Готовца откатала вхолостую. Омичи сразу после перерыва удаление Чибисова использовали. Это была бы справедливая кара за слишком картинное падение Чибисова, после которого Готовца выгнали до конца матча. Магнитогорец травмы не получил и быстро вернулся в игру. Однако Илья Воробьев взял запрос на игру рукой у «Авангарда» и оказался прав. Гол Каски отменили, потому что перед этим он задел рукой шайбу, выброшенную из зоны Пашниным.