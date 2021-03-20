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Не зря «Авангард» за экс-форварда «Каролины» 85 миллионов ЦСКА выложил
20 марта 21:37
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард»

Не зря «Авангард» за экс-форварда «Каролины» 85 миллионов ЦСКА выложил

Угарная взаимная молотилка в Балашихе увенчалась на 15-й минуте овертайма выстрелом из гиперболоида Толчинского в ближнюю девятку Кошечкина – 2:1. Омичи восстановили равновесие в серии с «Металлургом» - 1-1.

Пусть вас счет 1:1 в основное время не вводит в заблуждение. Честь и хвала обоим голкиперам – 29-летнему чеху Грубецу, заменившему в рамке «ястребов» после поражения в стартовой встрече (2:5) Бобкова, и 37-летнему олимпийскому чемпиону Кошечкину. Потрудились они на славу. Именно вратари держали обе команды в игре вплоть до бездарного фола магнитогорца Пашнина на 74-й минуте. 44-й бросок в створ «Магнитки» оказался фатальным. А всего «Авангард» и «Металлург» метали шайбу в сторону ворот 155 раз, в 83 случаях в дело вступали вратари – 44 против 39. Зато по силовым приемам преимущество хозяев уже подавляющее – 36-10. Но по времени в атаке впереди уральцы – 15:25 против 11:27.

Еще по ходу игры я никак не мог осмыслить все эти цифры. Как-то их скомпоновать, чтобы сделать некие нравоучительные выводы. Прежде всего для себя. Понять, кто же больше заслуживает победы? Кто больше на нее наработал? Помог в послематчевом блиц-интервью наставник победителей Боб Хартли:

- Забавная игра вышла. Случилось столько вещей, которые не поддаются объяснению.

Полностью согласен! Чертополох классический. Задолго до развязки я успокоил себя тем, что в эту субботу по большому счету ничего не решается. Главное – что у обоих клубов есть игра, из которой никто не выпадает. Хотя предпочтительнее все-таки выглядел «Авангард». Ну проиграет он сегодня повторно, только злее будет. Даже при вероятном счете 0-2 в серии у сибиряков на руках останутся все козыри, чтоб переломить ход борьбы. Один из главных – реализация большинства.

Как раз этот компонент решил исход нынешнего поединка. «Магнитка» в конце второй трети при счете 1:1 пятиминутный штраф Готовца откатала вхолостую. Омичи сразу после перерыва удаление Чибисова использовали. Это была бы справедливая кара за слишком картинное падение Чибисова, после которого Готовца выгнали до конца матча. Магнитогорец травмы не получил и быстро вернулся в игру. Однако Илья Воробьев взял запрос на игру рукой у «Авангарда» и оказался прав. Гол Каски отменили, потому что перед этим он задел рукой шайбу, выброшенную из зоны Пашниным.

Вот как все кудряво закольцевалось. На 68-й минуте «сталевары» получили шанс все закончить, после того как хозяева в простейшей ситуации перебрали с численным составом. Тщетно. Ну а вскоре Потапову и прилетел тот самый удар локтем от Пашнина. На сей раз отделаться двухминутной отсидкой «Металлургу» не удалось. Буше мастерски разрезал зону гостей переводом справа налево, а Толчинский расстрелял ближнюю девятку, в третий раз в этом плей-офф реализовав лишнего.

Форвард «ястребов» набирает очки четвертый матч подряд и с 10 (4+6) баллами продолжает возглавлять список бомбардиров Кубка Гагарина-2021. А ведь прошлым летом Сергей оказался не нужен ЦСКА – не сговорились по зарплате. Армейцы уступили права на Толчинского за 85 млн рублей «Авангарду». Отличная инвестиция босса сибиряков Александра Крылова!

источник: «Советский спорт»
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