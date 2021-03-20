СКА перестал забрасывать шайбу в зону, но на один гол «Динамо» наиграло

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Нью-Джерси Дэв 1 Питтсбург Пинг 2 П1 10.0 Х 3.80 П2 1.41
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 78' Суонси Сити 0 Кардифф Сити 1 П1 16.0 Х 5.40 П2 1.24
Испания - Примера 2-й тайм, 81' Уэска 0 Осасуна 0 П1 6.60 Х 1.30 П2 7.50
Германия - Бундеслига 2-й тайм, 81' Шальке-04 0 Боруссия М 3
Кубок Англии 2-й тайм, 80' Эвертон 0 Манчестер Сити 0 П1 11.0 Х 1.50 П2 3.50
Италия - Серия А 3-я четверть Доломити Энерг 52 Брешия 47
НХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Флорида Пантер 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.95 Х 3.80 П2 3.50
Португалия - Примейра перерыв Портимоненсе 0 Порту 1 П1 20.0 Х 9.10 П2 1.12
Италия - Серия А 1-я четверть Виктория Либер 8 Виртус Болонья 6
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Колорадо Эвела 0 Миннесота Уайл 0 П1 1.78 Х 4.70 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Лос-Анджелес Л 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.57 П2 2.45
Германия - Бундеслига 22:30 Миттельдойчер 0 Бамберг 0
Испания - Примера 23:00 Вальядолид 0 Севилья 0 П1 4.60 Х 3.40 П2 1.90
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.65 Х 4.60 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 23:00 Брайтон энд Хо 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.68 Х 3.60 П2 6.10
Португалия - Примейра 23:30 Спортинг 0 Витория Гимара 0
СКА перестал забрасывать шайбу в зону, но на один гол «Динамо» наиграло
20 марта 21:58
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Динамо» (Москва)

СКА перестал забрасывать шайбу в зону, но на один гол «Динамо» наиграло

После второго матча серии СКА – «Динамо» (Москва), завершившегося победой армейцев 1:0, главные тренеры соперников Владимир Крикунов и Валерий Брагин остались довольны своими подопечными.

- Плохо так проигрывать – на последних минутах, - начал наставник «Динамо» Владимир Крикунов. - В целом, ребята молодцы, создавали моменты, надо было забивать. Спасибо нашим болельщикам. Готовимся дальше.

- Показалось, что ваша команда играла излишне осторожно. Такая была установка?
- На один гол моменты насоздавали. Но согласен – мы на самом деле осторожничали.

- Отсутствие Дмитрия Кагарлицкого ослабило спецбригаду большинства?
- Тарасов только то пришел в это звено. Посмотрим…

- Вратарь Иван Бочаров продолжит выходить в стартовом составе?
- Мы ротировали вратарей: играл тот, кто посвежее. Так что посмотрим. Свежий игрок – он всегда получше уставшего.

- После поражения в первом матче СКА поменял пятерых игроков. Вы готовы поступить так же?
- Да, у нас есть кому выходить.

- Когда ждать возвращения Кагарлицкого? Возможно ли его появление в этой серии?
- Наверное, возможно. Если серия затянется.

Защитник «Динамо» Андрей Миронов отметил изменения в тактике СКА.

- Показалось, «Динамо» сыграло слишком осторожно, выжидая ошибку соперников…
- У нас есть тактика, которой мы стараемся придерживаться. Не забили в большинстве. СКА же поменял тактику. Армейцы совсем в другой хоккей играли.

- Поэтому вы не сразу смогли подстроиться?
- Я не согласен с этим выводом. Могу ответить великой цитатой: у нас есть тактика, мы ее придерживаемся. СКА поменял схему игры – соперник играл без забросов в зону. Нам тренерский штаб подсказал, и мы стали действовать по-другому.

Главный тренер СКА Валерий Брагин похвалил молодежное звено и не ответил на вопрос о состоянии травмированного капитана команды Евгения Кетова:

- Соперник играл в закрытый хоккей, а мы старались провести весь матч агрессивно. Чтобы взломать такую оборону, пришлось приложить много сил. В этом плане не всё отработано.

- Кого можете выделить-похвалить?
- Молодежное звено провело хорошую игру. Думаю, эти парни продолжат выходить в таком сочетании. Ткачёву тяжело: он не играл почти две недели. Непросто войти в ритм, поэтому были небольшие проблемы.

Хорошую игру провел Каменев. Хотя поначалу ему было трудно в плане катания. Но после двух-трех смен вошел в ритм. В концовке мы выпускали Каменева и Цицюру, потому что они хорошо играют в обороне.

- Что с Кетовым?
- Им занимаются врачи. Сложно что-то сказать по его состоянию.

Автор единственного гола Кирилл Марченко признался, что плохо помнит заброшенную шайбу:

- Я пнул шайбу ногой, потом ковырнул два раза – плохо помню этот момент. Когда забиваешь такие голы накоротке – мозг всегда отключается.

- Как понимали друг друга после воссоединения с Морозовым и Подколзиным?
- Не могу сказать, почему мы до этого не играли вместе. У нас в команде все партнеры хорошие, но с Подколзиным и Морозовым особое молодежное чувство. С Иваном знакомы с десяти лет, с Василием – с шестнадцати. Играли вместе на молодежном чемпионате мира, юниорском. Мы хорошие друзья, понимаем друг друга. Можем отдать пас, как сегодня Мороз – Подколу. Он бросал, но не забил.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Peugeot 308 (2021) задаст жару Volkswagen Golf и Hyundai i-30Дмитрий Бивол сразится Крэйга Ричардса 1 мая в ВеликобританииЦСКА победил ярославский "Локомотив"Вот это поворот! «Боруссия» назвала цену за Холанда«Спартак» провел переговоры с МозесомБелорусская легкоатлетка показала свое тату - очень горячо
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
«Назначение Олича — риск для ЦСКА». Кириченко — о грядущих переменах в клубе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился с "Плеймейкером" мнением о вероятном назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, с которым он выступал за армейцев в 2003 и 2004 годах.
Овечкин показал Байдену русское шоу. Догнал Хоу, приблизился к Дионну, победил Панарина (видео)
Александр Овечкин и Артемий Панарин стали авторами всех голов в матче НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс» (2:1).
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика