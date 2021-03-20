СКА перестал забрасывать шайбу в зону, но на один гол «Динамо» наиграло

- После поражения в первом матче СКА поменял пятерых игроков. Вы готовы поступить так же? - Да, у нас есть кому выходить.

- Вратарь Иван Бочаров продолжит выходить в стартовом составе? - Мы ротировали вратарей: играл тот, кто посвежее. Так что посмотрим. Свежий игрок – он всегда получше уставшего.

- Отсутствие Дмитрия Кагарлицкого ослабило спецбригаду большинства? - Тарасов только то пришел в это звено. Посмотрим…

- Показалось, что ваша команда играла излишне осторожно. Такая была установка? - На один гол моменты насоздавали. Но согласен – мы на самом деле осторожничали.

- Плохо так проигрывать – на последних минутах, - начал наставник «Динамо» Владимир Крикунов . - В целом, ребята молодцы, создавали моменты, надо было забивать. Спасибо нашим болельщикам. Готовимся дальше.

- Когда ждать возвращения Кагарлицкого? Возможно ли его появление в этой серии?

- Наверное, возможно. Если серия затянется.

Защитник «Динамо» Андрей Миронов отметил изменения в тактике СКА.

- Показалось, «Динамо» сыграло слишком осторожно, выжидая ошибку соперников…

- У нас есть тактика, которой мы стараемся придерживаться. Не забили в большинстве. СКА же поменял тактику. Армейцы совсем в другой хоккей играли.

- Поэтому вы не сразу смогли подстроиться?

- Я не согласен с этим выводом. Могу ответить великой цитатой: у нас есть тактика, мы ее придерживаемся. СКА поменял схему игры – соперник играл без забросов в зону. Нам тренерский штаб подсказал, и мы стали действовать по-другому.

Главный тренер СКА Валерий Брагин похвалил молодежное звено и не ответил на вопрос о состоянии травмированного капитана команды Евгения Кетова:

- Соперник играл в закрытый хоккей, а мы старались провести весь матч агрессивно. Чтобы взломать такую оборону, пришлось приложить много сил. В этом плане не всё отработано.

- Кого можете выделить-похвалить?

- Молодежное звено провело хорошую игру. Думаю, эти парни продолжат выходить в таком сочетании. Ткачёву тяжело: он не играл почти две недели. Непросто войти в ритм, поэтому были небольшие проблемы.

Хорошую игру провел Каменев. Хотя поначалу ему было трудно в плане катания. Но после двух-трех смен вошел в ритм. В концовке мы выпускали Каменева и Цицюру, потому что они хорошо играют в обороне.

- Что с Кетовым?

- Им занимаются врачи. Сложно что-то сказать по его состоянию.

Автор единственного гола Кирилл Марченко признался, что плохо помнит заброшенную шайбу:

- Я пнул шайбу ногой, потом ковырнул два раза – плохо помню этот момент. Когда забиваешь такие голы накоротке – мозг всегда отключается.

- Как понимали друг друга после воссоединения с Морозовым и Подколзиным?

- Не могу сказать, почему мы до этого не играли вместе. У нас в команде все партнеры хорошие, но с Подколзиным и Морозовым особое молодежное чувство. С Иваном знакомы с десяти лет, с Василием – с шестнадцати. Играли вместе на молодежном чемпионате мира, юниорском. Мы хорошие друзья, понимаем друг друга. Можем отдать пас, как сегодня Мороз – Подколу. Он бросал, но не забил.