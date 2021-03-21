Закон НХЛ-2021: хочешь побеждать, ставь в ворота русского

К этой выдающейся расстановке привели такие события. В качестве бонуса весточка из лагеря финалиста Кубка Стэнли-2020.

ВАСИЛЕВСКИЙ

«Тампа» разгромила «Чикаго» - 4:1. Василевский отразил 30 бросков из 31 (96,8%) и установил личный рекорд по победам подряд – 11, повторив клубное достижение Луи Доминга, установленное в чемпионате-2018/19.

При этом «Чикаго» превзошел действующих чемпионов по попыткам бросков (55-40), броскам в створ (31-29), опасным моментам (36-27), голевым ситуациям (13-11) и даже по общему показателю ожидаемых голов (2,52 против 2,48).

- Это была один из тех дней, когда мы слишком часто полагались на Василевского, особенно во втором периоде, - констатировал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос. - Подобные матчи случаются в течение сезона, но нужно стараться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире. Он снова доказал это. Дал нам шанс победить, мы его использовали.

- Василевский остается кирпичной стеной весь сезон. Это определенно придает нам уверенности, - добавил форвард «молний» Энтони Сирелли. А тренер Джон Купер вспомнил эпизод из второго периода, когда «Тампа» полторы минуты отбивалась втроем против пяти гостей, которые нанесли 11 бросков подряд:

- К сожалению, сегодня мы нуждались в помощи Василевского больше, чем следовало бы, но он сыграл великолепно. Мы не должны допускать такой непоследовательной игры, как во втором периоде. Я надеялся, что команда получит некоторый импульс после того, как выстояли втроем против пяти. Но этого не произошло: Васи пришлось продолжать держать нас в игре.

Вот и получается, что 4:1 – разгром только на бумаге. Без сибирского кудесника ничего бы этого не было.

На сегодня Андрей лидирует в НХЛ по обоим основным вратарским показателям: количеству побед – 20 (в 24 матчах) и проценту отраженных бросков – 93,3%. Более чем в столетней истории лиги лишь одному голкиперу удалось одержать 20 викторий в чемпионате быстрее. В сезоне-1929/30 Сесиль Томпсон («Бостон») достиг этого рубежа за 23 игры. Только семь вратарей за всю летопись НХЛ укладывались в 25 матчей, чтобы одержать 20 побед. Василевский это сделал уже дважды! Предыдущий раз в 2017/18 – 20 викторий в 25 играх.

Теперь россиянин нацелился на новые заоблачные высоты. Ему осталось три выигрыша кряду, чтобы настичь того же Томпсона, Сергея Бобровского («Коламбус», 2016/17), Тома Баррассо («Питтсбург», 1992/93), Йонаса Хиллера («Анахайм», 2013/14). На четверых они делят рекорд по продолжительности победной серии – 14 матчей.

Ну а пару грандиозных достижений, свидетельствующих о самом главном – стабильности вратаря, Василевский уже установил, став:

- первым в истории НХЛ с победными сериями из 8+ матчей в четырех сезонах кряду;

- первым в истории НХЛ с победными сериями из 10+ матчей в трех сезонах кряду.

СОРОКИН

«Айлендерс» уничтожили «Филадельфию» - 6:1, забив четыре гола еще в первом периоде. Ньюйоркцы одержали первую победу за три тура, которая для Сорокина стала седьмой кряду – это рекорд клуба для новичков. Илья удостоился первой звезды матча.

После неудачного дебюта в НХЛ – три поражения и 11 голов, несмотря на крайне рваный график появления в основном составе «островитян», олимпийский чемпион в сериале из семи викторий пропустил лишь 10 шайб. Так держать, Илья!

Семену Варламову стоит побеспокоиться. Хотя чего ему переживать: впереди два с половиной гарантированных сезона в «Айлендерс», по контракту с которым чемпион мира-2012 зарабатывает пять млн долларов в год. У Сорокина пока два миллиона. Но летом договор истекает. Так что, сейчас сибиряк работает на будущее.

Кстати, скоро наша колония на Лонг-Айленде пополнится экс-форвардом «Автомобилиста» Анатолием Голышевым. Позавчера он заключил соглашение до конца сезона на 910 тысяч долларов годовых. Но начать, видимо, придется с фарм-клуба.

САМСОНОВ

Хотя «Вашингтон» и уступил «Рейнджерс» - 1:3, прервав тем самым семиматчевую победную серию, Самсонова наградили третьей звездой. Отразил 22 из 24 бросков ньюйоркцев и держал «Кэпиталз» в игре до 57-й минуты, когда в своей зоне непростительно ошибся защитник Диллон, и Зибанежад расстрелял ближнюю девятку. Третья шайба гостей влетела уже в пустые ворота.

Илья проиграл впервые за пять матчей. Соперничество магнитогорца за пост №1 в столичном клубе с чехом Ванечеком продолжается.

БОБРОВСКИЙ

«Флорида» одолела дома «Нэшвилл» - 2:0, но в воротах «пантер» не было Боба. Впервые за шесть туров в старте вышел Крис Дриджер. Тем не менее пересуды о запредельной переоценке Бобровского с его 70 млн до 2026 года стихли, после того как Сергей одержал в марте шесть побед подряд. Впрочем, главные испытания, конечно же, впереди – в Кубке Стэнли-2021.

ХУДОБИН

А вот финалисту предыдущего розыгрыша «Далласу» в плей-офф еще нужно пробраться. Обыграв в гостях «Детройт» - 3:0, «звезды» с 27 очками поднялись на шестую позицию в дивизионе Центр. До четвертого места - границы плей-офф, где расположились «Коламбус» с «Чикаго» - пять баллов. Но у «Старз» пять матчей в запасе.

Впервые после 11 марта в воротах «Далласа» появился Худобин, который нейтрализовал все 21 попытки «Уингз» размочить счет и удостоился первой звезды. Антон сыграл в третий раз в сезоне на ноль – это личный рекорд россиянина. Впечатляет, что на это ему понадобились всего-то 15 игр.