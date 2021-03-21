Владимир Тарасенко: Физически готов на 100 процентов. Но к скорости игры еще не привык 

В двух последних матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» дома обыграл «Сан-Хосе». Причем, уверенно – 2:1 и 5:2, соответственно. Тем самым, «блюзмены» прервали серию поражений из пяти игр подряд. Но нам важнее другое – российский нападающий Владимир Тарасенко, недавно вернувшийся после травмы плеча, провел на льду в совокупности почти 40 минут! Очками не отметился, но регулярно бросал по воротам (6 бросков), пахал в защите и в целом выглядел уверенно.

После первой победы над «Шаркс» лидер и главная звезда «Сент-Луиса» дал онлайн-интервью журналистам, в числе которых был собкор «Советского спорта».

– Как себя чувствуете после возвращения на лед?

– Я знал, что кто-нибудь задаст этот вопрос, – смеется Владимир. – На самом деле, я вернулся лишь шесть матчей назад. И, конечно, не могу сказать, что готов на все 100 процентов. Но я стараюсь быть полезным команде. Делать вещи те, которые работают. Вот – мы, наконец, победили. Это очень приятное чувство – вернуться в раздевалку после выигранной встречи. Нам его сильно не хватало последние пару недель!

– В любом случае, вы провели 20 минут на льду, сделали 4 броска. Что именно пока не получается? Что мешает сказать, что близки к своей лучшей форме?

– В плане игры все иногда происходит слишком быстро. Много думаешь, кажется – места мало… Хотя потом смотришь видео и понимаешь – его было больше. Но это дело приходящее. Меня все-таки не было довольно долго. Физически чувствую себя на сто процентов, просто осталось адаптироваться к игре и к скоростям. Надеюсь, с каждым матчем все будет становиться лучше. К тому же, только что вернулся важный партнер. Мы с ним хорошо комбинировали. Жаль, не забили, но ничего – будем двигаться дальше.

– Речь о Джейдене Шварце?

– Да. Всегда шикарно играть с парнем, с которым не надо думать, где он окажется в конкретный момент и где должен оказаться ты. Мы столько времени выступаем с ним вместе, что отлично чувствуем и помогаем друг другу. Очень рад, что он вернулся. В принципе, всегда приятно, когда травмированный игрок возвращается на лед. Классно видеть, как он снова получается удовольствие от игры. Повторюсь, Джейден с нами много лет, он очень важен для меня, для тренера, для команды. Надеюсь, от матча к матчу мы оба будем прибавлять.