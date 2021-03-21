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Когда борт играет за гостей. ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в овертайме
21 марта 20:55
автор: Владислав Домрачев

Когда борт играет за гостей. ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в овертайме

Первый матч в Ярославле завершился в начале овертайма точным броском армейца Антона Слепышева, подкараулившего отскок от лицевого борта. Чемпион выиграл 2:1ОТ и вышел вперед в серии.

После московских матчей в серии установился паритет – 1-1. Сразу выплыл в памяти плей-офф-2017. Когда эти же соперники переехали из столицы в Ярославль, обменявшись победами в Ледовом дворце ЦСКА (на Ленинградском проспекте). Третий матч на «Арене-2000» остался за гостями 2:1, но потом железнодорожники трижды одолели команду Дмитрия Квартальнова и выиграли серию 4-2.

Наставники соперников Игорь Никитин и Андрей Скабелка неохотно ротируют составы. «Локо» по-прежнему не может рассчитывать на форварда Павла Красковского, получившего травму в первой игре серии (0:2). Армейцы предоставили передышку ветерану Александру Попову. Впервые в серии вышел на лед Никита Сошников, пострадавший от спартаковской клюшки на старте кубкового дерби.

А началось все для чемпионов весьма тревожно. Марио Кемпе в ярославской зоне на глазах рефери Романа Гофмана двинул в номер защитнику Никите Черепанову. Тот влетел головой в борт и визером рассек до крови лицо. Шведа изгнали до конца игры с заменой через пять минут. Из которых на розыгрыш лишнего осталось только три. Две «украл» у своей команды Георгий Иванов, полетевший мстить Кемпе за одноклубника.

Еще до перерыва пострадавший вернулся на лед в пластиковой маске.

В большинстве хозяева не преуспели. И на 11-й минуте прозевали контратаку. Максим Мамин изящно разобрался при входе в зону с защитником сборной Рушаном Рафиковым и вывел своего тезку Шалунова на козырную позицию. Вратарь Эдди Паскуале парировал шайбу прямо на Константина Окулова, которому не составило труда добить ее в сетку. Оборонец Алексей Марченко застрял в полупозиции, не сумев помешать ни броску, ни добиванию.

Даже минимальную фору отыграть у ЦСКА дело архисложное. Гости приступили к сохранению зыбкого преимущества. Железнодорожники устремились вперед, то и дело заставляя москвичей ошибаться. Форвард Артем Ильенко не воспользовался нежданным подарком защитника Артема Сергеева, на ровном месте потерявшим шайбу. Выручил голкипер Ларс Юханссон. Да и железнодорожник бросил примитивно.

- Почему вы играете вторым номером? На удержание счета? – осведомился ТВ-корреспондент у автора гола Окулова в перерыве.

- Почему вторым номером? – удивился армеец. - Просто мы делаем то, что требует от нас тренер.

Во втором периоде гости окончательно отдали инициативу и шайбу в расчете на кинжальные контрвыпады. Пару раз они удались. Сначала Шалунов, выкатив с Маминым против защитника, понадеялся на свою «пушку». Но канадский голкипер выручил. А за две минуты до второго перерыва Антон Слепышев умчался по левому борту от защитника Максима Осипова, но так и сумел переложить шайбу с лопаты на форхенд и бросил неубедительно.

Хозяева же создавали напряженность у владений Юханссона. Близок к голу был их капитан Владимир Ткачев, для которого отвоевал шайбу герой московских матчей Егор Коршков. На помощь Ларсу пришла штанга.

Еще запомнилось падение на чистом льду оборонца Джона Гилмора, его обокрал Николай Кроваленко, но в последний момент канадец успел протолкнуть шайбу назад и не позволил форварду вылезти на ворота.

После бездарного большинства гости окончательно уверовали в неуязвимость своей обороны. Ситуацию взорвал Николай Коваленко. Без тени сомнений сын знаменитого форварда ворвался в зону и устремился на трех армейцев. Он проскочил защитника Мэта Робинсона, выбив у канадца клюшку, бросить ему помешал Богдан Киселевич. Отскочившую шайбу готов был подобрать Андрей Светлаков, но промахнулся. Этого словно ждал 18-летний железнодорожник Павел Тютнев и отправил ее в сетку. 1:1. Жаль, что шайбу эту фартовую юниору не подарили – ее во чтобы то ни стало надо было оставить в игре.

Пропустив, гости опешили и стали пропускать опасные атаки. Атте Охтамаа, Ильенко, Артур Каюмов упустили распрекрасные моменты вывести хозяев вперед.

На последних секундах в зону москвичей на полном ходу ворвался Михаил Беляев, но за воротами споткнулся о тело распластавшегося на льду оборонца Класа Дальбека. Похоже было на отсечение (или подножку). Но судьи, выписавшие во втором периоде спорный штраф армейцу Павлу Карнаухову (за задержку шайбы руками), не решились оставить чемпионов в меньшинстве. Форвард с трудом поднялся на ноги и доехал до лавки.

Казалось, в овертайме железнодорожники дожмут москвичей. Но почему-то они по примеру соперников выбрали выжидательную тактику. Возможно, перестраховались после острой атаки армейцев уже на шестой секунде дополнительного периода.

Развязка наступила на второй минуте. Сошников из-за ворот нашел на ближнем пятачке Андрея Локтионова, который, стоя спиной к воротам, бросил. Шайба отразилась от лицевого борта прямо на клюшку Слепышева, находившегося под острым углом. Ему хватило времени на обработку шайбы и добивание. Так ярославский борт сыграл за ЦСКА. Как и защитники Рафиков и Марченко.

Статистика матча говорит о преимуществе хозяев – броски: 28-18, вбрасывания: 30-26, хиты: 22-17, время в атаке: 10:29-5.08. Но голов больше забили гости.

Интересно, чем удивят соперники в матче номер четыре, который начнется в Ярославле во вторник, 23 марта, в 19.30?

СТАТИСТИКА

Локомотив – ЦСКА – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Тютнев – Окулов, Слепышев

Счет в серии: 1-2 (2:0, 1:4, 1:2 ОТ)

источник: «Советский спорт»
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