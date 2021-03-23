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Финский легион «СЮ» проснулся слишком поздно. Почему бы тренера Лямся не поменять на Юлдашева?
23 марта 21:51
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Ак Барс»

Финский легион «СЮ» проснулся слишком поздно. Почему бы тренера Лямся не поменять на Юлдашева?

Долгожданное культовое «зеленое дерби» обернулось пшиком. «Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» четыре матча подряд – 1:4, 1:2 ОТ, 1:2, 2:3 и бесславно завершил сезон.

Огненный капитан юлаевцев Григорий Панин все-таки добился своего и едва не спас безнадежно проигранный матч. На 49-й минуте при счете 0:3 беспощадный защитник подловил на чужой синей линии Песонена. Финн не видел оппонента и, нарвавшись на плечо Панина, рухнул в нокдауне. Несколько «барсов» кинулись мстить, к чему вожак хозяев, естественно, был готов и достойно ответил Кормье с Яруллиным. Тем временем Петров жестко прессанул Хартикайнена. В ответ форвард сборной Суоми ничего не придумал лучше, как врезать сзади клюшкой в спину обидчику, когда шайба уже ушла далеко в сторону.

Короче, одновременно на площадке возникло сразу несколько очагов военных действий, взорвавших спокойное течение матча, уверенно двигавшегося к поражению «СЮ» в игре и серии.

Судьи проморгали двухсотпроцентный фол Хартикайнена, однако гости все равно получили две минуты большинства: Панин за грубость удостоился двойного малого штрафа, Кормье - стандартной пары минут. «Ак Барс» откатал это численное преимущество чисто формально.

Панину удалось сделать главное: мертвая, смирившиеся с проигрышем скамейка юлаевцев вдруг ожила. Забурлили и притихшие было трибуны. Квинтет легионеров – Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен, Плэтт, Ларсен с приданным к ним Кадейкиным будто слез с печи и вспомнил, от кого ждет голов весь Башкортостан.

И они последовали, после того как вратарь Тарасов укатил на скамейку, заменившись на шестого полевого.

55:31. Плэтт (Кадейкин, Хартикайнен) – 1:3.

56:17. Кадейкин (Гранлунд, Маннинен) – 2:3.

Почти четыре минуты до сирены и соперник вроде бы сломлен. Но нет. Волжане сумели себя взять в руки, вратарь Рейдеборн встал бетонным блоком - и минимальный счет удержали. Поздно, «Салават», ты спохватился, поздно…

В целом четвертый матч «зеленого дерби» ничем не отличался от трех предыдущих. Казанцы надежнее оборонялись, лучше бежали в контратаку, бережнее относились к голевым шансам, тщательнее дорабатывали вообще каждый эпизод. То, что никак не получалось у хозяев – смять, добить, стрельнуть точно в угол, регулярно удавалось «барсам».

Почти весь второй период юлаевцы сидели на воротах Рейдеборна. Однако стоило им к 36-й минуте слегка ослабить давление, как гости тут же организовали пару стремительных контратак и в течение 68 секунд дважды огорчили Метсолу. Спустя 71 секунду после возобновления игры в третьем периоде обескураженные уфимцы пропускают еще один вертикальный выпад – 0:3. Метсола сам катит на скамейку, а разочарованные зрители тянутся к выходу. Очевидно, что и «барсы» уже увидели себя в восточном финале, но Панин привел их в чувство.

Да, «Салават» на прощание громко хлопнул дверью, но на судьбу ему пенять не стоит. «Ак Барс» победил заслуженно. А залог успеха коллектива Дмитрия Квартальнова в следующем.

0:1. Петров (Рукавишников, Кормье).

0:2. Воронков (Галиев, Бурмистров).

0:3 Галиев (Лямкин, Воронков). Это сегодня.

0:1. Петров (Рукавишников).

0:2. Глухов (Билялов, Песонен). Позавчера.

А вот кто отличался в Казани.

1:1. Доус (Тихонов).

2:1. Галиев (Юдин, Галимов). Это второй матч.

1:0. Кормье (Яруллин, Песонен).

2:0. Глухов (Яруллин, Лукоянов).

3:1. Воронков (Педан).

4:1. Доус (Да Коста, Педан). Первый.

Как видите, у победителей Востока четко прослеживается руководящая и направляющая роль партии своих воспитанников – Петров, Галиев, Воронков, Билялов, Яруллин, Бурмистров, капитан команды Лукоянов, Галимов, Сафонов, Журавлев. Это сердце и одновременно хребет «Ак Барса». Легионеры и опытные россияне искусно дополняют картину, создавая необходимый любой классной команде баланс.

А что который сезон мы видим в Уфе? Чудовищный флюс в виде высокооплачиваемых легионеров. В регулярке на индивидуальном мастерстве они более или менее тащат «СЮ». В плей-офф, где требуются запредельные усилия, а главное – принципиально иное сопротивление соперников, иностранцы быстренько сникают. Тот же «Ак Барс» против финского трио выпускал звено в хорошем смысле цепных псов Фисенко – Глухов – Лукоянов. Они наглухо закрыли, как выяснилось, единственную ударную силу уфимцев. Пять минут внезапно вспыхнувшей сегодня надежды под занавес – не в счет.

Ну а начинать перестройку в «Салавате» следует, разумеется, с тренера. Финн Лямся явно не справился. Не знаю, какие планы у Рамиля Юлдашева. Но я послушал легенду башкирского хоккея в двух репортажах из Уфы. Великолепный разбор и аналитика, и что принципиально важно – боль за родную команду. Вот какие люди необходимы тренерскому штабу «Салавата Юлаева»!

источник: «Советский спорт»
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