Финский легион «СЮ» проснулся слишком поздно. Почему бы тренера Лямся не поменять на Юлдашева?

Огненный капитан юлаевцев Григорий Панин все-таки добился своего и едва не спас безнадежно проигранный матч. На 49-й минуте при счете 0:3 беспощадный защитник подловил на чужой синей линии Песонена. Финн не видел оппонента и, нарвавшись на плечо Панина, рухнул в нокдауне. Несколько «барсов» кинулись мстить, к чему вожак хозяев, естественно, был готов и достойно ответил Кормье с Яруллиным. Тем временем Петров жестко прессанул Хартикайнена. В ответ форвард сборной Суоми ничего не придумал лучше, как врезать сзади клюшкой в спину обидчику, когда шайба уже ушла далеко в сторону.

Короче, одновременно на площадке возникло сразу несколько очагов военных действий, взорвавших спокойное течение матча, уверенно двигавшегося к поражению «СЮ» в игре и серии.

Судьи проморгали двухсотпроцентный фол Хартикайнена, однако гости все равно получили две минуты большинства: Панин за грубость удостоился двойного малого штрафа, Кормье - стандартной пары минут. «Ак Барс» откатал это численное преимущество чисто формально.

Панину удалось сделать главное: мертвая, смирившиеся с проигрышем скамейка юлаевцев вдруг ожила. Забурлили и притихшие было трибуны. Квинтет легионеров – Хартикайнен, Гранлунд, Маннинен, Плэтт, Ларсен с приданным к ним Кадейкиным будто слез с печи и вспомнил, от кого ждет голов весь Башкортостан.

И они последовали, после того как вратарь Тарасов укатил на скамейку, заменившись на шестого полевого.