Испортили Никитину день рождения. «Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА

Повтора эпизода телезрители так и не дождались. Но это вопрос к режиссеру трансляции, его пониманию хоккея, тонкостей игры.

Решение объявил по стадиону Роман Гофман куда с меньшим выражением и артистизмом, чем его напарник Эдуард Одиньш. Латвийцу с его недопустимо минимальным объемом катания наконец доверили матч второго раунда плей-офф. И сразу какой огненный! Рефери из Риги трудно было угнаться за соперниками.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в ложе «Арены-2000» с чашечкой чая ждал вердикт судей, отправившихся в «кино». В начале третьего периода шайба, пущенная от борта вдоль ворот Юханссона, срикошетила в сетку от конька защитника гостей Сергеева. После продолжительного просмотра и консультации с «военной комнатой» гол аннулировали. Коваленко, как выяснилось, мешал в площади ворот Юханссону. Счет остался прежним, все равно неутешительным для москвичей – 2:0.

В конце второй 20-минутки судьи простили разбушевавшегося железнодорожника Каюмова, после остановки игры полетевшего бить защитника Гилмора. Форварда пытались остановить свои и чужие, но он все-таки прорвался к лицу канадца. Хорошо, что не к судейскому, что за ним водилось. Санкции не заставили себя ждать – обоюдное удаление «за грубость».

Армейцы решили не искать от добра добра и не стали менять выжидательную тактику, которая принесла им победу в матче номер три. Они ротировали форвардов-легионеров – вместо схватившего большой штраф Кемпе вернулся в состав Лайпсик. Канадец остался незаметен, словно надел шапку-невидимку.

«Бронепоезд» сразу полетел вперед. Хозяев мог осадить Шалунов, но, бросая по пустым воротам, не попал по шайбе. Надо признать, что его звено, которое устают нахваливать, по большей части провело в своей зоне. Оборона же – не самая сильная сторона Мамина – Шалунова – Окулова (за исключением первого из них).

В первом периоде вернувшийся в состав «Локо» Красковский не сумел замкнуть штангу после передачи защитника Рафикова, заставив того схватиться от возмущения за голову. А чуть раньше заставил звенеть перекладину капитан хозяев Ткачев.

После перерыва тот же Красковский, выскочив с партнером против защитника, бросил во вратаря.

Но все эти моменты ни в какое сравнение не идут с шансом олимпионика Телегина. Это был подарок упавших одного за другим защитников Осипова и Черепанова. Армеец остался с глазу на глаз с голкипером Паскуале, но вместо броска решил включить технаря Окулова – стал перекладывать шайбу под бэкхенд и бросил неубедительно.

Забей Телегин, и простенький «терпеливый план» ЦСКА наверняка бы сработал опять. Впрочем, весьма проблематично терпеть-выжидать, когда в команде есть такие ненадежные персонажи, как Светлаков и Сергеев. Первый из них уже привез себе два гола (в первом и третьем матче). А второй - однофамилец динамовского Гретцки, организовавший вчера самую красивую шайбу в нынешнем плей-офф – грубо нарушил законы игры в эпизоде, в котором Ильенко открыл счет. Защитник ЦСКА почему-то отправился с пятачка куда-то к боковому борту. В результате железнодорожник добил шайбу в сетку после броска от синей линии Баранцева.

Вскоре Одиньш придумал удаление за блокировку Киселевича, забыв про дух игры и статус матча. И Пулккинен, от которого заждались результативных действий, подкараулил отскок и увеличил счет.

В третьем периоде москвичи так и не сподобились хотя бы на один гол, при этом получив третий в пустые ворота от Егора Коршкова. Зачем было менять вратаря на полевого игрока, коли команда не умеет запирать соперника в его зоне?

После финальной сирены главный тренер хозяев Андрей Скабелка выразил удовольствие командой, подобравшей ключи к воротам Юханссона.

Армейцы же не сумели подарить на 48-й день рождения своего наставника Игоря Никитина, имеющего со всеми тренерами в КХЛ положительный баланс, победу.

Интересно, поменяет ли игровой рисунок ЦСКА в родных стенах? Напомним, в плей-офф-2017 счет в серии этих соперников был такой же – 2-2. А потом железнодорожники выиграли три матча подряд и сняли фаворита с пробега. Но это поверхность айсберга. Детали приберегу на потом.

СТАТИСТИКА

Локомотив – ЦСКА – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Голы: Ильенко, Пулккинен, Коршков

Счет в серии: 2-2 (2:0, 1:4, 1:2ОТ, 3:0)