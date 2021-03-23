ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Еврокубок 3-я четверть Метрополитан 9 42 Гран Канария 49
Еврокубок 1-я четверть Виртус Болонья 17 Ховентуд 20 П1 1.40 П2 2.95
Испортили Никитину день рождения. «Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА
23 марта 23:05
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Локомотив»

Испортили Никитину день рождения. «Локомотив» сравнял счет в серии с ЦСКА

Железнодорожники нанесли чемпионам второе сухое поражение: на этот раз 3:0. Серия возвращается в Москву, а потом переедет в Ярославль и продлится минимум два матча.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в ложе «Арены-2000» с чашечкой чая ждал вердикт судей, отправившихся в «кино». В начале третьего периода шайба, пущенная от борта вдоль ворот Юханссона, срикошетила в сетку от конька защитника гостей Сергеева. После продолжительного просмотра и консультации с «военной комнатой» гол аннулировали. Коваленко, как выяснилось, мешал в площади ворот Юханссону. Счет остался прежним, все равно неутешительным для москвичей – 2:0.

Решение объявил по стадиону Роман Гофман куда с меньшим выражением и артистизмом, чем его напарник Эдуард Одиньш. Латвийцу с его недопустимо минимальным объемом катания наконец доверили матч второго раунда плей-офф. И сразу какой огненный! Рефери из Риги трудно было угнаться за соперниками.

На предпоследней минуте первого периода он проглотил свисток, когда защитник Марченко сзади подсек клюшкой прорвавшегося к воротам хозяев реактивного Слепышева.

- Буллит? – вопросительно воскликнул в репортаже эксперт Леонид Вайсфельд.

Повтора эпизода телезрители так и не дождались. Но это вопрос к режиссеру трансляции, его пониманию хоккея, тонкостей игры.

В конце второй 20-минутки судьи простили разбушевавшегося железнодорожника Каюмова, после остановки игры полетевшего бить защитника Гилмора. Форварда пытались остановить свои и чужие, но он все-таки прорвался к лицу канадца. Хорошо, что не к судейскому, что за ним водилось. Санкции не заставили себя ждать – обоюдное удаление «за грубость».

Армейцы решили не искать от добра добра и не стали менять выжидательную тактику, которая принесла им победу в матче номер три. Они ротировали форвардов-легионеров – вместо схватившего большой штраф Кемпе вернулся в состав Лайпсик. Канадец остался незаметен, словно надел шапку-невидимку.

«Бронепоезд» сразу полетел вперед. Хозяев мог осадить Шалунов, но, бросая по пустым воротам, не попал по шайбе. Надо признать, что его звено, которое устают нахваливать, по большей части провело в своей зоне. Оборона же – не самая сильная сторона Мамина – Шалунова – Окулова (за исключением первого из них).

В первом периоде вернувшийся в состав «Локо» Красковский не сумел замкнуть штангу после передачи защитника Рафикова, заставив того схватиться от возмущения за голову. А чуть раньше заставил звенеть перекладину капитан хозяев Ткачев.

После перерыва тот же Красковский, выскочив с партнером против защитника, бросил во вратаря.

Но все эти моменты ни в какое сравнение не идут с шансом олимпионика Телегина. Это был подарок упавших одного за другим защитников Осипова и Черепанова. Армеец остался с глазу на глаз с голкипером Паскуале, но вместо броска решил включить технаря Окулова – стал перекладывать шайбу под бэкхенд и бросил неубедительно.

Забей Телегин, и простенький «терпеливый план» ЦСКА наверняка бы сработал опять. Впрочем, весьма проблематично терпеть-выжидать, когда в команде есть такие ненадежные персонажи, как Светлаков и Сергеев. Первый из них уже привез себе два гола (в первом и третьем матче). А второй - однофамилец динамовского Гретцки, организовавший вчера самую красивую шайбу в нынешнем плей-офф – грубо нарушил законы игры в эпизоде, в котором Ильенко открыл счет. Защитник ЦСКА почему-то отправился с пятачка куда-то к боковому борту. В результате железнодорожник добил шайбу в сетку после броска от синей линии Баранцева.

Вскоре Одиньш придумал удаление за блокировку Киселевича, забыв про дух игры и статус матча. И Пулккинен, от которого заждались результативных действий, подкараулил отскок и увеличил счет.

В третьем периоде москвичи так и не сподобились хотя бы на один гол, при этом получив третий в пустые ворота от Егора Коршкова. Зачем было менять вратаря на полевого игрока, коли команда не умеет запирать соперника в его зоне?

После финальной сирены главный тренер хозяев Андрей Скабелка выразил удовольствие командой, подобравшей ключи к воротам Юханссона.

Армейцы же не сумели подарить на 48-й день рождения своего наставника Игоря Никитина, имеющего со всеми тренерами в КХЛ положительный баланс, победу.

Интересно, поменяет ли игровой рисунок ЦСКА в родных стенах? Напомним, в плей-офф-2017 счет в серии этих соперников был такой же – 2-2. А потом железнодорожники выиграли три матча подряд и сняли фаворита с пробега. Но это поверхность айсберга. Детали приберегу на потом.

СТАТИСТИКА

Локомотив – ЦСКА – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Голы: Ильенко, Пулккинен, Коршков

Счет в серии: 2-2 (2:0, 1:4, 1:2ОТ, 3:0)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Ягудин прокомментировал падение Александры Трусовой на тренировке к ЧМ-2021"Рейнджерс" победили "Баффало", у Панарина три передачиНазвана ориентировочная дата презентации iPhone 13Акинфеев публично обратился к ГончаренкоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиИвлеева полностью разделась для Playboy
Финита ля комедия. «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
У Александра Кокорина будет новый тренер. Возможно, появится и новый клуб.
«Вряд ли Олич сразу поможет ЦСКА, если он не Гарри Поттер». Сергей Жуков — о любимом клубе
Бессменный лидер группы "Руки Вверх!" и давний болельщик ЦСКА Сергей Жуков не ждет чудес от нового главного тренера армейцев Ивицы Олича.
Реклама, хобби, указ Путина. В Англии запутались, зачем Абрамович купил «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина», в которой утверждается, что сделка по приобретению клуба была совершена по указанию президента России.
54 оттенка «русского футбола». Как сборная России стала чемпионом мира… по смене одежки
После презентации новой гостевой формы, которую российские футболисты будут использовать в матчах Евро, наша сборная побила свой же мировой рекорд по переменам в гардеробе.
О, счастливчик. Шоу Месси помогло жителю Реутова выиграть 4,5 миллиона рублей
Один из клиентов БК "Лига Ставок" сформировал экспресс из восьми событий, который принес ему более 4,5 млн рублей чистой прибыли.
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
Последние тренерские новости из Италии и России только на первый взгляд не имеют между собой связи. Но на самом деле она есть.
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Капризов, Мухин, Калинин, Шабалкин, Трусова, Дзюба, Головин, Кокорин – как у них прошла неделя?

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика