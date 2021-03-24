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«Плей-офф - не место для экспериментов»
24 марта 23:00
автор: Юлия Григорьевская

«Плей-офф - не место для экспериментов»

Валерий Брагин и лидеры питерского СКА о победе над московским «Динамо» в четвёртом матче серии плей-офф 

СКА в шаге от финала западной конференции. Команда Валерия Брагина обыграла московское «Динамо» со счётом 3:1. Счёт в серии стал таким же 3:1 в пользу армейцев с Невы. Наставник питерского клуба прокомментировал прошедшую встречу:

– Хороший матч с нашей стороны. Забили в большинстве, было много меньшинства — выстояли. Мы победили в третьем матче, поэтому не стали менять состав. Это плей-офф, здесь нет места для экспериментов. Можно отметить Ткачёва — хорошо сыграл.

Знали, что «Динамо» будет играть первый период агрессивно. Мы готовились. Во втором получилось сделать хорошие наложения, сработало большинство. Удача была на нашей стороне, но просто так она не приходит. Надо работать весь матч.

Мы всегда стараемся играть от атаки. Просто было ясно, что «Динамо» дома будет действовать более агрессивно. Думаю, дальше рисунок не поменяется. Будет обоюдоострая игра.

Перед третьим периодом сказали, что ещё 20 минут впереди, надо на каждую смену выходить с концентрацией. Сыграли хорошо в обороне, имели шансы впереди, - подвёл итог Валерий Брагин.

Нападающий Владимир Ткачёв рассказал о своём физическом состоянии и ходе матча:

«Хорошо начали, сыграли по заданию и победили. В первых матчах после паузы было тяжело, но сейчас втягиваюсь. Тренерский штаб даёт играть. Надеюсь, буду прибавлять с каждым матчем.

При счёте 2:0 тренеры просили ничего не выдумывать, не сбавлять, играть так же, как играли. Все матчи идут кость в кость. Без силовой борьбы не выиграешь.

Тренерский штаб даст нам задание перед пятым матчем. Будем отталкиваться от него».

НУЖНА ОДНА ПОБЕДА

Форвард питерского СКА, Василий Подколзин поделился впечатлением от победы в четвёртом матче и рассказал о настрое на игру в Питере:

–Тяжелая игра. Как и вся серия. «Динамо» - сильный соперник. У нас битва между двумя равными командами. Тут уже борьба характера. Кто меньше ошибётся, тот и выиграет. Сегодня сыграли хорошо, удалось реализовать свои моменты. Правда, в конце пропустили. Но во многом и Магнус нас подтащил, хорошо действовали в обороне.

– Чувствовали, что сегодня бело-голубые особенно агрессивны? Играют в кость...
– Это не в одной игре такой накал - плей-офф идёт. Тут каждый матч такой эмоциональный и агрессивный.

– Как отнеслись к драке Тарасова и Швеца-Рогового?
– Тема - красавец. Завёл команду. С другим настроем начали играть. Один из ключевых моментов встречи.

– А потом он ещё и забил. Как оцените результативность звена Каменева? Они отлично проявляют себя в последних матчах...
– Ребята хорошо выполняют тренерскую установку. Везде успевают - и в обороне отработать, и в атаке помочь. За Каменева рад - не все получалось у него в регулярке. Зато сейчас, на таком важном этапе чемпионата, он - один из лидеров.

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