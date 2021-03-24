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«Желания столько, что разум отключился»
24 марта 23:00
автор: Елена Кузютина

«Желания столько, что разум отключился»

Владимир Крикунов и форвард Вадим Шипачев о поражении «Динамо» в четвёртом матче серии плей-офф против питерского СКА   

Московское «Динамо» на грани вылета - бело-голубые проиграли четвёртый матч серии плей-офф питерским армейцам. СКА победили со счётом 3:1. Такой же счёт и в серии. Теперь москвичам обязательно нужно побеждать в Петербурге в пятницу, иначе сезон для них будет закончен. Сегодняшний матч точно даст пищу для размышлений тренерскому штабу - у динамовцев были провалы в обороне, огромное количество штрафных минут, нереализованные попытки розыгрышей лишнего.

Наставник динамовцев Владимир Крикунов подвёл итог:

– Начали неплохо, создавали моменты. Во втором периоде нахватали удалений и сами поломали себе игру. Пропустили голы, догнать соперника уже не удалось. С нулем выиграть невозможно. Забросили одну шайбу, но случилось это в самом конце.

– Чем можно объяснить сумасшедшее количество удалений?

– Голову просто потеряли. Мы предупреждали, что нельзя удаляться, нельзя оставаться в меньшинстве.

– Какое настроение было у команды?

– Готовились ребята, может, даже переготовились, перегорели. Понятно, хотели хорошо сыграть. В результате видите, что получилось.

– Чем объяснить огромное количество неточных передач и технического брака?

– Уровень игроков довольно разный. Даже не знаю, что сказать, когда простые передачи отдают так, что их принять невозможно. Или сверхжелание, или наоборот. Но думаю, что желания много, даже перехлёстывает разум.

– Может, стоит играть проще? Без красивого хоккея, но с результатом...

– Мы и в Питере играли попроще, надо забивать. С нулём невозможно выиграть, гол мы забили уже в конце.

– Если вспомнить матч в Питере - столкновение Кетова с Шипачевым может ли иметь какое-то значение касательно серии? СКА с тех пор лишь выигрывает...

– Не думаю, что хит Кетова на Шипачёве как-то повлиял на команду. При чём тут это? Прошло и прошло, слава богу, наш игрок жив и здоров.

БОЛЬШИНСТВО НЕ ИДЁТ

Капитан бело-голубых, Вадим Шипачев рассказал о причинах поражения его команды:

«Поиграли игру. Не используем моменты. Основная проблема - нереализованное большинство. 5 на 4 никак не выходит пока что».

– Чувствуется что не хватает Кагарлицкого?

– Димка - мастер. Мы весь сезон играли вместе. Жаль, что он вылетел, но он не один в команде. У нас есть игроки, которые должны и могут делать результат. Но вот большинство пока не выходит.

– Сегодня было много технического брака...

– Шайба прыгала, скакала...Может от большого желания не шла.

– Даже пасы не удавались. У вас она из зоны даже вышла...

– Мы не хотим же ее выбрасывать. Видимо, был плохой пас...

– Почему так получилось?

– Я не могу ответить.

– Какое настроение сейчас царит в раздевалке?

– Надо ехать в Питер, выигрывать и привозить серию обратно в Москву - вот такое настроение.

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