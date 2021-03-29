«Вашингтон» невероятно хорош: Овечкин бьет рекорды, Кузнецов и Самсонов прибавляют

«Вашингтон» - самая горячая команда НХЛ прямо сейчас. У «Кэпс» 10 побед в 11 последних встречах. Ставка на их успех у любителей хоккея – одна из самых популярных на сайте Винлайн.

Причем еще недавно ничего не обещало такого доминирования столичной команды. Она с большим трудом начала сезон, в начале февраля проиграла четыре матча подряд, пропуская большое количество голов. На игровые проблемы наложилось отстранение россиян Александра Овечкина, Дмитрия Орлова, Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова из-за нарушения ковид-протокола. Двое последних в итоге переболели коронавирусом и пропустили целый ряд матчей, а потом долго не могли набрать форму.

Но сейчас Самсонов выиграл шесть из последних семи матчей, а Кузнецов, наконец, разобрался в требованиях Питера Лавиолетта и сделал 4+4 в тех же семи встречах. Но главный монстр – Овечкин. Еще недавно казалось, что ему ни за что не удастся побороться за десятый приз лучшему снайперу сезона в карьере. В начале марта Ови отставал от лидирующего в списке голеодоров Остона Мэттьюса на 12 шайб. Но сейчас сократил разницу до четырех.

У бомбардира «Торонто», который играет в менее конкурентном Северном дивизионе, 22 гола, у Александра Великого – уже 18. Он забил 11 голов в 11 последних матчах, вышел на шестое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ, обойдя Фила Эспозито, за что удостоился личного респекта от канадской легенды. Теперь Ови преследует Марселя Дионна, который занимает пятую строчку. Совсем скоро россиянину покорится и его результат. Сейчас у Овечкина 724 гола, достижение Дионна – 731. Чтобы его перекрыть, капитану «Вашингтона» с запасом хватит оставшихся матчей регулярного сезона. Winline пора вводить специальную линию на это событие.

Тем более, сейчас мы видим, что хорош не только Овечкин. Все механизмы Лавиолетта в «Вашингтоне» работают на полную мощность. Новому тренеру «Кэпс» удалось найти баланс между обороной и атакой. Нападающие лучше понимают его требования и действуют более организованно после потери шайбы.

При этом Лавиолетт варьирует тактику в зависимости от соперников. Например, медленных защитников «Нью-Джерси» форварды «Кэпс» старались накрывать в чужой зоне: навязывали борьбу возле бортов, совершали перехваты, получая вторые шансы в атаке. В игре с «Рейнджерс», напротив, старались организованно откатываться в среднюю, опасаясь быстрых контратак соперника, у которого в составе полно быстрых мастеров вроде Артемия Панарина и Павла Бучневича.

Очевидно, что «Вашингтон» сейчас на кураже. У команды получается на льду абсолютно все. Это стало возможным во многом благодаря шикарной атмосфере в раздевалке. Даже 43-летний ветеран Здено Хара с удовольствием участвует в командных ритуалах перед матчами. Чувствуется, что тренерам удалось объединить коллектив. Эти парни готовы биться друг за друга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Washington Capitals (@capitals)

В своем нынешнем состоянии «Кэпс» вполне могут замахнуться на Кубок Стэнли. Они уверенно лидируют в самом сложном дивизионе лиги - Восточном. За регулярку команда Лавиолетта полностью изучит соперников, что даст возможность удачно выступить в первых раундах плей-офф. А дальше многое будет зависеть от физического состояния команды. У «Вашингтона» много возрастных игроков, уберечься от травм в контактной НХЛ довольно тяжело.

Но сейчас от игры «Кэпс» можно получать только удовольствие. Самое главное, что при Лавиолетте роль россиян не размывается, а продолжает оставаться весомой. Помимо жгущего Овечкина мы видим прибавляющего Кузнецова, который становится более стабильным. Самсонов показывает, что может быть первым номером команды, оправдывая авансы, которые ему выдавались в прошлых сезонах.