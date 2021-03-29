Отправили бронепоезд на запасный путь. Ждем сражение Армий Москвы и Питера

На предматчевой раскатке повреждение получил защитник ЦСКА Артем Блажиевский. В первом периоде его подменял даже форвард-ветеран Александр Попов, заявленный 13-м нападающим. Молодогвардейца Даниила Чайку главком красно-синих Игорь Никитин в бой бросать не решился. Юный защитник продолжал полировать лавку и учиться кубковому уму-разуму.

Соперники хорошо изучили друг друга, так что чем-то удивить вряд ли могли. В этой серии работает правило: побеждает тот, кто открывает счет. В этом гости поспособствовали, схватив глупейшее удаление за удар клюшкой. Казалось, герой матчей №3, 4 и 5 Пулккинен спокойно проведет время в штрафном боксе, как Мэт Робинсон едва ли не первым точным броском отправил шайбу в сетку.

Спустя пять минут ударная тройка хозяев «исполнила красиво»: в лихой контратаке форварды Максим Мамин, Константин Окулов и Максим Шалунов безупречно исполнили партии. Первый передачей по борту отправил в прорыв второго. Окулов дал по тормозам и после изящной то ли улитки, то ли спинорамы нашел примчавшегося на пятачок Шалунова, который вонзил шайбу в ворота.

2:0 для ЦСКА – неотыгрываемая фора. Если только армейцы не начнут забивать сами себе. Или хватать удаление за удалением.

Вышедший после перерыва Блажиевский начал претворять план по спасению железнодорожников в жизнь, получив две минуты за толчок клюшкой в неигровой ситуации. Хозяева отбились, но в третьем периоде армейцы в основном обходились пятью здоровыми защитниками.