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ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
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«Нервничали и мы, и «Локомотив»: Седьмой матч не был легкой прогулкой, несмотря на сухой счет
29 марта 23:23
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

«Нервничали и мы, и «Локомотив»: Седьмой матч не был легкой прогулкой, несмотря на сухой счет

ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в седьмом матче серии плей-офф со счетом 2:0. В финале Запада будет армейское дерби. Игорь Никитин, Никита Сошников и Константин Окулов о серии.

В понедельник вечером в Москве определился второй финалист западной конференции КХЛ. ЦСКА и «Локомотив» разрешили свой «спор» лишь в седьмом матче, где красно-синие выглядели реально сильнее. У подопечных Андрея Скабелки игра не задалась, и армейцы смогли подобрать ключ к обороне противника.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был краток:

- Серию выиграли. Идем дальше.

- Что стало главными нюансами этой победы над системной, слаженной командой из Ярославля?
- Игра Ларса, однозначно. Он ни раз нас выручал, делал это в каждом матче. Его уверенная игра помогала команде. Еще стоит отметить качества тех ребят, которые имеют кубковый опыт. Они тоже внесли свой весомый вклад в общую победу.

- Как получилось, что серия затянулась на максимальное количество встреч? ЦСКА в последние годы явный фаворит...
- Против нас играла хорошая команда. Серия была равная, все решилось лишь сегодня. Стоит отдали должное «Локомотиву».

- Вы были вынуждены заменить Блажиевского по ходу матча. Выбрали Попова. Как решились на это?
- Артем получил небольшое повреждение, врачи попросили заменить его. Такой ход с Сашей Поповым мы уже пробовали в сезоне, наработка была. Плюс остальные ребята отлично поддержали, и все сложилось.

- Команды сыграли много матчей, прощупали друг друга. Что говорили ребятам перед седьмой встречей?
- Тактические вещи скорректировали, менять что-то было тяжело. Психологическая больше работа была проделана, чтобы парни наслаждались седьмой игрой, не нервничали.

«НЕРВОЗНОСТЬ ЧУВСТВОВАЛАСЬ»

Однако, полностью расслабиться хоккеистам, понятное дело, не удалось. Нападающий ЦСКА Никита Сошников поделился эмоциями после завершения серии:

«Начали неплохо, но нервозность чувствовалась. Но в «Локомотиве» тоже люди играют, из того же теста, тоже нервничают. Они первые 5 минут давили, но нам удалось забить в большинстве. Затем еще один гол - сделали задел, стало попроще. Играли по счету, но не откатывались. Никто не думал о том, что возможный вылет во втором раунде - это катастрофа. Все старались притягивать только позитив. Мы верили и знали, что победим. В плей-офф нет понятия «поиграть в хоккей». Здесь выходишь воевать, выиграть любой ценой, иначе Кубок не выиграть. На мою безголевую серию мне все равно, главное - что команда выигрывает. Не держу этот момент в голове».

«ЗАБИВАЛ СКА? НАДЕЮСЬ, ПРОДОЛЖУ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ»

Форвард армейцев Константин Окулов подвел итог серии и рассказал, что думает о будущем сопернике, питерском СКА:

«Хорошая игра, тяжелая серия в целом. Здорово отработали сегодняшний день, продолжаем путь дальше. Обе команды очень строго играют в обороне, поэтому, забивая первый гол, ты получаешь серьезное преимущество. Наша с «Локомотивом» серия это доказала. ЦСКА одержал честную победу у честной команды.

Чего жду от серии со СКА? Ничего не жду, сейчас у меня есть пару дней, чтобы отдохнуть, а там уже будем смотреть и готовиться. Забивал СКА каждый раз в регулярке? Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Лукавить не буду, что слежу за гонкой бомбардиров в плей-офф. Но вы сами понимаете, что лучшими будут те, кто выиграют Кубок».

источник: «Советский спорт»
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