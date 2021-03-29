«Это была наша худшая игра в плей-офф. Разочарование...»

Ярославский «Локомотив» заканчивает свое выступление в этом сезоне. Подопечные Андрея Скабелки уступили ЦСКА в седьмом матче серии со счетом 2:0. Команда железнодорожников не была сегодня похожа на саму себя. Возможно, не выдержали нервы. Это привело к ошибкам, двум быстрым голам. Отыграться ярославцы не смогли.
После матча наставник «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлением от встречи:
- Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу - типа, что в нашей серии с армейцами, кто первый пропускает, тот проигрывает... В тот момент игра сломалась. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее.
ОДИН В ПОЛЕ
Перед началом серии эксперты говорили о том, что противостояние ЦСКА и «Локомотива» станет дуэлью двух мощных голкиперов - Юханссона и Паскуале. Во многом, это оправдалось - вратари показывали класс.
Ярославский страж ворот Эдуард Паскуале рассказал о том, какие чувства испытывает после проигрыша:
- Обидно проигрывать в седьмой игре, когда победа и финал конференции уже рядом.
– Что скажете о седьмом матче?
– Начали армейцы как и всегда. Им удалось забросить в первом периоде, они заставили нас играть так, как было выгодно им. Сейчас тяжело что-то сказать. Две быстрые шайбы против команды, которая здорово играет в обороне... ЦСКА - сильный соперник.
– Как оцените сезон в целом лично для вас?
– Хороший сезон. Лучший или нет? Сложно сравнивать разные команды, системы. В этом году было здорово. Даже седьмой матч против ЦСКА - это, определенно, показатель. Жаль, что мы не сумели пройти еще дальше.
У форварда Владимира Ткачева тоже не все получалось в этой серии – было много обидных штанг, хотя он и смог забить армейцам в овертайме шестого матча и привезти свою команду в Москву. Капитан ярославского «Локомотива» сделал короткое резюме серии и сезона:
– Достаточно упорная серия получилась, семь матчей. К сожалению, самый главный матч мы проиграли, здесь нечего добавить. Какой смысл сравнивать с предыдущим сезоном? У нас были новые задачи, ребята пластались, старались, но этого оказалось недостаточно, цель не выполнили.