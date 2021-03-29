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Аргентина - Примера 01:00 Эстудиантес 0 Сан-Лоренсо 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Баффало Сэйбрз 0 Филадельфия Фл 0 П1 3.70 Х 4.40 П2 1.81
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Аргентина - Примера 03:15 Атлетико Тукум 0 Ньюэллс Олд Бо 0
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Товарищеские матчи (сборные) 19:00 Иордания 0 Бахрейн 0
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Кипр 0 Словения 0 П1 5.80 Х 3.70 П2 1.69
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Испания - Сегунда 20:30 Малага 0 Альмерия 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.28
Товарищеские матчи (сборные) 21:30 Катар 0 Ирландия 0
«Это была наша худшая игра в плей-офф. Разочарование...»
29 марта 23:35
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

«Это была наша худшая игра в плей-офф. Разочарование...»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка, голкипер Эдуард Паскуале и нападающий Владимир Ткачев о поражении в седьмом матче серии плей-офф против ЦСКА.

Ярославский «Локомотив» заканчивает свое выступление в этом сезоне. Подопечные Андрея Скабелки уступили ЦСКА в седьмом матче серии со счетом 2:0. Команда железнодорожников не была сегодня похожа на саму себя. Возможно, не выдержали нервы. Это привело к ошибкам, двум быстрым голам. Отыграться ярославцы не смогли.

После матча наставник «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлением от встречи:

- Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу - типа, что в нашей серии с армейцами, кто первый пропускает, тот проигрывает... В тот момент игра сломалась. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее.

ОДИН В ПОЛЕ

Перед началом серии эксперты говорили о том, что противостояние ЦСКА и «Локомотива» станет дуэлью двух мощных голкиперов - Юханссона и Паскуале. Во многом, это оправдалось - вратари показывали класс.

Ярославский страж ворот Эдуард Паскуале рассказал о том, какие чувства испытывает после проигрыша:

- Обидно проигрывать в седьмой игре, когда победа и финал конференции уже рядом.

– Что скажете о седьмом матче?
– Начали армейцы как и всегда. Им удалось забросить в первом периоде, они заставили нас играть так, как было выгодно им. Сейчас тяжело что-то сказать. Две быстрые шайбы против команды, которая здорово играет в обороне... ЦСКА - сильный соперник.

– Как оцените сезон в целом лично для вас?
– Хороший сезон. Лучший или нет? Сложно сравнивать разные команды, системы. В этом году было здорово. Даже седьмой матч против ЦСКА - это, определенно, показатель. Жаль, что мы не сумели пройти еще дальше.

У форварда Владимира Ткачева тоже не все получалось в этой серии – было много обидных штанг, хотя он и смог забить армейцам в овертайме шестого матча и привезти свою команду в Москву. Капитан ярославского «Локомотива» сделал короткое резюме серии и сезона:

– Достаточно упорная серия получилась, семь матчей. К сожалению, самый главный матч мы проиграли, здесь нечего добавить. Какой смысл сравнивать с предыдущим сезоном? У нас были новые задачи, ребята пластались, старались, но этого оказалось недостаточно, цель не выполнили.

источник: «Советский спорт»
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