«Это была наша худшая игра в плей-офф. Разочарование...»

Ярославский «Локомотив» заканчивает свое выступление в этом сезоне. Подопечные Андрея Скабелки уступили ЦСКА в седьмом матче серии со счетом 2:0. Команда железнодорожников не была сегодня похожа на саму себя. Возможно, не выдержали нервы. Это привело к ошибкам, двум быстрым голам. Отыграться ярославцы не смогли.

После матча наставник «Локомотива» Андрей Скабелка поделился впечатлением от встречи:

- Конечно, я разочарован этой игрой. Наша худшая игра в плей-офф. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу - типа, что в нашей серии с армейцами, кто первый пропускает, тот проигрывает... В тот момент игра сломалась. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее.

ОДИН В ПОЛЕ

Перед началом серии эксперты говорили о том, что противостояние ЦСКА и «Локомотива» станет дуэлью двух мощных голкиперов - Юханссона и Паскуале. Во многом, это оправдалось - вратари показывали класс.