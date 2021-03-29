Сталин был прав, но ярославский бронепоезд ЦСКА отправил не в тупик, а на запасный путь

Нет, все-таки одной серии с суперсоперником мало, чтобы за полторы недели изжить все изъяны и родимые пятна прошлого. В решающем поединке ЦСКА победил по тому же сценарию, по которому в этом противоборстве одолел волжан впервые.

Матч №7.

7:32. Робинсон (Слепышев, Сошников, бол.) – 1:0.

12:31. Шалунов (Мамин, Окулов) – 2:0.

Почти стопроцентное совпадение – поразительно, что в большинстве в обоих случаях счет открывали канадские защитники! – говорит об одном: Андрей Скабелка так и не научил молодых подопечных не допускать хотя бы своих – невынужденных! – ошибок. Да это было и невозможно. Рецепт тут один – время и практика.

С вождем всех народов не поспоришь: «У каждой ошибки есть фамилия и имя». Конечно, лукавил Скабелка, когда перед матчем назвал обыкновенным стечением обстоятельств тот факт, что кто в этой серии открывает счет, тот и побеждает. Здесь все очевидно: забивший первым получает возможность играть по счету. Проще говоря, заниматься сушкой достигнутого в ожидании шанса подловить противника на оплошности и резкой ответной атаке. А вот проигрывающим хочешь не хочешь приходится рисковать, что в стыке с грамотными, заточенными на контрвыпады оппонентами чрезвычайно опасно.

Спасение тут одно – большинство. Но его еще нужно добиться, а потом суметь реализовать. Именно так ярославцы попытались в Москве зацепиться за пятую игру, когда, уступая 0:2, на 28-й минуте Пулккинен реализовал численное преимущество. Но затем Паскуале намудрил за своими воротами. Армейцы тут же наказали канадского голкипера третьей шайбой.

Сегодня при 0:2 железнодорожники имели две попытки разыграть лишнего. Однако ничего серьезного так и не создали. С одной стороны, еще в стартовой трети было заметно, что две быстрые шайбы хозяев сильно прибили «Локо» морально. В их действиях появилась обреченность. Чувствовалась она и в эти четыре минуты большинства. Волжане уже сами мало верили в то, что способны отквитаться. Особой страсти, агрессии я не заметил. С другой стороны, москвичи пребывали в состоянии максимального комфорта. Игра развивалась полностью по их плану. Разве что акробатические подвиги Паскуале не позволили красно-синим еще после первого перерыва довести счет до разгромного. А в меньшинстве армейцы идеально оборонялись позиционно. Проблемой для гостей было хоть как-то доставить шайбу на пятак, ибо все – почти! – броски блокировались.

Вот этой тщательности и щепетильности при выполнении установки тренера, соблюдении игровой дисциплины не хватило волжанам в дебюте. Зачем Пулккинен на 6-й минуте в чужой зоне сверху врезал клюшкой по черенку Дальбека? Разумеется, швед красиво изобразил стопроцентный фол, тут же выпустив клюшку из рук. Ну а что ярославский финн хотел? На войне как на войне!

Впрочем, отбивались гости неплохо. Пока не сфальшивил Беляев – классические «ни два ни полтора». Когда Робинсон вышел на ударную позицию и изготовился для щелчка, форвард «Локомотива» ни накатил на канадца, чтобы попытаться выкинуть вперед клюшку, ни перекрыл линию броска, чтобы его блокировать. Отошел в сторону – делай, мистер Робинсон, что хочешь! Он и расстрелял Паскуале.

Дальше младая поросль железнодорожников, естественно, побежала отыгрываться, забыв при этом о всякой осторожности. Что матерому ЦСКА только и нужно было. И все началось опять с Беляева. Из угла зоны Юханссона он неосмотрительно откинул шайбу на синюю линию. Красковский и Баранцев ее пропустили. В результате Окулов и Шалунов вывалились на одинокого Осипова. Остальное было делом техники – 2:0. Главный антигерой эпизода, однако, остался за кадром. Правда, Красковский ему хорошенько напихал по пути на скамейку после гола. Действительно, виноват во второй шайбе центрфорвард Алексеев, который пешком возвращался назад. Причем – по краю, вместо того чтобы резко сместиться на дальний пятак и подстраховать Баранцева с Осиповым.

Но удивляться тут нечему. Беляеву и Алексееву – по 23 года. Это первый их полноценный плей-офф. Ранее в Кубке Гагарина оба получали минимальное игровое время. Их просчеты, увы, были запрограммированы. Как ни крути, а учиться приходится почти всегда исключительно на собственных ошибках.

В любом случае Андрей Скабелка всего за один сезон руководства «Локомотивом» создал солидный задел на будущее. Еще год назад в старинном городе на Волге и мечтать не смели бороться на равных с действующим чемпионом. А как иначе расценить домашние 0:3 и 0:4 от ЦСКА в прошлой регулярке, 2:5 и 3:4 в столице? В нынешнем чемпионате мучения продолжились – 1:3 и 2:3 в Парке легенд. Лишь 14 января впервые за два сезона удалось одолеть армейцев. Да как! Москвичи единственный раз за весь турнир уступили всухую – 0:3. На финише регулярки железнодорожники закрепили пройденное: ничья после 65 минут - 2:2 и проигрыш по буллитам, которых в плей-офф нет.

В западном полуфинале бойцы Скабелки доказали, что все это не случайно. Еще дважды под ноль повергли армейцев – 2:0 и 3:0. Главному фавориту КХЛ потребовалось выложить все козыри, чтобы только в седьмом матче снять волжский бронепоезд с дистанции. Но отправить не в тупик. На запасный путь. До следующего Кубка Гагарина.