Главный арбитр КХЛ поддержал «Советский спорт», но в документах лиги, увы, ничего не поменял

Вчера на «Матч-ТВ» перед седьмым матчем ЦСКА – «Локомотив» главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов пусть и почти с недельным опозданием, но ответил на справедливые, как всегда, замечания «Советского спорта» от 23 марта, а именно:

«Судьи проморгали двухсотпроцентный фол Хартикайнена, однако гости все равно получили две минуты большинства: Панин за грубость удостоился двойного малого штрафа, Кормье - стандартной пары минут», - цитата из гневной заметки об эпизоде на 49-й минуте четвертого и последнего матча серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев» в Уфе.

«В третьем периоде волжане это еще раз проделали (забросили третью шайбу. – Прим. ред.), заставив защитника Сергеева забить в свои ворота. Однако военная комната придумала атаку нападающего на вратаря, и отменила гол. Ну да, лицо ЦСКА тем самым невидимые рефери сохранили. Да что толку – армейцы сдались еще до второго перерыва», - цитата из оды «Локомотиву» после разгрома ЦСКА – 3:0 в четвертом матче западного полуфинала.

Дословно вице-президент КХЛ сказал следующее:

- Был хороший силовой прием Петрова против Хартикайнена. После этого Хартикайнен пошел, выражаясь судейским сленгом, отмазываться. Делать неигровой эпизод, неигровое действие. Это именно грубость, с которой нужно бороться в нашей лиге. В тот момент, когда Петров его не видит, Хартикайнен делает толчок в спину. К сожалению, судьи это нарушение пропустили. Но постфактум СДК выписал 5+20 минут штрафа за толчок соперника клюшкой. Это очень опасное действие. Когда игрок не видит, он в уязвимом положении, может получить травму. Хартикайнен, кроме штрафа, дисквалифицирован на одну игру, - это по первому ЧП. А вот по второму:

- Неправильная интерпретация военной комнатой при взятии ворот ЦСКА двух моментов. Первый – игрок в красном (Коваленко. – Прим. ред.) падает во вратарской на голкипера после толчка игрока в белом (Сергеев. – Прим. ред.). Это четко видно: нападающий не виноват. Второй – этот нападающий никоим образом не мешает вратарю отразить шайбу. Повторяю, это просто неправильная интерпретация военной комнатой правил, которая, к сожалению, привела к неправильной отмене гола.

Ну да, лучше признать правоту «Советского спорта» поздно, чем никогда. Но недоуменных вопросов это никак не уменьшает, а кое-что обнаруженное сегодня утром на сайте КХЛ - только добавляет. И заставляет вообще задуматься об адекватности всего происходящего в нашей лиге.

Лично у меня не укладывается в голове, что за мегаспециалисты трудятся в военной комнате, что не могут по закону интерпретировать простейшее правило? Многим, кто смотрел по ТВ матчи из Уфы и Ярославля, хватило пары повторов, чтоб во всем разобраться. Кроме тех, кому это по штату положено, кто за эту непыльную работу получает отнюдь не прожиточный минимум. Почему если у мониторов сгруппировались настолько законченные дилетанты, сам Анисимов в этом процессе не участвует онлайн? Если вице-президент и главный арбитр слишком занят, я не возражаю: пусть военная комната звонит мне. Я быстро расскажу содержание моего будущего обвинительного опуса. Как-никак, плей-офф – апогей сезона. Максимум два матча в день, а теперь и вовсе один. Ошибка судей – или предвзятость?! - сейчас стоят слишком дорого.

Давно стало дурным тоном ссылаться на НХЛ. Но как не вспомнить недавний случай, когда на матче «Нэшвилл» - «Детройт» в эфир нечаянно проникла реплика судьи:

- Там особо ничего не было, но я хотел дать «Нэшвиллу» пораньше это гребаное удаление.

Вроде бы не такая и страшная фраза. Да это и не плей-офф. И на исход игры выдуманное удаление никак не повлияло. Но в НХЛ вспыхнул грандиозный скандал. Лига тут же инициировала специальное расследование. По его итогам арбитр Тим Пил, отработавший в НХЛ аж 21 год, был отстранен пожизненно от обслуживания игр лиги, которых он провел почти полторы тысячи!

- Нет ничего важнее обеспечения честности матчей. Поведение Тима Пила прямо противоречит соблюдению этого краеугольного принципа, чего мы требуем от наших официальных лиц. Чего наши болельщики, игроки, тренеры и все, кто связан с нашей игрой, ожидают и заслуживают. Его комментарии не имеют оправдания независимо от контекста или его намерений. НХЛ предпримет все необходимые меры для защиты целостности нашей игры, - констатировал директор по хоккейным операциям НХЛ Колин Кемпбелл.

Вот это, я понимаю, реакция! Вот это, я понимаю, врезали по рукам нечистоплотным людишкам, которые только посмеют помыслить – а что, если смухлевать!

Но вернемся в родные пределы. Что у нас, в КХЛ? Как наказаны судьи матча в Уфе Виктор Бирин и Константин Оленин, в упор не заметившие запредельно хамской выходки финна? Кто в военной комнате конкретно неправильно интерпретировал элементарное правило при взятии ворот в Ярославле? Выписан ли этим горе-экспертам такой же волчий билет, как бедолаге Тиму Пилу?

Ну а теперь очередной бриллиант от КХЛ в элитарную подборку «Очевидное – невероятное».

Зашел я только что на официальный сайт КХЛ в раздел «Новости», а потом – «Судейство», и что я вижу:

- «Локомотив» - ЦСКА. На 45-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Локомотива» #87 Рушаном Рафиковым, главный тренер ЦСКА взял запрос на блокировку вратаря перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: атакующий игрок мешает вратарю свободно перемещаться в площади ворот и занимать необходимую позицию для отражения броска – нет гола, - черным по белому написано в сообщении «Видеопросмотры в матчах 23 марта».

То есть, если кто вчера не смотрел «Матч-ТВ» и не слышал «к сожалению, к сожалению» от Анисимова, он и сейчас убежден: гол ярославцев не засчитан правильно! А вы говорите: наказать, отстранить – ха-ха-ха!

Заглянул я и в официальный протокол четвертой игры «Салават Юлаев» - «Ак Барс». Ни единого упоминания о 5+20 минутах штрафа Хартикайнена! Нет этих 25 минут и в итоговой статистике финна в плей-офф-2021. Знаете, какая цифра у нападающего «СЮ» красуется в графе «Штрафное время»? Ноль!