Поквитается ли Брагин с ЦСКА за свое увольнение? Главный тренер СКА готов к реваншу

Как же изменился по ходу плей-офф главный тренер питерских армейцев Валерий Брагин. В серии с минским «Динамо» и после поражения в первом матче от «Динамо» московского он держался скованно. Но после победы над бело-голубыми его лицо посветлело, даже проскальзывала улыбка.
Напомню, Брагин уже побил личный кубковый рекорд, взяв сначала первый кубковый барьер, затем второй. До работы в СКА он довольствовался разве что попаданием в плей-офф. Было это очень давно – в 2007 году со «Спартаком».
В 2012-м Валерий Николаевич, освободившись от работы с молодежной сборной, возглавил ЦСКА. Но уже в декабре был отправлен в отставку. Его команда уступила на старте сезона в дерби «Спартаку» (0:1), потом не удержала перевес в две шайбы и проиграла в «Мегаспорте» СКА (2:4), московскому «Динамо» 4:6…
Красно-синие весьма бодро шли по турнирной дистанции, но их руководство желало большего. Возможно, в планах было поставить у штурвала заокеанского тренера. Случилось это перед сезоном-2013/14.
Вряд ли Брагин забыл обиду на ЦСКА за несправедливое, на его взгляд, и поспешное увольнение. Теперь есть распрекрасный шанс поквитаться. В регулярном чемпионате его СКА отпраздновал лишь одну победу в четырех матчах с ЦСКА, да и то по буллитам (4:3Б 22 декабря в «Ледовом»), сказочно упустив за последние полторы минуты третьего периода перевес в две шайбы.
Откровенно слабо сыграл тогда вратарь Магнус Хелльберг. В овертайме, правда, он не позволил защитнику москвичей Мэту Робинсону, выскочившему в одиночестве к воротам, увезти из Санкт-Петербурга победу. Перед серией буллитов пост номер один занял Александр Самонов и капитулировал лишь единожды. Тогда как его оппонент Александр Шарыченков – три раза.
В плей-офф буллитов нет. А серию с ЦСКА на 99 процентов начнет не лучший голкипер Кубка Первого канала-2020, а иностранец-гренадер. И вряд ли мрачная статистика Хелльберга в играх с ЦСКА заставит штаб СКА сделать выбор в пользу россиянина: швед (простите за калабмур) не знает побед над московским армейцами.
Так что болельщики наверняка станут свидетелями очной дуэли скандинавских вратарей. Ларс Юханссон проводит плей-офф без замен. А серии с минским и московским «Динамо» начинал Самонов, но потом уступал ворота шведу. Нельзя недооценивать вклад Хелльберга в общую победу над командой Владимира Крикунова, особенно на «ВТБ Арене». Не удивимся, если именно его компетентная комиссия назовет лучшим вратарем второго раунда плей-офф. В первом самым-самым стал железнодорожник Эдвард Паскуале, который уже сошел с кубковой дистанции. Несмотря на два «сухаря» в серии с ЦСКА.
Кстати, в последнем матче регулярного чемпионата с ЦСКА Брагин доверил пост номер один не Хелльбергу и Самонову, а Ярославу Аскарову. Первый блин у юниора вышел комом – 17 января в Москве питерцы уступили 1:3.