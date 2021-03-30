Поквитается ли Брагин с ЦСКА за свое увольнение? Главный тренер СКА готов к реваншу

Как же изменился по ходу плей-офф главный тренер питерских армейцев Валерий Брагин. В серии с минским «Динамо» и после поражения в первом матче от «Динамо» московского он держался скованно. Но после победы над бело-голубыми его лицо посветлело, даже проскальзывала улыбка.

Напомню, Брагин уже побил личный кубковый рекорд, взяв сначала первый кубковый барьер, затем второй. До работы в СКА он довольствовался разве что попаданием в плей-офф. Было это очень давно – в 2007 году со «Спартаком».

В 2012-м Валерий Николаевич, освободившись от работы с молодежной сборной, возглавил ЦСКА. Но уже в декабре был отправлен в отставку. Его команда уступила на старте сезона в дерби «Спартаку» (0:1), потом не удержала перевес в две шайбы и проиграла в «Мегаспорте» СКА (2:4), московскому «Динамо» 4:6…

Красно-синие весьма бодро шли по турнирной дистанции, но их руководство желало большего. Возможно, в планах было поставить у штурвала заокеанского тренера. Случилось это перед сезоном-2013/14.

Вряд ли Брагин забыл обиду на ЦСКА за несправедливое, на его взгляд, и поспешное увольнение. Теперь есть распрекрасный шанс поквитаться. В регулярном чемпионате его СКА отпраздновал лишь одну победу в четырех матчах с ЦСКА, да и то по буллитам (4:3Б 22 декабря в «Ледовом»), сказочно упустив за последние полторы минуты третьего периода перевес в две шайбы.