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Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 6' Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
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Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
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Сергей Толчинский: Если бы не хоккей, из меня получился бы неплохой теннисист
05 апреля 14:20

Сергей Толчинский: Если бы не хоккей, из меня получился бы неплохой теннисист

Сегодня героем рубрики «Задай вопрос звезде хоккея» в рамках проекта Mastercard и КХЛ «Бесценная лига» стал Сергей Толчинский – форвард омского «Авангарда». Он ответил на все вопросы, которые прислали болельщики.

Напомним, что в сезоне 2020-2021 Mastercard и КХЛ обновили онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига», на которой теперь публикуются экспертные материалы о хоккее. Болельщики могут уже сейчас почитать интересные интервью с известными спортсменами и даже задать вопросы будущим героям рубрики. Авторам самых интересных вопросов подарят бесценные призы от Mastercard.

Сергей ТОЛЧИНСКИЙ

Родился 3 февраля 1995 года в Москве.

Форвард. Рост 173 см, вес 72 кг.

Выступал в «Каролине» (НХЛ), ЦСКА, сейчас – в «Авангарде».

Обладатель Кубка Гагарина-2019 и серебряной медали молодежного чемпионата мира.

Сергей стал одним из главных героев первого раунда Кубка Гагарина, в котором его «Авангард» со счетом 4: 1 в серии победил «Автомобилист». Сейчас Толчинский идет на втором месте среди лучших бомбардиров плей-офф КХЛ Он набрал 8 (3+5) очков в пяти матчах. Замечательный результат!

Сергей, на кого из хоккеистов вы равнялись в детстве?

В детстве у меня в комнате висел плакат с Павлом Буре, и в хоккейной школе я взял номер 10 именно в его честь. Но толком не успел за ним последить – когда он завершил карьеру, мне было только семь лет.

А так и сейчас за некоторыми наблюдаю. Например, Нэйтан Маккиннон очень нравится во всех аспектах – и бросок, и катание, и как он площадку видит, и физика. Слабых мест у него нет.

Когда Илья Ковальчук перешел в «Авангард», как это отразилось на вашем игровом времени, лидерстве в команде?

Мы все почувствовали, какой он крутой человек, игрок и вообще настоящая легенда. Он очень помог улучшить атмосферу в раздевалке. Пошутить может, подбадривает, советует. Я думаю, что команде его приход пошел на пользу. Да и я играю с Ильей в одной тройке. Ковальчук очень здорово усилил «Авангард».

Для армейских болельщиков ваш переход из ЦСКА стал шоком. Сложно ли было уходить из родного клуба?

«Авангард» сделал контрактное предложение, ЦСКА меня отпустил. Когда пообщался с руководством «ястребов», даже обрадовался. Я понял, что буду в «Авангарде» на лидирующих позициях. Так что в итоге психологически этот переход воспринял хорошо.

Как изменилась ваша игра после перехода в «Авангард»? В чем видите главные отличия при работе с разными тренерами – Бобом Хартли и Игорем Никитиным?

Да особо никак не изменилась. Как в ЦСКА у меня пошла игра в плей-офф, так и сейчас то же самое в «Авангарде». Но я стал увереннее. Когда борешься за место в составе, ты больше думаешь о своей игре, чтобы закрепиться. А когда у тебя гарантированное место, то ты больше думаешь о команде и ее задачах.

Сколько времени вам потребовалось, чтобы адаптироваться в «Авангарде»?

– Нисколько, я сразу же вписался в команду. Здесь отличный коллектив, поэтому уже с первых дней в тренировочном лагере я чувствовал себя комфортно.

Кроме хоккея, у вас есть какие-то увлечения?

Я уже давно слежу за большим теннисом, да и сам играю. Когда мне было полтора года, отец подарил мне ракетку, а на два года вручил коньки. Я параллельно летом играл в теннис, а зимой – в хоккей. С детства любил Роджера Федерера, смотрел все его матчи. Последнее время слежу за всеми: и Стефанос Циципас нравится, и Ник Кирьос – особенно те шоу, которые он постоянно устраивает. Два года назад ездил на «Ролан Гаррос».

И понял, что там интереснее даже наблюдать за ребятами из топ-20 или топ-30 мирового тенниса, чем за главными звездами.

Вы могли бы представить себя спортсменом в другом виде спорта?

Да, думаю из меня получился бы неплохой теннисист. Может быть, из-за роста было бы сложнее подавать. Но тот же аргентинец Диего Шварцман ниже меня, однако находится в топ-10 мирового рейтинга.

Мне выбирать не пришлось, я пошел в хоккей уже в пять лет. Но в какой-то момент у меня очень неплохо стало получаться в теннисе, и я это помню. Впрочем, у меня тогда и в хоккее был большой прогресс. Поэтому не возникло повода куда-то переходить.

Вы много читаете про экономику. Кем себя видите после окончания карьеры: генменеджером, финансистом, а может, хотите открыть свой бизнес?

Личные финансы – это, конечно, очень интересно. Хотелось бы даже курсы какие-то пройти или поступить заочно в американский университет, получить диплом. Но это только после хоккея.

Тяжело ли было в этом году войти в игровой ритм после долгого перерыва? Все ведь сидели на карантине.

Ну, с лишним весом у меня нет проблем. Я его не набираю. Если в «фастфуд» буду каждый день ходить, тогда, может, что-то изменится. На самом деле межсезонье получилось обычным. С июля некоторые катки были открыты, поэтому без проблем набрал форму.

Что за ощущения от матчей при пустых трибунах? К счастью, это уже в прошлом.

Очень тяжело, потому что ты выходишь на матч, как на тренировку. Сложнее сконцентрироваться и настроиться. При болельщиках стараешься на 100 процентов, да еще и трибуны гонят тебя вперед. А то ведь иногда за шайбой лень побежать, потому что реально ощущения, как на тренировке.

Сколько коньков вы берете с собой на выезд?

По-моему, одну пару. А у сервисмена всегда пара лезвий в запасе, чтобы сразу поменять, если понадобится. У меня такой стиль игры – я делаю много финтов, разгоняюсь, притормаживаю. Поэтому мне очень важно, чтобы лезвия были хорошо заточены.

Стараюсь менять коньки раз в три-четыре месяца. Не довожу их до очень изношенного состояния. Меняю заранее так, чтобы в них можно было еще три месяца поиграть. Просто ботинок становится мягче, у него не та устойчивость.

А куда вы деваете старые коньки?

Они остаются у меня: я в них хожу на каток, если хочу погонять в Парке Горького. Предыдущие были переделаны в ролики. А вот от пары, в которой я играл два года назад, уже ничего не осталось – она совсем развалилась.

Хоккеисту важно развиваться в разных жизненных сферах, не связанных с хоккеем?

Это очень важно, а главное – интересно. Нужно быть разносторонним. У нас в клубе проводят лекции, развивающие игроков в бизнес-сфере. Была интересная лекция от комментатора Дмитрия Федорова, посвященная тому, как общаться с прессой и давать интервью. Еще и о психологии было любопытно узнать, и о брачных контрактах. Это все очень полезно и ценно.

В этом сезоне «Авангард» проиграл оба очных поединка с ЦСКА. С каким настроением вы выходите против бывшего клуба?

На первую игру выходил с какой-то нереальной мотивацией. Хотелось показать себя, что-то доказать. Был хороший настрой на принципиального соперника. Но, я думаю, на любого топового оппонента настраиваешься как на очень важного.

Почему вы так часто падаете, когда находитесь с шайбой?

Я же маленький. Против меня, может, жестче играют. Но если я падаю на лед – как правило только потому, что соперник хватает на мне удаление.

Какая арена в КХЛ вам нравится больше всего, кроме Балашихи?

Динамовская арена. Она очень атмосферная, уютная. Трибуны сделаны так, что болельщики как будто нависают надо льдом и создают какую-то заряженную обстановку.

Вы хотели бы стать на один матч… талисманом клуба? Нарядились бы в маскота, который ходит по трибуне и развлекает болельщиков.

Никогда об этом не задумывался, но идея прикольная.

Вы элегантно одеваетесь. Следите за трендами, читаете модные журналы?

Нет-нет. Я не особо часто вообще себе что-то покупаю. Разве что когда первую зарплату получил в ЦСКА в первом сезоне, то сделал большой шопинг. Ходил везде и покупал всё вокруг. А сейчас уже два года хожу в одном и том же.

Почему вы почти ничего не выкладываете в соцсети по ходу сезона? Не уделяете им много времени?

Почему же? Бывает, залипаю в инстаграме. Но вы заметили, что там у меня лишь одна фотка с сентября? Надо это исправлять! Да и меня фоткать некому! Кто это сделает-то? И с кривым лицом не хочется себя выкладывать. Но вы подняли правильную тему, и я уже задумываюсь над тем, что надо более активно вести инстаграм.

Вы смотрите сериалы?

Да, но мне очень тяжело начать их смотреть. Сразу возникают мысли, что сейчас сяду, сто процентов залипну и буду все время смотреть только сериал вместо того, чтобы заняться чем-то полезным. А в нём еще, не дай бог, пять сезонов!

Смотрю сериалы по совету друзей. Вот «Ход королевы» недавно закончил, после этого начал в шахматы играть. А так в основном смотрю всякие шоу на YouTube.

Какой у вас там любимый канал? А что читаете в Телеграме?

В Телеграме в основном читаю про хоккей. А на YouTube больше выбираю развлекательные каналы. Смотрю Юрия Дудя, если у него что-то новое выходит, Соболева и шоу «Можно ваш телефончик?», «Контакты» с Шастуном. В рекомендациях всплывают развлекательные или документальные видео, из них и выбираю.

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Оригинал – здесь.

источник: «Советский спорт»
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