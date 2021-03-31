Наказать Кузю за птичку Панарин пригласил в «Медисон» Мессинга, Поттера и человека-невидимку

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 18:45 Швеция 0 Эстония 0 П1 1.11 Х 9.60 П2 21.0
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.60 П2 2.35
Еврокубок 19:00 Монако 0 Будучность 0 П1 1.33 П2 3.30
ЧМ-2022 - Европа 19:00 Армения 0 Румыния 0 П1 3.90 Х 3.60 П2 2.00
Англия - Первая лига 19:30 Гиллингем 0 Уиган Атлетик 0
Испания - Сегунда 20:00 Сабадель 0 Жирона 0 П1 2.90 Х 2.85 П2 2.85
Испания - Сегунда 20:00 Альбасете 0 Кастельон 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Молдавия 0 Израиль 0 П1 11.0 Х 4.40 П2 1.39
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Англия 0 Польша 0 П1 1.34 Х 5.30 П2 11.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Австрия 0 Дания 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Литва 0 Италия 0 П1 26.0 Х 8.90 П2 1.13
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Сан-Марино 0 Албания 0 П1 76.0 Х 11.5 П2 1.07
Товарищеские матчи (сборные) 21:45 Швейцария 0 Финляндия 0 П1 1.58 Х 3.60 П2 6.90
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Лихтенштейн 0 Исландия 0 П1 26.0 Х 7.80 П2 1.15
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Украина 0 Казахстан 0 П1 1.24 Х 6.00 П2 16.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Северная Ирлан 0 Болгария 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.70
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Германия 0 Северная Макед 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Босния и Герце 0 Франция 0 П1 10.0 Х 4.80 П2 1.37
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Греция 0 Грузия 0 П1 1.82 Х 3.30 П2 5.50
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Испания 0 Косово 0 П1 1.10 Х 10.5 П2 31.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Шотландия 0 Фарерские остр 0 П1 1.18 Х 7.10 П2 21.0
ЧМ-2022 - Европа 21:45 Андорра 0 Венгрия 0 П1 24.0 Х 6.50 П2 1.19
Наказать Кузю за птичку Панарин пригласил в «Медисон» Мессинга, Поттера и человека-невидимку
31 марта 12:39
автор: Виталий Славин

Наказать Кузю за птичку Панарин пригласил в «Медисон» Мессинга, Поттера и человека-невидимку

С такой игрой, как сегодня с «Вашингтоном» (5:2), Шестеркин мог бы и на «Колдер Трофи» замахнуться, а Панарин – на MVP. Вот только поздновато оба вышли на пик, на котором еще нужно удержаться.

Да, у «Рейнджерс» не было бы никаких шансов в повторном стыке с «Кэпиталз», если бы не Игорь и Артемий. Позавчера Шестеркин взял отгул де-юре, а Панарин – де-факто, и вашингтонцы финишировали к 46-й минуте, забросив Кинкейду четыре безответные шайбы, последнюю из которых Кузнецов сопроводил своим фирменным полетом орла.

На сей раз «столичные» начали еще резвее – к 5-й минуте забили два гола с четырех бросков. И почему-то успокоились. Расхотелось забивать даже миссионеру: когда такое было, чтоб Овечкин выкатил на убойную позицию и вместо того, чтоб вколотить 725-й голешник, стал искать партнера пасом в никуда?! Или смутила круглая цифра? А что, 725 – красиво смотрятся: четверть пути от восьмой сотни как-никак.

Всеобщая расхлябанность накрыла даже образцового трудягу Орлова. В нормальном состоянии сибиряк никогда бы не подарил шайбу на синей линии Хытилу, организовав чеху буллит в ворота Ванечека. Но даже этот презент из столицы США характер игры не изменил: лидеры чемпионата лениво атаковали, ньюйоркцы особо этому не противились, полностью уповая на Шестеркина, который тащил и тащил.

Вся эта тягомотина продолжалась до 45-й минуты. Как оказалось, два с лишним периода потребовалось для того, чтоб, как говорил Горчаков, Россия сосредоточилась. И начала действовать, в помощь Шестеркину отрядив Панарина.

В чем секрет мастера? На ваших глазах он может сотворить чудо. В хоккее это означает сделать гол из ничего.

Для начала Артемий загипнотизировал самого главного аксакала всея НХЛ Хару: двухметровой добряк исполнил диагональ прямо на клюшку Хлебушку. Ну и покатил тот по левому флангу. Что сделал бы простой смертный, въехав в чужую зону? Правильно! Или запустил бы шайбу по борту за ворота, или попытался бы ее сохранить в ожидании подкрепления. Гарри Поттер из Коркина, как Гарри Каспаров из Баку, одним ходом вскрыл позицию/оборону «Вашингтона» – резко сместился в центр, чем свел вместе всех четырех обороняющихся. Строму и Какко оставалось вдвоем разобраться с Ванечеком.

Спустя 142 секунды Вольф Мессинг из Коркина прочел уже мысли Оши. Подобрал у синей линии шайбу, нечаянно оброненную американцем, и покатил с ней вроде как к себе домой. Овечкин, Кузнецов, Орлов от удивления аж рты раскрыли, чуя легкую добычу: дескать, вот Тема подставился, так подставился! А он слепым пасом за спину мимо трех соотечественников командировал на рандеву с чешским воротчиком американца Фокса.

Я же говорю – магия в прямом эфире. Два красивейших гола абсолютно на ровном месте. Если ты только не Поттер/Мессинг. Ну или Панарин.

Напоследок Хлебушек продемонстрировал онемевшему от уральских чудес «Медисон Сквер Гарден» еще один фокус. Вышел на очередную смену и надел… шапку-невидимку. Впрочем, если вы все еще мне не верите, пусть лучше об этом расскажет непосредственный участник событий тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт:

- «Рейнджеры» отправляют игроков в отрыв к дальней синей линии. Мы знали это, но ему все же удалось остаться незамеченным. Мы давили в атаке. Уступая 2:3, пытались отыграться. Однако при этом нужно быть начеку в отношении игроков другой команды, которые находятся на льду. Ему удалось ускользнуть.

Обратили внимание, американец так и не назвал фамилии этого ускользнувшего. Ну так для того шапка-невидимка и придумана. Надеюсь, из «Советского спорта» с помощью наших ребят в «Кэпиталз» Лавиолетт наконец узнает, кто оставил в дураках всю его команду.

Три номера ультра-си за 11 с половиной минут – и счет 1:2 превращается в 4:2. Даже странно, что самый дорогой билет на шоу русского Копперфильда в «Медисон Сквер Гарден» стоит всего-то 300 долларов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Официально представлен электромобиль от Sony - Vision SГжегож Крыховяк не болен коронавирусомИван Проворов - третья звезда игрового дня НХЛПредобрейший Абрамович: взгляните на эти примеры актов добротыТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Все было за Черчесова, но теперь у него нет права на ошибку. Выводы из матча Словакия — Россия
Сборная России упустила шанс стать единоличным лидером группы после трех туров отбора на ЧМ-2022.
Уроженка Нью-Йорка, выигравшая две Олимпиады за СССР, — в проекте «Легенды спорта»
Знаменитая волейболистка Татьяна Сарычева стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Спартак» потерял миллиард из-за ковида. И уже не хочет передавать клуб болельщикам в 2023-м
Московский «Спартак» понес рекордные убытки за 16 лет.
Украинский футболист-шпион сядет в России на 12 лет. Он пытался вывезти запчасти для С-300
Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении Василия Василенко.
Задачка для Брагина: как залезть ЦСКА под кожу. Расклад на западный полуфинал Кубка Гагарина
В финале плей-офф Западной конференции КХЛ снова сыграют два армейских клуба: пятый раз за шесть сезонов.
Квартальнов может поплыть, как бывало не раз. Расклад на восточный полуфинал Кубка Гагарина
В «Ак Барс» верят больше, чем в «Авангард». Но тренер казанцев никогда не выигрывал плей-офф.
Как Ковальчук к Харламову поехал в майке USA
История одной фотографии.
Маслов привез два пенальти. Как Россия проиграла Франции из-за защитника «Спартака»
Молодежная сборная России во втором туре группового этапа Евро-2021 уступила французам (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Россия - Словения - 2:1. Анализ матча отборочного турнира ЧМ-2022. 27.03.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика