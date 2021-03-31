Наказать Кузю за птичку Панарин пригласил в «Медисон» Мессинга, Поттера и человека-невидимку

Да, у «Рейнджерс» не было бы никаких шансов в повторном стыке с «Кэпиталз», если бы не Игорь и Артемий. Позавчера Шестеркин взял отгул де-юре, а Панарин – де-факто, и вашингтонцы финишировали к 46-й минуте, забросив Кинкейду четыре безответные шайбы, последнюю из которых Кузнецов сопроводил своим фирменным полетом орла.
На сей раз «столичные» начали еще резвее – к 5-й минуте забили два гола с четырех бросков. И почему-то успокоились. Расхотелось забивать даже миссионеру: когда такое было, чтоб Овечкин выкатил на убойную позицию и вместо того, чтоб вколотить 725-й голешник, стал искать партнера пасом в никуда?! Или смутила круглая цифра? А что, 725 – красиво смотрятся: четверть пути от восьмой сотни как-никак.
Всеобщая расхлябанность накрыла даже образцового трудягу Орлова. В нормальном состоянии сибиряк никогда бы не подарил шайбу на синей линии Хытилу, организовав чеху буллит в ворота Ванечека. Но даже этот презент из столицы США характер игры не изменил: лидеры чемпионата лениво атаковали, ньюйоркцы особо этому не противились, полностью уповая на Шестеркина, который тащил и тащил.
Вся эта тягомотина продолжалась до 45-й минуты. Как оказалось, два с лишним периода потребовалось для того, чтоб, как говорил Горчаков, Россия сосредоточилась. И начала действовать, в помощь Шестеркину отрядив Панарина.
В чем секрет мастера? На ваших глазах он может сотворить чудо. В хоккее это означает сделать гол из ничего.
Для начала Артемий загипнотизировал самого главного аксакала всея НХЛ Хару: двухметровой добряк исполнил диагональ прямо на клюшку Хлебушку. Ну и покатил тот по левому флангу. Что сделал бы простой смертный, въехав в чужую зону? Правильно! Или запустил бы шайбу по борту за ворота, или попытался бы ее сохранить в ожидании подкрепления. Гарри Поттер из Коркина, как Гарри Каспаров из Баку, одним ходом вскрыл позицию/оборону «Вашингтона» – резко сместился в центр, чем свел вместе всех четырех обороняющихся. Строму и Какко оставалось вдвоем разобраться с Ванечеком.
Спустя 142 секунды Вольф Мессинг из Коркина прочел уже мысли Оши. Подобрал у синей линии шайбу, нечаянно оброненную американцем, и покатил с ней вроде как к себе домой. Овечкин, Кузнецов, Орлов от удивления аж рты раскрыли, чуя легкую добычу: дескать, вот Тема подставился, так подставился! А он слепым пасом за спину мимо трех соотечественников командировал на рандеву с чешским воротчиком американца Фокса.
Я же говорю – магия в прямом эфире. Два красивейших гола абсолютно на ровном месте. Если ты только не Поттер/Мессинг. Ну или Панарин.
Напоследок Хлебушек продемонстрировал онемевшему от уральских чудес «Медисон Сквер Гарден» еще один фокус. Вышел на очередную смену и надел… шапку-невидимку. Впрочем, если вы все еще мне не верите, пусть лучше об этом расскажет непосредственный участник событий тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт:
- «Рейнджеры» отправляют игроков в отрыв к дальней синей линии. Мы знали это, но ему все же удалось остаться незамеченным. Мы давили в атаке. Уступая 2:3, пытались отыграться. Однако при этом нужно быть начеку в отношении игроков другой команды, которые находятся на льду. Ему удалось ускользнуть.
Обратили внимание, американец так и не назвал фамилии этого ускользнувшего. Ну так для того шапка-невидимка и придумана. Надеюсь, из «Советского спорта» с помощью наших ребят в «Кэпиталз» Лавиолетт наконец узнает, кто оставил в дураках всю его команду.
Три номера ультра-си за 11 с половиной минут – и счет 1:2 превращается в 4:2. Даже странно, что самый дорогой билет на шоу русского Копперфильда в «Медисон Сквер Гарден» стоит всего-то 300 долларов.