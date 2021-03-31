Наказать Кузю за птичку Панарин пригласил в «Медисон» Мессинга, Поттера и человека-невидимку

Да, у «Рейнджерс» не было бы никаких шансов в повторном стыке с «Кэпиталз», если бы не Игорь и Артемий. Позавчера Шестеркин взял отгул де-юре, а Панарин – де-факто, и вашингтонцы финишировали к 46-й минуте, забросив Кинкейду четыре безответные шайбы, последнюю из которых Кузнецов сопроводил своим фирменным полетом орла.

На сей раз «столичные» начали еще резвее – к 5-й минуте забили два гола с четырех бросков. И почему-то успокоились. Расхотелось забивать даже миссионеру: когда такое было, чтоб Овечкин выкатил на убойную позицию и вместо того, чтоб вколотить 725-й голешник, стал искать партнера пасом в никуда?! Или смутила круглая цифра? А что, 725 – красиво смотрятся: четверть пути от восьмой сотни как-никак.

Всеобщая расхлябанность накрыла даже образцового трудягу Орлова. В нормальном состоянии сибиряк никогда бы не подарил шайбу на синей линии Хытилу, организовав чеху буллит в ворота Ванечека. Но даже этот презент из столицы США характер игры не изменил: лидеры чемпионата лениво атаковали, ньюйоркцы особо этому не противились, полностью уповая на Шестеркина, который тащил и тащил.

Вся эта тягомотина продолжалась до 45-й минуты. Как оказалось, два с лишним периода потребовалось для того, чтоб, как говорил Горчаков, Россия сосредоточилась. И начала действовать, в помощь Шестеркину отрядив Панарина.

В чем секрет мастера? На ваших глазах он может сотворить чудо. В хоккее это означает сделать гол из ничего.