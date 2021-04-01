Никитин снимал Знарка и Воробьева. На очереди Брагин?

Оракул ошибся. Подопечные Брагина, проиграв первый матч серии (1:4), показали истинный кубковый характер, умение терпеть, а потом дожимать уставшего от бесплодных атак соперника. Армейцы беспощадно наказывали динамовцев за удаления, а швед Хелльберг стоял непробиваемой стеной на последнем рубеже.

В уходящем окаянном сезоне питерцы не цеплялись за каждую победу, как прежде. Он планомерно двигались вперед. После серии с минским «Динамо», выигранной 4-1, известный VIP болельщик назвал СКА командой двух периодов и предсказал ей поражение от «Динамо» московского.

Теперь на повестке дня новое тренерское противостояние Никитина и наставника сборной в лице Валерия Брагина.

Игорь Никитин во главе ЦСКА дважды брал верх в сериях со СКА, которым руководили тренеры сборной: в 2018-м Олег Знарок, через год – Илья Воробьев. Для обоих поражения стали фатальными – им указали на дверь. Знарка убрали сразу, а его сменщика – после ЧМ-2019 в Братиславе.

Начиная с 2015 года, армейцы сыграют в финале Западной конференции в шестой (!) раз. В 2017-м и 2020-м их встреча не состоялась: в первом случае по вине «Локомотива», прокатившего московскую Армию и ее главнокомандующего Дмитрия Квартальнова, во втором – пандемии коронавируса, оборвавшей сезон после первого кубкового раунда.

Штаб вовремя поменял «химию» в звеньях. После травмы, полученной капитаном команды Кетовым в конце второго матча с бело-голубыми, распалась его связка с Кузьменко. Брагин предложил новый вариант: Кузьменко – Галимов, а Бурдасов стал выходить на лед с Ткачевым, который вернул тренерское доверие.

Опять играют вместе Морозов, Подколзин и Марченко, однако сильного впечатления молодежное звено, на которое рассчитывает сборная не производит.

- Но ведь Марченко забил победный гол в матче №2, а Подколзин открыл счет в первой игре на «ВТБ Арене»! – предвижу возражение болельщиков.

Отвечаю: это разовые акция, мы вправе ждать от этой «линии» большего, особенно от Марченко с его убойным кистевым броском.

Нельзя недооценивать роль «узких специалистов» - Тимкина, Швеца-Рогового, Камененва, Цицюры. С возвращением в строй Кетова кому-то из них придется подвинуться.

А есть еще нападающий сборной Швеции Стремвалль, оказавшийся заложником лимита легионеров, и уже позабытый нападающий сборной Финляндии Аалтонен.

Так что скамейка СКА видится длиннее, чем у ЦСКА.

Команда Никитина вынуждена обходиться шестью защитниками, некогда привлекавшийся в сборную Рыков последние три матча пропустил. Когда на раскатке перед седьмой игрой с «Локомотивом» получил повреждение Блажиевский, пришлось несколько смен выйти в защите форварду-ветерану Попову. Завяленного юного Чайку бросить в бой Никитин не решился.

У ЦСКА в заложниках лимита канадец Лайпсик, способный «сделать красиво», исполнить. Из семи матчей с железнодорожниками он вышел на лед только в двух, проигранных москвичами. В обойме три защитника-иностранца – Дальбек, Робинсон и Гилмор, шведский вратарь Юханссон и его соотечественник нападающий Кемпе.

Тройка-лидер в команде Никитина – «линия» Мамин – Шалунов – Окулов. Последнего из них лига объявила лучшим нападающим второго раунда плей-офф. А вратарем – Хелльберга. Их очная дуэль – еще одна составляющая многомерной интриги армейской серии.

Два года назад ЦСКА выиграл у СКА все четыре матча регулярного чемпионата, однако в финале конференции будущий обладатель Кубка Гагарина взял верх благодаря преимуществу своего поля – соперники не отдали ни одной игры в родных стенах. Вот и теперь серия начинается в Москве. Зато в 2018-м безоговорочный фаворит плей-офф и базовый клуб сборной СКА уступил дома дважды и проиграл москвичам, на которых еще свалилась «свинка» (не поймите превратно - эпидемия) 2-4.

Матчи состоятся: 2 апреля (Москва), 4 (М), 6 (Санкт-Петербург), 8 (СПб), 10* (М), 12* (СПб), 14* (М)

Где смотреть:

2 апреля, пятница – 19.30 Матч ТВ.

4 апреля, воскресенье – 17.00 Матч ТВ.

*Если потребуется.