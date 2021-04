Любушкин завалил шведского капитана «Колорадо», а надо было врезать канадскому хулигану (видео)

- Да кто ты такой? Да с кем ты, лузер, связался? Как ты, ничтожество, посмел хитануть меня, короля Скалистых гор? Да я тебя в лед закатаю и лужи не останется!

Бедолага даже не успел посмотреть, кто на него сзади налетел и принялся двумя руками душить, а потом и опрокинул на лед. Гарланд понял, что это Маккиннон только после того, как тот скинул с его головы шлем, и на мгновение отъехал в сторону. Но в тот же миг на посмевшего тронуть местную легенду пришельца накатил шведский капитан «лавин» Ландеског и смачно засадил черенком в незащищенное лицо американца. За что удостоился профилактического захвата от нашего Илюхи. Гарланд, вырвавшись из тисков канадца и спасенный русским от атаки шведа, посчитал было, что инцидент исчерпан. Распрямился в полный рост у борта и расслабился.

Вот только Маккиннон не собирался останавливаться. Схватил шлем американца со льда и со всей дури запустил в подбородок ничего не подозревавшего Гарланда. А в хоккее это самое опасное, когда ты не контролируешь ситуацию, и тебе в челюсть или прямо в зубы прилетает, например, шайба. Павел Буре не даст соврать.

К счастью, все обошлось без травм. Но судейский вердикт потряс вопиющей несправедливостью:

Маккиннон – 2+2 минуты штрафа за грубость, 10 минут дисциплинарный штраф;

Гарланд – 2 минуты штрафа за грубость;

Ландеског – 0 минут.

То есть провокатор, вмешавшийся третьим в разборку один на один, не удостоился никакого наказания. А вот человек, только отбивавшийся от ударов зарвавшегося бузотера, с какого-то перепуга получил от пособников разбоя средь белого дня в полосатых рубашках штраф за приснившуюся им грубость!

Если НХЛ не вмешается в это безобразие и постфактум не наградит Маккиннона дисквалификацией или хотя бы публичным порицанием, Любушкину и Ко не останется ничего иного, кроме как самим поставить на место лопающихся от своего величия звезд «Колорадо». И они будут правы: спускать подобные варварские выходки нельзя ни в коем случае!

