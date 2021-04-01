Любушкин завалил шведского капитана «Колорадо», а надо было врезать канадскому хулигану (видео)

Полностью разделяю возмущение тренера гостей, знаменитого в прошлом забияки и провокатора Рика Токкета:

- Я и представить не мог, что бросок шлема в ничего не подозревающего оппонента, находящегося в уязвимом положении – это какие-то жалкие десять минут дисциплинарного штрафа?!

Ну да, в некоторых странах в тюрьму можно загреметь за полет в направлении полисмена бумажного стаканчика. Но какое же это было отвратительное и гнусное зрелище! Даже финский уфимец Хартикайнен с его гадким шлагбаумом в спину казанца Петрова отдыхает. И что самое странное, вступился за товарища по команде только лишь экс-защитник ярославского «Локомотива» Илья Любушкин. Русские своих не бросают!

Что же произошло в углу зоны дебютировавшего в НХЛ в этот вечер Ивана Просветова за пять минут до финальной сирены? После отраженной россиянином шайбы за ней устремились Маккиннон (№29) и Гарланд (№83). Поначалу столкновения им удалось избежать. Номинант на MVP-2020 подхватил шайбу. Однако оппонент из «Аризоны» так грамотно поставил корпус, что Маккиннон отлетел от него как от стенки, потеряв равновесие и шайбу. Ее тут же подобрал Любушкин (№46) и укатил в сторону. Эпизод вроде бы исчерпан? Как бы ни так!

Маккиннон, оскорбленный дерзостью 25-летнего американца из уже проглотившей восемь шайб команды, решил устроить самосуд и накинулся на нападающего «Койотис» сзади: