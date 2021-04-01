Любушкин завалил шведского капитана «Колорадо», а надо было врезать канадскому хулигану (видео)

Полностью разделяю возмущение тренера гостей, знаменитого в прошлом забияки и провокатора Рика Токкета:
- Я и представить не мог, что бросок шлема в ничего не подозревающего оппонента, находящегося в уязвимом положении – это какие-то жалкие десять минут дисциплинарного штрафа?!
Ну да, в некоторых странах в тюрьму можно загреметь за полет в направлении полисмена бумажного стаканчика. Но какое же это было отвратительное и гнусное зрелище! Даже финский уфимец Хартикайнен с его гадким шлагбаумом в спину казанца Петрова отдыхает. И что самое странное, вступился за товарища по команде только лишь экс-защитник ярославского «Локомотива» Илья Любушкин. Русские своих не бросают!
Что же произошло в углу зоны дебютировавшего в НХЛ в этот вечер Ивана Просветова за пять минут до финальной сирены? После отраженной россиянином шайбы за ней устремились Маккиннон (№29) и Гарланд (№83). Поначалу столкновения им удалось избежать. Номинант на MVP-2020 подхватил шайбу. Однако оппонент из «Аризоны» так грамотно поставил корпус, что Маккиннон отлетел от него как от стенки, потеряв равновесие и шайбу. Ее тут же подобрал Любушкин (№46) и укатил в сторону. Эпизод вроде бы исчерпан? Как бы ни так!
Маккиннон, оскорбленный дерзостью 25-летнего американца из уже проглотившей восемь шайб команды, решил устроить самосуд и накинулся на нападающего «Койотис» сзади:
- Да кто ты такой? Да с кем ты, лузер, связался? Как ты, ничтожество, посмел хитануть меня, короля Скалистых гор? Да я тебя в лед закатаю и лужи не останется!
Бедолага даже не успел посмотреть, кто на него сзади налетел и принялся двумя руками душить, а потом и опрокинул на лед. Гарланд понял, что это Маккиннон только после того, как тот скинул с его головы шлем, и на мгновение отъехал в сторону. Но в тот же миг на посмевшего тронуть местную легенду пришельца накатил шведский капитан «лавин» Ландеског и смачно засадил черенком в незащищенное лицо американца. За что удостоился профилактического захвата от нашего Илюхи. Гарланд, вырвавшись из тисков канадца и спасенный русским от атаки шведа, посчитал было, что инцидент исчерпан. Распрямился в полный рост у борта и расслабился.
Вот только Маккиннон не собирался останавливаться. Схватил шлем американца со льда и со всей дури запустил в подбородок ничего не подозревавшего Гарланда. А в хоккее это самое опасное, когда ты не контролируешь ситуацию, и тебе в челюсть или прямо в зубы прилетает, например, шайба. Павел Буре не даст соврать.
К счастью, все обошлось без травм. Но судейский вердикт потряс вопиющей несправедливостью:
Маккиннон – 2+2 минуты штрафа за грубость, 10 минут дисциплинарный штраф;
Гарланд – 2 минуты штрафа за грубость;
Ландеског – 0 минут.
То есть провокатор, вмешавшийся третьим в разборку один на один, не удостоился никакого наказания. А вот человек, только отбивавшийся от ударов зарвавшегося бузотера, с какого-то перепуга получил от пособников разбоя средь белого дня в полосатых рубашках штраф за приснившуюся им грубость!
Если НХЛ не вмешается в это безобразие и постфактум не наградит Маккиннона дисквалификацией или хотя бы публичным порицанием, Любушкину и Ко не останется ничего иного, кроме как самим поставить на место лопающихся от своего величия звезд «Колорадо». И они будут правы: спускать подобные варварские выходки нельзя ни в коем случае!