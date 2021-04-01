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Гусев больше не нужен «Нью-Джерси»
01 апреля 21:05
автор: Виталий Славин

Гусев больше не нужен «Нью-Джерси»

Сегодня вечером «Девилз» выставили российского форварда Никиту Гусеву на драфт отказов. В течение 24 часов его без компенсаций может забрать любой клуб НХЛ.

Вот и завершился недолгий роман героя Пхенчхана с «чертями». До конца двухлетнего контракта, истекающего этим летом, лучший игрок КХЛ-2018 так и не дотянул. «Нью-Джерси» больше не хотят платить 4,5 млн долларов годовых нападающему, глухо сидящему в запасе с 20 марта.

Всего в этом чемпионате Гусев отыграл 20 из 34 матчей «Девилз», в которых набрал смешные для его оклада 5 (2+3) очков при жуткой отрицательной полезности «минус 12». Хуже, как ни странно, только у лучшего бомбардира команды Павла Захи – «минус 13». Но чех провел 33 игры и забил семь голов, к которым добавил 12 передач.

Гусева забирали из Лас-Вегаса в Ньюарк в расчете на то, что москвич будет постоянно играть в топ-6 форвардов и в спецбригаде большинства. Потому и отвалили аж девять миллионов за два сезона. Сейчас среди нападающих команды россиянин третий по зарплате после Зейджака и Палмиери. Но своих денег давно и близко не отрабатывает: опустился по ходу чемпионата в четвертое звено, а потом и вовсе выпал из обоймы.

Причина проста: от Никиты больше вреда, чем пользы. К середине марта новый тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф в этом убедился окончательно, хотя давал олимпийскому чемпиону массу шансов проявить себя. Однако в большинстве он набрал карикатурное одно очко, а при игре пять на пять «Девилз» при нем забросили две шайбы, а пропустили 14?! Виной всему – безобразная игра Гусева в обороне. К сожалению, он показал себя в американском клубе необучаемым игроком, а его детский тренер Геннадий Курдин подтвердил, что проблемы с защитой у «белого медведя» были всегда. Но в НХЛ никого дважды не просят, тем более не занимаются исправлением застарелых изъянов.

Вряд ли кто-то заинтересуется кандидатурой бесплатного нападающего по той банальной причине, что платежки у подавляющего большинства команд заполнены - 4,5 миллиона Гусева туда не влезут при всем желании. Но откуда оно у кого еще возьмется? Слишком плохую славу заработал себе Никита минувшей зимой. Если в одном из самых слабых коллективов лиги он не проходит даже в четвертое звено, что говорить о клубах, претендующих на кубковую весну и лето!

Гусев – не первый из россиян, кто в этом сезоне угодил на драфт отказов. Там уже побывали центрфорвард «Оттавы» Артем Анисимов – 10 февраля и 29 марта, а также нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко – 16 марта. Однако никому они не понадобились, а потому остались в «Сенаторз» и «Блю Джекетс». Анисимов даже вернулся в основу и провел с 13 февраля по 10 марта еще 10 матчей, в которых набрал жалкие 3 (2+1) очка. Больше в форме «Оттавы» ярославец не выходил. Григоренко выпал из состава «колумбов» еще 23 февраля. В 18 матчах под руководством Джона Тортореллы олимпийский чемпион забил два гола и пять раз ассистировал.

Судя по всему, всем трем форвардам пора подыскивать варианты на родине – в КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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