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Игорь Никитин: Не испытываем иллюзий после победы, и готовимся к следующим матчам
02 апреля 22:42
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК ЦСКА

Игорь Никитин: Не испытываем иллюзий после победы, и готовимся к следующим матчам

После первого матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА (3:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Игорь Никитин и Валерий Брагин.

- После серии с «Локомотивом», где соперник расставлял капканы, показалось, что сегодня команда играла с легкостью и раскрепощено. Так и было или это видимость? - вопрос Никитину.
- «Локомотив» и СКА – это разные соперники. Надо смотреть игру, а сейчас не готов так сказать по горячим следам.

- Лайпсик сегодня вышел. Это легкий и быстрый форвард. Как раз специально под СКА его выпустили, ведь большую часть серии с «Локомотивом» он провел в запасе?
- Нам важно держать всех в тонусе. Он пропускал последние три матча. Мы понимаем, что серия будет непростой, поэтому все должны быть в тонусе.

- После серии со «Спартаком» больше семи дней отдыха, а сейчас неполных трое суток. Что сложнее?
- Есть плюсы и минусы там и здесь. Не испытываем иллюзий после победы и готовимся к следующему матчу.

«СОПЕРНИК ИСПОЛЬЗОВАЛ НАШИ ОШИБКИ, МЫ ПЫТАЛИСЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Брагину.
- Соперник использовал наши ошибки, забил голы и довел матч до победы. Мы пытали что-то сделать, играли шесть на пять, шесть на четыре, но сегодня не получилось.

- С чем связываете, что сегодня некоторые из нападающих не попали в игру? Они впереди ничего не создали и сзади не помогли.
- Будем анализировать, разбираться, думать. Сейчас сложно ответить на этот вопрос.

- В каком состоянии Стремвалль и Аалтонен. Они не заржавели? Смогут помочь в следующих матчах?
- Все может быть.

- В последней десятиминутке вы дважды снимали вратаря. В чем была причина второго снятия голкипера, потому что за полторы минуты до конца матча вряд ли можно отыграть три шайбы?
- В первом случае у нас был шанс. Если бы мы забили в большинстве, когда играли шесть на четыре, то появились бы возможности. И потом то же самое. Надо пробовать, искать варианты для взятия ворот.

- Вы поменял вратаря в перерыве, но обычно меняете голкипера сразу после пропущенной шайбы. У него что-то со здоровьем?
- Вопросов по здоровью у него нет.

- Почему тогда поменяли?
- Решили так.

источник: «Советский спорт»
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