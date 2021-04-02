Игорь Никитин: Не испытываем иллюзий после победы, и готовимся к следующим матчам

- После серии с «Локомотивом», где соперник расставлял капканы, показалось, что сегодня команда играла с легкостью и раскрепощено. Так и было или это видимость? - вопрос Никитину.

- «Локомотив» и СКА – это разные соперники. Надо смотреть игру, а сейчас не готов так сказать по горячим следам.

- Лайпсик сегодня вышел. Это легкий и быстрый форвард. Как раз специально под СКА его выпустили, ведь большую часть серии с «Локомотивом» он провел в запасе?

- Нам важно держать всех в тонусе. Он пропускал последние три матча. Мы понимаем, что серия будет непростой, поэтому все должны быть в тонусе.

- После серии со «Спартаком» больше семи дней отдыха, а сейчас неполных трое суток. Что сложнее?

- Есть плюсы и минусы там и здесь. Не испытываем иллюзий после победы и готовимся к следующему матчу.

«СОПЕРНИК ИСПОЛЬЗОВАЛ НАШИ ОШИБКИ, МЫ ПЫТАЛИСЬ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ, НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Брагину.

- Соперник использовал наши ошибки, забил голы и довел матч до победы. Мы пытали что-то сделать, играли шесть на пять, шесть на четыре, но сегодня не получилось.

- С чем связываете, что сегодня некоторые из нападающих не попали в игру? Они впереди ничего не создали и сзади не помогли.

- Будем анализировать, разбираться, думать. Сейчас сложно ответить на этот вопрос.