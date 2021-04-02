Антон Слепышев: Будем готовиться к следующему матчу, думая, что счет в серии 0:0

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Слепышеву.

- Была быстрая игра. Быстрое начало и открытый хоккей. Было много моментов. Здорово, что в первом периоде мы реализовали свои моменты и потом довели дело до победы.

- Что ваша шайба, что у Шалунова получились такие, когда надо было буквально за секунду сориентироваться. Как прокомментируете эти голы? Будут ли такие же шайбы во всей этой серии, когда времени на раздумье нет, надо ловить отскок и бросать точно мимо вратаря?

- Здорово получилось, что мы разобрались в этих моментах. Надеюсь, что дальше тоже будет так получаться забивать в ситуациях, где мало времени и места.

- Можно сказать, что СКА в некоторых моментах выглядел беспомощно. Как вам не расслабиться после такой крупной победы на старте?

- В нашем составе очень много опытных ребят, кто проходил через такие расслабления и знает, чем потом все это выходит. Мы все взвесим и будем готовиться к следующему матчу, думая, что счет в серии 0:0.

«НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ХОТЕТЬ ПОБЕДЫ»

- Ваша четвертая тройка сегодня была самая активная и билась до конца, среди всех тринадцати нападающих. Вы с Тимкиным даже драки пытались затеять. Почему не пошло у остальных форвардов, как думаете, ведь они особо ничего не создали впереди, да и в обороне не помогали? – вопрос Каменеву.

- Ну почему только мы? Все дели свою работу. Другие тоже старались. Некоторые ребята в первом периоде создавали моменты, просто не получилось забить.

- Что надо изменить в голове, психологии и тактике, чтобы следующий матч прошел иначе?

- Хотеть нужно больше. У нас с первых минут не было такой игры, как в матчах с «Динамо». Ну и тренерскую установку надо выполнять.