Хартли убрал с дороги тренеров сборной России. Теперь на его пути Квартальнов

«Ак Барс» катком прошелся по соперникам на пути к финалу конференции, выбив из розыгрыша «Торпедо» и «Салават Юлаев» с сухим счетом 4-0. Команда Дмитрия Квартальнова целых десять дней отдыхала и готовилась к серии с «Авангардом». Как тут сохранить игровой тонус? Насколько быстро казанцы вкатятся в сегодняшнюю игру? «Авангард» получил паузу короче – «всего» 6 дней. Для «ястребов» серии с «Автомобилистом» и «Металлургом» в легкую прогулку не превратились. Однако два последних матча омичи выиграли с общим счетом 9:1. Поставив под угрозу карьеру в Магнитогорске бывшего главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Разгром 1:7 забыт, вратарь Шимон Грубец застолбил себе пост номер один в сегодняшнем матче. А в противоположных воротах сыграет Адам Рейдеборн, заменивший в концовке четвертого матча в Уфе получившего травму Тимура Билялова. Российский голкипер уже восстановился и набирает форму.

На подходе ведущий форвард «барсов» Стефан Да Коста, пропустивший три последних игры. А их кадровый капитан Данис Зарипов готовится. Спрашивается, к чему? Он пропустил 12 кубковых матчей подряд, включая и прошлый сезон. Всем болельщикам хочется, чтобы ветерану, которому 26 марта исполнилось 40 лет, дали шанс. Для начала выйти на лед, чтобы забить. Очередной гол станет для него 428-м в чемпионатах страны, и он догонит в снайперской гонке отечественного хоккея самого Бориса Михайлова – лучшего советского бомбардира.

Однако у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова свои резоны. От него ждут Кубок Гагарина. Как, впрочем, и от наставника «Авангарда» Боба Хартли. Два года назад его команда добралась до финала, где уступила 0-4 ЦСКА. А в первом раунде плей-офф-2019 омичи сняли с пробега чемпионскую команду Зинэтулы Билялетдинова, вынудив породистого тренера завершить работу в Казани (а, может быть, и тренерскую карьеру). В той серии Зарипов пропустил первый матч, завершившийся разгромом «барсов» 6:0. Теннисная баранка пришлась болельщикам в Балашихе по вкусу. Аромата ей добавил лакросс-гол Сергея Шумакова.

Теперь автор чудо-шайбы в другой команде - не играет, лечится. Зато исправно набирает очки легионер Рид Буше: его результативная серия растянулась на 15 матчей. А вот джокер «Авангарда» Илья Ковальчук в серии с «Магниткой» притормозил, не забивал. Зато Легенда №17 в форме СКА дважды поразил казанские ворота в пятом и последнем матче финала-2015. Армейцы тогда разгромили «Ак Барс» 6:1 (в Казани!), завоевали Кубок Гагарина, а Кови назвали MVP плей-офф.

Восточная конференция