Хартли убрал с дороги тренеров сборной России. Теперь на его пути Квартальнов

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.40 П2 1.83
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.22 Х 6.40 П2 16.5
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.05
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 2.80 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.44 Х 4.80 П2 7.50
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.10
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.23 Х 6.60 П2 14.0
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 2.00
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.80
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.54 Х 4.20 П2 6.70
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.81 Х 4.00 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.26 Х 6.30 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.60
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.38 Х 3.20 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.53 Х 4.50 П2 6.20
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.36 Х 5.40 П2 8.70
Хартли убрал с дороги тренеров сборной России. Теперь на его пути Квартальнов
03 апреля 08:29
автор: Владислав Домрачев

Хартли убрал с дороги тренеров сборной России. Теперь на его пути Квартальнов

В субботу, 3 апреля, в Казани стартует финал Восточной конференции «Ак Барс» - «Авангард».

«Ак Барс» катком прошелся по соперникам на пути к финалу конференции, выбив из розыгрыша «Торпедо» и «Салават Юлаев» с сухим счетом 4-0. Команда Дмитрия Квартальнова целых десять дней отдыхала и готовилась к серии с «Авангардом». Как тут сохранить игровой тонус? Насколько быстро казанцы вкатятся в сегодняшнюю игру? «Авангард» получил паузу короче – «всего» 6 дней. Для «ястребов» серии с «Автомобилистом» и «Металлургом» в легкую прогулку не превратились. Однако два последних матча омичи выиграли с общим счетом 9:1. Поставив под угрозу карьеру в Магнитогорске бывшего главного тренера сборной России Ильи Воробьева. Разгром 1:7 забыт, вратарь Шимон Грубец застолбил себе пост номер один в сегодняшнем матче. А в противоположных воротах сыграет Адам Рейдеборн, заменивший в концовке четвертого матча в Уфе получившего травму Тимура Билялова. Российский голкипер уже восстановился и набирает форму.

На подходе ведущий форвард «барсов» Стефан Да Коста, пропустивший три последних игры. А их кадровый капитан Данис Зарипов готовится. Спрашивается, к чему? Он пропустил 12 кубковых матчей подряд, включая и прошлый сезон. Всем болельщикам хочется, чтобы ветерану, которому 26 марта исполнилось 40 лет, дали шанс. Для начала выйти на лед, чтобы забить. Очередной гол станет для него 428-м в чемпионатах страны, и он догонит в снайперской гонке отечественного хоккея самого Бориса Михайлова – лучшего советского бомбардира.

Однако у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова свои резоны. От него ждут Кубок Гагарина. Как, впрочем, и от наставника «Авангарда» Боба Хартли. Два года назад его команда добралась до финала, где уступила 0-4 ЦСКА. А в первом раунде плей-офф-2019 омичи сняли с пробега чемпионскую команду Зинэтулы Билялетдинова, вынудив породистого тренера завершить работу в Казани (а, может быть, и тренерскую карьеру). В той серии Зарипов пропустил первый матч, завершившийся разгромом «барсов» 6:0. Теннисная баранка пришлась болельщикам в Балашихе по вкусу. Аромата ей добавил лакросс-гол Сергея Шумакова.

Теперь автор чудо-шайбы в другой команде - не играет, лечится. Зато исправно набирает очки легионер Рид Буше: его результативная серия растянулась на 15 матчей. А вот джокер «Авангарда» Илья Ковальчук в серии с «Магниткой» притормозил, не забивал. Зато Легенда №17 в форме СКА дважды поразил казанские ворота в пятом и последнем матче финала-2015. Армейцы тогда разгромили «Ак Барс» 6:1 (в Казани!), завоевали Кубок Гагарина, а Кови назвали MVP плей-офф.

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) – «Авангард» (2)

Матчи: 3 апреля (Казань), 5 (К), 7 (Балашиха), 9 (Б), 11 (К), 13 (Б), 15 (К)

Где смотреть:

3 апреля, суббота 17.00 КХЛ ТВ

5 апреля, понедельник 19.00 Матч ТВ

7 апреля, среда 19.00 КХЛ ТВ

9 апреля, пятница 19.00 Матч ТВ

источник: «Советский спорт»
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