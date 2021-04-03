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Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Верона 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Аталанта 2 Удинезе 1 П1 1.14 Х 8.20 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Наполи 3 Кротоне 1
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Рома 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Парма 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Италия - Серия А перерыв Дженоа 1 Фиорентина 1 П1 4.80 Х 2.33 П2 2.45
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Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Майнц 0 Арминия 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
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Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.56 Х 4.20 П2 6.40
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Арока 0 П1 2.28 Х 2.90 П2 3.40
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Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
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Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
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Барзал и Овечкин: инопланетянин и Царь-пушка с четырьмя декоративными ядрами?
03 апреля 15:25
автор: Виталий Славин

Барзал и Овечкин: инопланетянин и Царь-пушка с четырьмя декоративными ядрами?

Ови опять откатал вхолостую. Третий тур кряду. Меттьюз оторвался уже на шесть шайб. Что происходит с российским бомбардиром?

В предыдущем матче удар Оши в голову своего вратаря Самсонова на 30-й секунде, немедленный уход того в раздевалку по протоколу предотвращения сотрясения мозга и во многом этим обусловленные 4:8 от «Айлендерс» затмили главное. Хет-трик Барзала, четко показавший разницу между канадским центром в самом соку и возрастным русским капитаном «Вашингтона».

Понятно, сумасшедшая скорость. Тринадцатый номер «островитян» и от Макдэвида, возможно, убежит. Но этим мало кого удивишь. Когда-то в «Спартаке» под той же чертовой дюжиной работал спутником Геннадий Крылов. И носился по льду с первой космической скоростью, и прилипалой был идеальным. В матчах с «Динамо» всегда опекал Александра Мальцева, за которым по всей площадке следовал тенью. Вот только с шайбой коренастый спартаковец обращался отвратительно – не слушалась она нападающего категорически.

В этом и состоит сила великих: шайба – их преданная и покорная служанка в любой ситуации при самом запредельном темпе. Это уже сейчас фишка 24-летнего Макдэвида и 23-летнего Барзала. Потому оба всегда готовы идти на обострение. При этом располагают минимум тремя вариантами развития атаки с ходу – обыграть самому, отдать влево/вправо/вперед фланговым форвардам, бросить по воротам. Потому против них так сложно обороняться. Потому они набирают много очков. Потому дорого стоят – 12,5 млн годовых и 7 млн.

Вчера Барзал к роскошному хет-трику присовокупил две передачи-вкусняшки. Его шайбу после головокружительного слалома через все поле заокеанские комментаторы тут же потребовали признать голом года. Но мы проследим все пять результативных действий кометы с Лонг-Айленда.

5:02. Наш герой подбирает шайбу в своей зоне. Легко на вираже ускользает от шведской электрички «Кэпиталз» Хагелина. Вкатывает в чужую зону. Собирает вокруг себя четырех обороняющихся и скидывает влево на Комарова. А тот в касание по диагонали - на оказавшегося в полном одиночестве на среднем пятаке Эберле. 1:1.

16:09. Теперь тот самый рейд инопланетянина. Старт из-за ворот Варламова. Первая кегля-флажок – Уилсон. Вторая – Бекстрем. Третья – Хара. Четвертая – Диллон. Пятая – Ванечек. На все про все – восемь секунд! 2:1.

18:53. Эберле из-за ворот возвращает шайбу на пятак Барзалу. Но бросать с ходу неудобно: шайба на бекхенде и слишком острый угол. Нападающий мгновенно разворачивается вокруг своей оси, перекладывает шайбу на форхенд, попутно избавляется от опеки Бекстрема и стреляет в дальний угол, поймав Самсонова на противоходе. 4:2.

28:08. Четверо вашингтонцев проваливаются в зоне Варламова. Барзал, задержавшийся в центре, принимает передачу от Грина за красной линией спиной к воротам гостей. Элегантно на полной скорости разворачивается, пересекает синюю и образцовой подкидкой через клюшку Дженсена отдает Эберле под вантаймер. 6:3.

58:54. Позиционная атака «островитян». Барзал от левого полуборта отдает на синюю линию Мейфилду. Защитник накидывает на ворота. Нападающий Бейли и защитник Карлсон одновременно бьют по шайбе. Рикошетом от каркаса она взмывает вверх и опускается на средний пятак, где снаряд уже ждет Барзал – теннисный удар с лета мимо отвернувшегося Враны. 8:4.

Кстати, это малодушие чеха стоило ему места в основном составе. Сегодня в Ньюарке Враны не числилось даже среди запасных.

Что отличает эти пять подвигов нью-йоркского Геракла от трех остальных ковыряшек «Айлендерс»? Понятно, высочайшее индивидуальное мастерство. Мгновенная ориентация в пространстве. Принятие в пространственном и временном цейтноте единственно верного решения.

Но самое главное: все эти пять шайб – разные. И рабочие. Именно не подарок судьбы в виде очевидного ляпа оппонентов, а произведение искусства там, где простой смертный изобразил бы каляку-маляку.

А что в том матче сделал «Наше все»? Банально выстрелил из своего офиса №8, когда рикошетом от Оши в сетку Варламова залетела третья шайба «Вашингтона». Вот собственно – и все.

Сегодня совсем безнадега. Конечно, Питер Лавиолетт заметил мучения Овечкина в двух предыдущих холостых матчах, после того как его центр втихаря ушел в отгул. Поменял Кузнецова на Эллера, но что толку-то? Датчанин в оптимальном состоянии диспетчер так себе, а после травмы его самого надо прокачивать. Вот и оказался Александр на голодном пайке. Да и оттолкнуться ему было не от кого, а чтобы самому что-нибудь скреативить… Нужно очень сильно напрячься, чтоб вспомнить, как Великая восьмерка кого-то обыграл один в один. Как это регулярно проворачивает Барзал.

Вот потому и лупил Ови по рамке «Нью-Джерси» со всех позиций, как только к нему попадала шайба. Одиннадцать раз разрядил свою пушку, шесть фугасов угодили в створ, один в перекладину. Любопытно, что точно такие же показатели у Орлова. Однако его 11-й выстрел привел к мгновенной смерти «дьяволов» за 21 секунду до конца овертайма (2:1).

Короче говоря, основная проблема Овечкина – предсказуемость из-за слишком ограниченного арсенала. Кистевой, щелчок с ходу – одни из лучших в современном хоккее. Но патроны на передовую обязательно кто-то должен доставить. Отстал обоз, блокировали оруженосцев, пиши - пропало. Самое страшное, все в НХЛ об этом знают, и если действуют по методичке, а сам Ови не в духе – в офисе №8 вырубаются свет, газ и все остальное. Ибо сотворить гол из ничего в духе Барзала или Панарина, Александр уже не в состоянии. Или я ошибаюсь?

источник: «Советский спорт»
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