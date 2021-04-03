Не пора ли вспомнить о Зарипове? «Ак Барс» без своего капитана проиграл «Авангарду»

Может, напрасно коллега Славин сокрушался по поводу недоверия к отечественным вратарям в полуфинале плей-офф? Вчера швед Хелльберг после первого периода сел в запас СКА и завтра, скорее всего, вовсе не попадет в заявку.

Ту же участь рискует разделить его соотечественник Рейдеборн из «Ак Барса». Тем более что залечил повреждение, полученное на излете серии с «Салаватом Юлаевом», Тимур Билялов – лучший новичок КХЛ в прошлом сезоне.

В середине первого периода безобидный щелчок от бокового борта в сторону ворот защитника гостей Готовца при посредничестве «барса» Галиева, перекрывшего голкиперу обзор, поставил шведа в тупик. А после перерыва другой оборонец «ястребов» едва не повторил трюк белоруса, на этот раз на помощь Рейдеборну пришла штанга.

Что с игровым тонусом у «Ак Барса»? Этот вопрос стоял на повестке дня. Забей Доус после передачи Воронкова со своей фирменной точки, мы наверняка забыли бы про 10-дневные каникулы, полученные после победы над «Салаватом Юлаевом». Но канадец с казахстанским паспортом не попал по шайбе. Правда, чуть раньше лишь сломанная клюшка в момент броска палочки-выручалочки омичей Буше спасла хозяев от раннего гола.

«Барсы» в долгу не оставались, тоже обстучали штанги владений чеха Грубеца. Не повезло Петрову и Воронкову.