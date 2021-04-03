Не пора ли вспомнить о Зарипове? «Ак Барс» без своего капитана проиграл «Авангарду»

Может, напрасно коллега Славин сокрушался по поводу недоверия к отечественным вратарям в полуфинале плей-офф? Вчера швед Хелльберг после первого периода сел в запас СКА и завтра, скорее всего, вовсе не попадет в заявку.
Ту же участь рискует разделить его соотечественник Рейдеборн из «Ак Барса». Тем более что залечил повреждение, полученное на излете серии с «Салаватом Юлаевом», Тимур Билялов – лучший новичок КХЛ в прошлом сезоне.
В середине первого периода безобидный щелчок от бокового борта в сторону ворот защитника гостей Готовца при посредничестве «барса» Галиева, перекрывшего голкиперу обзор, поставил шведа в тупик. А после перерыва другой оборонец «ястребов» едва не повторил трюк белоруса, на этот раз на помощь Рейдеборну пришла штанга.
Что с игровым тонусом у «Ак Барса»? Этот вопрос стоял на повестке дня. Забей Доус после передачи Воронкова со своей фирменной точки, мы наверняка забыли бы про 10-дневные каникулы, полученные после победы над «Салаватом Юлаевом». Но канадец с казахстанским паспортом не попал по шайбе. Правда, чуть раньше лишь сломанная клюшка в момент броска палочки-выручалочки омичей Буше спасла хозяев от раннего гола.
«Барсы» в долгу не оставались, тоже обстучали штанги владений чеха Грубеца. Не повезло Петрову и Воронкову.
Последний из них воевал с открытым забралом: затерроризировал едва ли не полкоманды гостей. Втыкался в соперников, не щадя и себя любимого. Даже самого Ковальчука без тени пиетета толкнул плечом, проезжая мимо. В заварушке у ворот Грубеца капитан «ястребов» Емелин снял «скальп» - шлем с головы Воронкова, а олимпионик Каблуков добавил, схватив сзади молодого казанского гулливера за шею и едва ее не свернув.
Среди воинов у гостей можно выделить Костина.
Диггер-силовик хозяев Фисенко вызвал было Емелина, с которым в одной команде играл в финале плей-офф-2019, на кулачный поединок. Капитан гостей ответил «шлагбаумом».
Такая игра настоящих мужчин не могла не понравиться сидящей на трибуне со своим отцом героине Пхенчхана-2018 Алине Загитовой. И, конечно, президенту КХЛ Алексею Морозову, не пропускающему ни одного кубкового матча.
Незадолго до второго перерыва безобидный, на первый взгляд, хит без шайбы на чистом льду Ковальчука на Кормье, не остался незамеченным судьями. Видно, люди в полосатых джерси изучили повадки Легенды №17 и выписали ему малый штраф.
В отсутствие Да Косты (он на подходе) спецбригады большинства «барсов» не так плодовиты. Но тут на помощь вездесущему Петрову пришел двойной рикошет: шайба от конька Покки, угодила в штангу и юркнула в ворота.
В начале третьего периода Воронков вывел на бросок с убойного расстояния Галиева, но на пути шайбы встал Грубец.
После столкновения двух капитанов омский остался лежать на льду. Его под руки увели в раздевалку, а судьи криминала в действиях Лукоянова не обнаружили. Вскоре Емелин вернулся и вдохновил свою команду.
За 1 минуту 47 секунд самый стабильный центрфорвард Семенов с кистей бросил в сторону ворот и оказался в жарких объятиях партнеров. Главный спец по нейтрализации уфимской супертройки Глухов задел шайбу перчаткой, и та (не крага, а шайба) оказалась за спиной бедолаги Рейдеборна.
Финальный штурм хозяев обернулся голом в их уже пустые ворота. Отличился не Ковальчук, непревзойденный мастер по таким делам, а воин Костин. Есть первое поражении команды Дмитрия Квартальнова в плей-офф! Омичи отвоевали у «Ак Барса» преимущество своего поля.
СТАТИСТИКА
«Ак Барс» - «Авангард» - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Голы: Петров – Готовец, Семенов, Костин
Счет в серии: 0-1