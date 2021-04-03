Классика плей-офф от Хартли: обладатель Кубка Стэнли-2001 дал мастер-класс чемпионам Востока

Впервые за два Кубка Гагарина чемпионы Востока столкнулись с достойным противником: год назад и сейчас волжане в трех сериях не потерпели ни одного поражения. С другой стороны, разве можно было ожидать от «Нефтехимика», «Торпедо» и «Салавата Юлаева», команды с одной тройкой финских горе-шабашников, реального сопротивления? Нет, конечно. Наткнувшись же на зубастых хлопцев Боба Хартли, батыры Дмитрия Квартальнова сразу спасовали.

Изначально было ясно, что гости открывают серию с гандикапом. Слишком уж долго отдыхали «барсы», расправившись в четырех матчах с уфимцами еще 23 марта. Пятью днями позднее омичи дожали «Магнитку лишь в шестом поединке. Рецепт ускорения вхождения в игру после долгой паузы давно известен. Виталий Давыдов лет 45 назад так наставлял в «Динамо» юного Зинэтулу Билялетдинова:

- Ты в первой же смене приложи как следует первого встречного! Сразу и волнение уйдет и свою силу почувствуешь.

Наверное, уроки многолетнего тренера «Ак Барса» в крови у казанцев. Именно этим – долбежкой всех и каждого они и занялись с первых же секунд. В стартовой трети перехитовали сибиряков – 12 против 7. Особенно, как всегда, усердствовал 20-летний Воронков – всего за игру у Дмитрия шесть силовых приемов.

Однако недостаток игровой практики все-таки сказался. Счет «Авангард» открыл на 12-й минуте, причем гол получился на редкость показательным. Гости выиграли вбрасывание у своей синей линии и за 23 секунды сокрушили волжан: под жутким давлением на каждом метре площадки позволили «барсам» разве что пару раз коснуться шайбы, когда те пытались ее откинуть от своих ворот куда подальше. Омичи выиграли все единоборства, в каждом эпизоде были на конек впереди хозяев, у которых просто закружилась голова. При этом – что самое примечательное! – на льду у «ястребов» было четвертое звено Каблукова. А смяли они не кого-нибудь, а тройку того самого крушителя Воронкова!