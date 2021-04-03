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Классика плей-офф от Хартли: обладатель Кубка Стэнли-2001 дал мастер-класс чемпионам Востока
03 апреля 21:58
автор: Виталий Славин

Классика плей-офф от Хартли: обладатель Кубка Стэнли-2001 дал мастер-класс чемпионам Востока

Неутомимые и беспощадные «ястребы» канадского тренера заклевали казанских «барсов» в их логове и в их же манере в первом матче восточного финала – 3:1.

Впервые за два Кубка Гагарина чемпионы Востока столкнулись с достойным противником: год назад и сейчас волжане в трех сериях не потерпели ни одного поражения. С другой стороны, разве можно было ожидать от «Нефтехимика», «Торпедо» и «Салавата Юлаева», команды с одной тройкой финских горе-шабашников, реального сопротивления? Нет, конечно. Наткнувшись же на зубастых хлопцев Боба Хартли, батыры Дмитрия Квартальнова сразу спасовали.

Изначально было ясно, что гости открывают серию с гандикапом. Слишком уж долго отдыхали «барсы», расправившись в четырех матчах с уфимцами еще 23 марта. Пятью днями позднее омичи дожали «Магнитку лишь в шестом поединке. Рецепт ускорения вхождения в игру после долгой паузы давно известен. Виталий Давыдов лет 45 назад так наставлял в «Динамо» юного Зинэтулу Билялетдинова:

- Ты в первой же смене приложи как следует первого встречного! Сразу и волнение уйдет и свою силу почувствуешь.

Наверное, уроки многолетнего тренера «Ак Барса» в крови у казанцев. Именно этим – долбежкой всех и каждого они и занялись с первых же секунд. В стартовой трети перехитовали сибиряков – 12 против 7. Особенно, как всегда, усердствовал 20-летний Воронков – всего за игру у Дмитрия шесть силовых приемов.

Однако недостаток игровой практики все-таки сказался. Счет «Авангард» открыл на 12-й минуте, причем гол получился на редкость показательным. Гости выиграли вбрасывание у своей синей линии и за 23 секунды сокрушили волжан: под жутким давлением на каждом метре площадки позволили «барсам» разве что пару раз коснуться шайбы, когда те пытались ее откинуть от своих ворот куда подальше. Омичи выиграли все единоборства, в каждом эпизоде были на конек впереди хозяев, у которых просто закружилась голова. При этом – что самое примечательное! – на льду у «ястребов» было четвертое звено Каблукова. А смяли они не кого-нибудь, а тройку того самого крушителя Воронкова!

Вот вам и вся разница между плюшевыми юлаевцами во главе с мямлями-гастарбайтерами за бешеные деньги и рядовыми терминаторами канадского коуча, которые пленных не берут по определению.

Да, очередной нервный срыв и удаление Ковальчука – Илья отомстил Кормье за чистый хит канадца в начале смены, рикошет в меньшинстве от конька Покки привели к тому, что на 34-й минуте Петров восстановил равновесие. Но то был всего лишь эпизод.

В заключительной трети сибиряки попросту задавили растерявшихся «барсов». Казанцы оказались элементарно не готовы к такой интенсивности и напору в исполнении всех четырех звеньев гостей. Статистика говорит сама за себя: 9 – 17 по броскам, 2 – 6 по силовым приемам, 4 – 14 по вбрасываниям и как закономерный итог – 0:2 по шайбам. Причем, обратите внимание, опять отличились бойцы невидимого фронта – победный гол в активе Семенова из третьего звена. А, к примеру, записные бомбардиры Толчинский, Зернов, Найт вообще ни разу не потревожили Рейдеборна. Представляете, какой резерв у «Авангарда»!

Хартли размолотил в труху войско Квартальнова его же оружием. Но в понедельник, убежден, нас ждет совсем другая игра. В этой серии все только начинается. Очень надеюсь на это! У «Ак Барса» ведь тоже готов выстрелить любой. Прицел надо поправить. Да защиту подтянуть. Хотя бы не забивать себе – зачем Глухов трогал рукой шайбу после дальнего наброса Семенова?! А главное – сравняться с «ястребами» в страсти и в той самой интенсивности. И держать ее все 60 минут, а если потребуется, то и до конца овертайма.

источник: «Советский спорт»
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