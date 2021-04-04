Великолепная русская семерка и загадочная команда с 500-ми номерами и фамилиями на кириллице

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

АРТЕМИЙ ПАНАРИН. «Баффало» - «Рейнджерс» - 3:2 (по буллитам)

Хлебушек забросил обе шайбы ньюйоркцев, причем вторую судьи засчитали только после длительного изучения видео на предмет офсайда как раз у Артемия. Шайба буквально на миллиметр зацепилась за синюю линию хозяев. Панарин продолжает лидировать среди российских бомбардиров с 36 (11+25) очками в 26 матчах. По средней результативности – 1,38 балла за игру уралец уступает лишь лидерам НХЛ Макдэвиду – 1,68 и Драйзайтлю – 1,47 из слабенького канадского дивизиона.

К сожалению, впервые в сезоне Панарин не реализовал послематчевый буллит, до этого забив два из двух. «Рейнджеры» потеряли крайне важное очко в борьбе за четвертое кубковое место в дивизионе Восток.

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ. «Флорида» - «Коламбус» - 5:2

В честь 500-й игры Боба в НХЛ «пантеры» устроили голкиперу грандиозный праздник. Помимо пятиминутного видеоролика с подвигами Бобровского и торжественных речей вся команда вышла на разминку в свитерах с номером 500 и фамилиями, написанными кириллицей! Разумеется, юбиляр ответил делом на столь трогательную заботу: отразил рекордные в этом чемпионате 44 броска и продлил свою победную серию до трех матчей (всего – 15).

Tonight’s warmup threads 🔥



Every player’s nameplate will reflect their last name written using the Cyrillic alphabet! pic.twitter.com/vksWAfxPHx — Florida Panthers (@FlaPanthers) April 3, 2021

А теперь самое интересное. На самом деле матч с «Коламбусом» стал 529-м в карьере двукратного обладателя «Везины Трофи», а 500-й он провел 10 февраля… прошлого года с «Филадельфией». Но тогда попировать помешала пандемия. Сегодня праздник приурочили к приезду «колумбов», в составе которых Боба дважды и признали лучшим вратарем лиги.

Ну а подарили россиянину памятную табличку, серебряную клюшку и тур… в Танзанию на сафари!

- Этот день был особенным с того момента, когда я вошел в раздевалку и увидел, что фамилии всех ребят написаны на русском, а они пытаются их прочитать, - говорит сибиряк. - Я очень ценю усилия клуба и всех партнеров и запомню этот день надолго. Путевки в Африку я точно не ожидал. Но в моих планах значилась эта поездка. Хочу посмотреть экзотических животных. Огромное всем спасибо!

Кстати, с видеокуба улыбчивый «рейнджер» из Коркина пожелал своему лучшему другу «подольше оставаться в лиге, чтобы у меня была возможность забить тебе побольше голов».

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ. «Монреаль» - «Оттава» - 3:6

Челябинец молчал восемь туров, а тут сразу разразился дублем: за девять минут второго периода счет 2:2 превратил в 2:4. В обоих случаях Дадонову ассистировал Артем Анисимов, не игравший с 10 марта. Для Евгения эти шайбы стали 10-й и 11-й в чемпионате.

- Арти с Дадоновым нашли взаимопонимание, а Форми (нападающий Форментон. – Прим. ред.) по-настоящему потрудился, - констатировал тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит. - Сегодня эта тройка внесла решающий вклад в победу.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ. «Тампа» - «Детройт» - 2:1

Российский вратарь выиграл все 13 домашних матчей. Рекорд по таким сериям принадлежит канадцу Жилю Жильберу: в сезоне-1975/76 голкипер «Бостона» одержал 16 побед кряду. За карьеру в НХЛ Василевский выиграл у «Детройта» все 12 матчей. Андрей продолжает лидировать в чемпионате по числу побед – 23 и проценту отраженных бросков – 93,2%, оставаясь главным претендентом на «Везину Трофи»-2021.

КИРИЛЛ КАПРИЗОВ. «Вегас» - «Миннесота» - 1:2

Сравнял в большинстве счет на 47-й минуте и помог «Миннесоте» второй раз за три дня одолеть «Вегас» на его поле. Голевая серия Кирилла достигла трех матчей. С 31 (14+17) очками в 36 матчах Капризов по-прежнему вне конкуренции в споре бомбардиров-новичков. Сибиряк теперь играет со шведским центром Эрикссоном Эком, который и забил победный гол спустя 55 секунд после шайбы героя Пхенчхана.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА

ИЛЬЯ СОРОКИН. «Айлендерс» - «Филадельфия» - 3:2 (по буллитам)

С начала карьеры в НХЛ выиграл шестой кряду домашний матч. Нейтрализовал все четыре попытки «летчиков» в серии штрафных бросков. Всего в 13 играх чемпионата олимпионик-дебютант одержал девять побед при 91,4% отраженных бросков. У основного вратаря «Айлендерс» Семена Варламова этот показатель – 91,9% при 15 победах в 26 играх.

АРТЕМ АНИСИМОВ. «Монреаль» - «Оттава» - 3:6

Триумфальное возвращение российского центра, не игравшего с 10 марта, а 29 марта повторно выставленного «Оттавой» на драфт отказов. Организовал оба гола Дадонова, а в третьем периоде после его броска шайба влетела в ворота Прайса рикошетом от того самого Форментона, выходившего в звене с россиянами.

- Мы много говорили с Дедди и Форми об игре и старались находить свободное пространство, - раскрывает секрет успеха амнистированный ярославец. - Конечно, тяжело долго оставаться в резерве. Но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом это использовать на льду.

Остается пожелать Никите Гусеву, чтобы и ему в «Нью-Джерси» дали еще один шанс. С драфта отказов, куда чудотворец Пхенчхана угодил 1 апреля, его никто так и не взял.