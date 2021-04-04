Великолепная русская семерка и загадочная команда с 500-ми номерами и фамилиями на кириллице

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.44 Х 4.40 П2 6.50
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.55 Х 2.90 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.10 Х 3.40 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.27
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 5.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 48.0 Х 19.0 П2 1.04
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.70 Х 3.70 П2 1.59
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 3.90
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
Великолепная русская семерка и загадочная команда с 500-ми номерами и фамилиями на кириллице
04 апреля 11:54
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Флорида Пантерз»

Великолепная русская семерка и загадочная команда с 500-ми номерами и фамилиями на кириллице

Уникальным выдался минувший игровой день НХЛ: сразу семеро россиян включены в три звезды в 11 матчах, причем трое – под первым номером!

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

АРТЕМИЙ ПАНАРИН. «Баффало» - «Рейнджерс» - 3:2 (по буллитам)

Хлебушек забросил обе шайбы ньюйоркцев, причем вторую судьи засчитали только после длительного изучения видео на предмет офсайда как раз у Артемия. Шайба буквально на миллиметр зацепилась за синюю линию хозяев. Панарин продолжает лидировать среди российских бомбардиров с 36 (11+25) очками в 26 матчах. По средней результативности – 1,38 балла за игру уралец уступает лишь лидерам НХЛ Макдэвиду – 1,68 и Драйзайтлю – 1,47 из слабенького канадского дивизиона.

К сожалению, впервые в сезоне Панарин не реализовал послематчевый буллит, до этого забив два из двух. «Рейнджеры» потеряли крайне важное очко в борьбе за четвертое кубковое место в дивизионе Восток.

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ. «Флорида» - «Коламбус» - 5:2

В честь 500-й игры Боба в НХЛ «пантеры» устроили голкиперу грандиозный праздник. Помимо пятиминутного видеоролика с подвигами Бобровского и торжественных речей вся команда вышла на разминку в свитерах с номером 500 и фамилиями, написанными кириллицей! Разумеется, юбиляр ответил делом на столь трогательную заботу: отразил рекордные в этом чемпионате 44 броска и продлил свою победную серию до трех матчей (всего – 15).

А теперь самое интересное. На самом деле матч с «Коламбусом» стал 529-м в карьере двукратного обладателя «Везины Трофи», а 500-й он провел 10 февраля… прошлого года с «Филадельфией». Но тогда попировать помешала пандемия. Сегодня праздник приурочили к приезду «колумбов», в составе которых Боба дважды и признали лучшим вратарем лиги.

Ну а подарили россиянину памятную табличку, серебряную клюшку и тур… в Танзанию на сафари!

- Этот день был особенным с того момента, когда я вошел в раздевалку и увидел, что фамилии всех ребят написаны на русском, а они пытаются их прочитать, - говорит сибиряк. - Я очень ценю усилия клуба и всех партнеров и запомню этот день надолго. Путевки в Африку я точно не ожидал. Но в моих планах значилась эта поездка. Хочу посмотреть экзотических животных. Огромное всем спасибо!

Кстати, с видеокуба улыбчивый «рейнджер» из Коркина пожелал своему лучшему другу «подольше оставаться в лиге, чтобы у меня была возможность забить тебе побольше голов».

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ. «Монреаль» - «Оттава» - 3:6

Челябинец молчал восемь туров, а тут сразу разразился дублем: за девять минут второго периода счет 2:2 превратил в 2:4. В обоих случаях Дадонову ассистировал Артем Анисимов, не игравший с 10 марта. Для Евгения эти шайбы стали 10-й и 11-й в чемпионате.

- Арти с Дадоновым нашли взаимопонимание, а Форми (нападающий Форментон. – Прим. ред.) по-настоящему потрудился, - констатировал тренер «Оттавы» Ди-Джей Смит. - Сегодня эта тройка внесла решающий вклад в победу.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ. «Тампа» - «Детройт» - 2:1

Российский вратарь выиграл все 13 домашних матчей. Рекорд по таким сериям принадлежит канадцу Жилю Жильберу: в сезоне-1975/76 голкипер «Бостона» одержал 16 побед кряду. За карьеру в НХЛ Василевский выиграл у «Детройта» все 12 матчей. Андрей продолжает лидировать в чемпионате по числу побед – 23 и проценту отраженных бросков – 93,2%, оставаясь главным претендентом на «Везину Трофи»-2021.

КИРИЛЛ КАПРИЗОВ. «Вегас» - «Миннесота» - 1:2

Сравнял в большинстве счет на 47-й минуте и помог «Миннесоте» второй раз за три дня одолеть «Вегас» на его поле. Голевая серия Кирилла достигла трех матчей. С 31 (14+17) очками в 36 матчах Капризов по-прежнему вне конкуренции в споре бомбардиров-новичков. Сибиряк теперь играет со шведским центром Эрикссоном Эком, который и забил победный гол спустя 55 секунд после шайбы героя Пхенчхана.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА

ИЛЬЯ СОРОКИН. «Айлендерс» - «Филадельфия» - 3:2 (по буллитам)

С начала карьеры в НХЛ выиграл шестой кряду домашний матч. Нейтрализовал все четыре попытки «летчиков» в серии штрафных бросков. Всего в 13 играх чемпионата олимпионик-дебютант одержал девять побед при 91,4% отраженных бросков. У основного вратаря «Айлендерс» Семена Варламова этот показатель – 91,9% при 15 победах в 26 играх.

АРТЕМ АНИСИМОВ. «Монреаль» - «Оттава» - 3:6

Триумфальное возвращение российского центра, не игравшего с 10 марта, а 29 марта повторно выставленного «Оттавой» на драфт отказов. Организовал оба гола Дадонова, а в третьем периоде после его броска шайба влетела в ворота Прайса рикошетом от того самого Форментона, выходившего в звене с россиянами.

- Мы много говорили с Дедди и Форми об игре и старались находить свободное пространство, - раскрывает секрет успеха амнистированный ярославец. - Конечно, тяжело долго оставаться в резерве. Но с трибуны я старался наблюдать за соперниками и искать их слабые места, чтобы потом это использовать на льду.

Остается пожелать Никите Гусеву, чтобы и ему в «Нью-Джерси» дали еще один шанс. С драфта отказов, куда чудотворец Пхенчхана угодил 1 апреля, его никто так и не взял.

источник: «Советский спорт»
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