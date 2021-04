Великолепная русская семерка и загадочная команда с 500-ми номерами и фамилиями на кириллице

АРТЕМИЙ ПАНАРИН. «Баффало» - «Рейнджерс» - 3:2 (по буллитам)

Хлебушек забросил обе шайбы ньюйоркцев, причем вторую судьи засчитали только после длительного изучения видео на предмет офсайда как раз у Артемия. Шайба буквально на миллиметр зацепилась за синюю линию хозяев. Панарин продолжает лидировать среди российских бомбардиров с 36 (11+25) очками в 26 матчах. По средней результативности – 1,38 балла за игру уралец уступает лишь лидерам НХЛ Макдэвиду – 1,68 и Драйзайтлю – 1,47 из слабенького канадского дивизиона.

К сожалению, впервые в сезоне Панарин не реализовал послематчевый буллит, до этого забив два из двух. «Рейнджеры» потеряли крайне важное очко в борьбе за четвертое кубковое место в дивизионе Восток.

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ. «Флорида» - «Коламбус» - 5:2

В честь 500-й игры Боба в НХЛ «пантеры» устроили голкиперу грандиозный праздник. Помимо пятиминутного видеоролика с подвигами Бобровского и торжественных речей вся команда вышла на разминку в свитерах с номером 500 и фамилиями, написанными кириллицей! Разумеется, юбиляр ответил делом на столь трогательную заботу: отразил рекордные в этом чемпионате 44 броска и продлил свою победную серию до трех матчей (всего – 15).

Tonight’s warmup threads 🔥



Every player’s nameplate will reflect their last name written using the Cyrillic alphabet! pic.twitter.com/vksWAfxPHx