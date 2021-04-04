Валерий Брагин: С нулем голов никого не обыграешь

- Как оцените игру? – вопрос Брагину.

- С нашей стороны это был матч намного лучше. С ЦСКА важно забить первыми. Они забили и довели встречу до победы.

- За 120 минут СКА, заточенный на атаку, ни одной шайбы не забросил. Что хоккеисты делают неправильно?

- Мы разбираем, анализируем. Но как я сказал, сегодня мы сыграли намного лучше. Было близко к голу. Значит, еще надо будет улучшать игру, и быть похитрее в завершении атак.

- Каково ваше мнение по работе на пятаке? Достаточно ли там нагнетается вашей командой?

- Сегодня сыграли неплохо. Было очень близко. Не попали пару раз на добивании, были хорошие подставления. Еще надо работать над этим.

- Игроки в своей зоне отдавали шайбу сопернику. В прошлом матче ЦСКА дважды этим воспользовался, а сейчас много раз простил. С чем связано то, что при высоком прессинге соперника хоккеисты теряются?

- Я помню эти моменты. Там прессинга не было. Просто это технические ошибки. Идет пас, шайба один раз сошла, второй раз через соперника стал наш игрок отдавать.

- Оцените игру Самонова? Показалось, было слишком много отскоков.

- Саша провел хороший матч, очень много выручил. Это бывает. Нам надо забивать. С нулем голов никого не обыграешь.