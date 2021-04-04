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Валерий Брагин: С нулем голов никого не обыграешь
04 апреля 20:09
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ХК СКА

Валерий Брагин: С нулем голов никого не обыграешь

После второго матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА (2:0) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Игорь Никитин и Валерий Брагин.

- Как оцените игру? – вопрос Брагину.
- С нашей стороны это был матч намного лучше. С ЦСКА важно забить первыми. Они забили и довели встречу до победы.

- За 120 минут СКА, заточенный на атаку, ни одной шайбы не забросил. Что хоккеисты делают неправильно?
- Мы разбираем, анализируем. Но как я сказал, сегодня мы сыграли намного лучше. Было близко к голу. Значит, еще надо будет улучшать игру, и быть похитрее в завершении атак.

- Каково ваше мнение по работе на пятаке? Достаточно ли там нагнетается вашей командой?
- Сегодня сыграли неплохо. Было очень близко. Не попали пару раз на добивании, были хорошие подставления. Еще надо работать над этим.

- Игроки в своей зоне отдавали шайбу сопернику. В прошлом матче ЦСКА дважды этим воспользовался, а сейчас много раз простил. С чем связано то, что при высоком прессинге соперника хоккеисты теряются?
- Я помню эти моменты. Там прессинга не было. Просто это технические ошибки. Идет пас, шайба один раз сошла, второй раз через соперника стал наш игрок отдавать.

- Оцените игру Самонова? Показалось, было слишком много отскоков.
- Саша провел хороший матч, очень много выручил. Это бывает. Нам надо забивать. С нулем голов никого не обыграешь.

- Самонов в целом смотрелся хорошо. Он становится основным вратарем серии?
- Мы всегда обсуждаем этот вопрос перед следующей игрой. Решим.

- За счет чего можно забить ЦСКА?
- Нужны нестандартные решения.

«НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЕ, ЧТО СОЗДАЕШЬ»

- Команда сегодня создала очень много моментов. Что помешало перевести количество в качество? – вопрос Никитину.
- Вратарь соперника хорошо сыграл. Не всегда получается реализовывать то, что создаешь.

- Кто-нибудь из СКА удивил сегодня, по сравнению с предыдущим матчем?
- Мы концентрировались на своей игре.

- Количество удалений не случайно?
- 300 тысяч.

- ЦСКА предстало командой, которая забрасывает первой и не пропускает. Вы как-то меняете тактику после того, как ведете в счете?
- Игра непредсказуемая. Ты не можешь затачиваться под то, первым забил или не первым. Естественно, когда ты ведешь в счете, есть моменты, где ребята играют построже. Ничего нового мы не изобрели.

- Счет 2:13 по силовым приемам не в вашу пользу. Как это прокомментируете?
- Я не знаю, кто эти силовые приемы отмечает. На счет биться и бороться, к моим парням у меня точно претензий нет.

источник: «Советский спорт»
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