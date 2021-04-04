Динар Хафизуллин: Если бы не подставил клюшку, может и не было бы гола Шалунова

- ЦСКА остается командой, которая забрасывая первой, не пропускает. Соперник перестраивается? - Если в конце забрасывает, то да. А так, армейцы стараются играть в свой хоккей. В плей-офф очень важно, кто забьет первый.

- Почему в двух матча с ЦСКА не удалось забросить ни одной шайбы, хотя атака – это конек СКА? - Мы сегодня намного лучше играли, чем в первом матче. После перерыва мы не очень хорошо выглядели, а сегодня уже намного лучше. Но забить не получается. Будем работать над этим.

- Почему тогда не получилось плотнее сыграть в клюшку, чтобы шайба не прошла? - Не всегда получается так, как хочется. Хотелось бы плотнее сыграть, но не удалось. Если бы не подставил клюшку, может и не было бы гола Шалунова.

- Трудная игра, как и всегда против ЦСКА. Один гол пропустили в конце в пустые ворота. Надо забивать, чтобы выиграть, - рассказал Хафизуллин .

- Ваша задача - переработать соперника или есть место игре?

- Конечно, и работа важна, но и в хоккей тоже надо играть. Шайбы тоже нужно забрасывать, и стараться не пропускать. Пока нам не везет в этом. Мы стараемся, перерабатываем. По силовым два периода сегодня выиграли.

- В позиционной обороне ЦСКА перекрывает все. Можно ли включить шестую, седьмую передачу, чтоб все делать еще быстрее?

- Мы в позиционной атаке сегодня неплохо выглядели, бросали, подставляли. Но не везет. Завтра поработаем над этим. Мы так каждый год с ЦСКА играем. Их оборону трудно взламывать.

- Два матча подряд вы в большинстве не забиваете. В чем сложность?

- Мы в принципе не забиваем. Не знаю. Тренеры скажут нам в чем добавить, может бросать больше, или ворота закрывать. Вратарь у них хорошо играет, выкатывается далеко. Может надо хитрее играть.

«ОБЕ КОМАНДЫ ИГРАЛИ ОТ НОЖА, НО МЫ БЫЛИ УДАЧЛИВЕЕ»

- Хороший матч и темп игры. Обе команды были заряжены и играли от ножа. Мы были удачливее. Юханссон тащил хорошо, - рассказал Андронов.

- Показалось, что после сложной серии с «Локомотивом» команда раскрепостилась. Это так?

- Мы стараемся в каждой игре получать удовольствие. Разные серии, и соперник другой, не менее опасный. У нас многое получается. Дай бог, чтобы так шло дальше.

- Пугает большое количество удалений из-за нарушения численного состава. Из-за чего это происходит?

- Надо внимательнее к этому отнестись. Может это эмоции. Хотим раньше выскочить, убежать в контратаку, и судьи за это наказывают. Сегодня выстоять получилось, но надо быть внимательнее.

- Моменты сегодня создавали во втором и третьем периоде больше, чем во всей серии с «Локомотивом». Что мешало в конце доработать до гола?

- Хорошо сыграл вратарь и нивелировал наши моменты. Где-то нам надо быть хладнокровнее, когда моменты стопроцентные. Нужно их реализовывать.

- Не слишком ли легко падает соперник?

- Не знаю. Трудно сказать. Не могу комментировать судейские решения.

- ЦСКА остается единственной командой, которая если первая забрасывает, то не проигрывает. В чем секрет?

- Когда ведешь в счете, это психологически помогает. Играть легче и настроение другое. Мы забиваем первыми, и получается держать игру в своем русле, навязывать свою тактику.