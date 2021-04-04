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180 сухих минут ЦСКА, потому что СКА не взял с драфта отказов Гусева
04 апреля 20:32
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

180 сухих минут ЦСКА, потому что СКА не взял с драфта отказов Гусева

Валерий Брагин в одну калитку проигрывает Игорю Никитину, который схватил с первой минуты западного финала питерских коней под уздцы и не отпускает ни на минуту. А те особо и не рыпаются.

Красно-синие как оседлали победную волну в решающем седьмом поединке с «Локомотивом» (2:0), так на ней и держатся: дважды не предоставили СКА ни единого шанса – 3:0 и 2:0.

В армейском противоборстве лично для меня все предельно ясно. Команды играют в один и тот же хоккей, но мастерство москвичей на круг выше. И значительно! Переодень трио Окулов – Шалунов – Мамин в другую форму, и, вполне возможно, результат сейчас бы был прямо противоположный.

Конечно, уроки из пятничного поражения в Парке легенд гости извлекли. Сегодня минимальный счет после несчастного случая от Хафизуллина держался почти до финальной сирены. Хотя защитник в том эпизоде все-таки виноват. Нужно было подкатывать к Шалунову раньше и ближе, а главное – жестче ставить клюшку, чтобы шайба наверняка улетела в сторону, а не срикошетила в сетку. Как получилось.

Блестящий матч провел Самонов, заменивший в рамке Хелльберга. Именно Александр удержал питерцев во втором периоде в игре, когда те кинулись отквитываться и порой забывали об обороне.

А вот у хозяев за линией шайбы всегда было не менее трех игроков. Любые контрвыпады СКА с численным перевесом исключались априори. Что тут делать? Известно что – лезть на фол. В большинстве шансы обязательно появятся. В конце второй трети и в середине заключительной этих шансов было хоть отбавляй. Но чисто теоретически. Три удаления красно-синих плюс «шесть на пять» под занавес нужно еще суметь реализовать, с чем, как выяснилось, у бойцов Брагина – полная безнадега.

Да, почти все эти семь минут гости провели в зоне Юханссона. Но мало того, что остроты почти не возникало – шайба элементарно не доходила до шведского воротчика! Настолько все предсказуемо и легко читаемо делали невские армейцы, постоянно нарываясь на искусно расставленные ловушки и блоки.

В чем сила классного форварда – в умении сыграть на аритмии и исполнить последний пас. Пас на гол. К сожалению для СКА, руководители слишком резко омолодили состав. Таких мастерюг в команде не осталось. Как тут не вспомнить Гусева, который давно прозябает в «Нью-Джерси». На этой неделе даже угодил на драфт отказов. Жаль, что в КХЛ трансферное окно давно закрылось. Уверен, Никита с его волшебными руками за эти три большинства что-нибудь сотворил обязательно.

Это первая и главная причина облома СКА – согласился плясать под дудку ЦСКА. Вторая – и тоже совершенно очевидная: у молодой питерской команды – фатальная проблема с мускулами. Изначально было ясно, что ЦСКА в чистый хоккей по их сценарию не обыграть. Необходимо сверхусилие. Где-то спровоцировать, где-то включить силовой компонент. Короче, вывести соперника из равновесия. Возможно, прямой атакой в лоб. Но кто на это, кроме Тимкина, способен? Правильно, никто.

Кстати, экс-магнитогорский тафгай выиграл в решающий момент западного полуфинала у «Динамо» сначала матч в Петровском парке, когда организовал гол в овертайме Каменева (3:2). В заключительной встрече серии сам открыл счет, эта шайба стала победной (4:0). Именно такой хард-рок жизненно необходим СКА от Тимкина. Но крушителя бело-голубых ныне совсем не видно: один жалкий хит за 120 минут в Парке легенд.

Ну и о самом интересном и показательном. До третьего периода у ЦСКА не было ни одного силового приема, а всего по итогам матча – 2 против 13?! О чем это говорит? Подтверждает сказанное выше: на войну Тимкин и Ко так и не явились, а потому столичным армейцам даже напрягаться не пришлось. Второе: ЦСКА оборонялся строго позиционно. Ведь что такое сделать хит? Разменяться с оппонентом, а это грозит возникновением дыры в обороне, в которую может вторгнуться враг.

Вот потому петербуржцам и приходится уже 120 минут обреченно бегать по периметру, стучась в закрытые на все затворы двери и окна гарнизона Никитина. И получать в ответ точечные щелбаны.

источник: «Советский спорт»
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