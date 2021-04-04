180 сухих минут ЦСКА, потому что СКА не взял с драфта отказов Гусева

Красно-синие как оседлали победную волну в решающем седьмом поединке с «Локомотивом» (2:0), так на ней и держатся: дважды не предоставили СКА ни единого шанса – 3:0 и 2:0.

В армейском противоборстве лично для меня все предельно ясно. Команды играют в один и тот же хоккей, но мастерство москвичей на круг выше. И значительно! Переодень трио Окулов – Шалунов – Мамин в другую форму, и, вполне возможно, результат сейчас бы был прямо противоположный.

Конечно, уроки из пятничного поражения в Парке легенд гости извлекли. Сегодня минимальный счет после несчастного случая от Хафизуллина держался почти до финальной сирены. Хотя защитник в том эпизоде все-таки виноват. Нужно было подкатывать к Шалунову раньше и ближе, а главное – жестче ставить клюшку, чтобы шайба наверняка улетела в сторону, а не срикошетила в сетку. Как получилось.

Блестящий матч провел Самонов, заменивший в рамке Хелльберга. Именно Александр удержал питерцев во втором периоде в игре, когда те кинулись отквитываться и порой забывали об обороне.

А вот у хозяев за линией шайбы всегда было не менее трех игроков. Любые контрвыпады СКА с численным перевесом исключались априори. Что тут делать? Известно что – лезть на фол. В большинстве шансы обязательно появятся. В конце второй трети и в середине заключительной этих шансов было хоть отбавляй. Но чисто теоретически. Три удаления красно-синих плюс «шесть на пять» под занавес нужно еще суметь реализовать, с чем, как выяснилось, у бойцов Брагина – полная безнадега.