Как сделать, чтобы КХЛ в России была интересна всегда, а не только во время Кубка Гагарина

Самое страшное, что все рецепты давно известны, но ничего не меняется. Нашу публику, так исторически сложилось, больше всего интересуют битвы «наши против ненаших». Я прекрасно помню, как в 1998 году мы в «Советском спорте» начали поднимать с нуля интерес к российской лиге. Тогда в газетах о ней были, как метко выразился олимпийский чемпион Виталий Прохоров, только некрологи – компоты матчей. На сленге редакции так называется минимальная статистика.

Что же делать? Как спасать хоккей в Европе? Ведь, по-моему, всем совершенно очевидно, что интерес к регулярному чемпионату КХЛ в РФ колеблется в районе статистической погрешности. Об этом свидетельствует все рейтинги ТВ и клики в интернете. Потому частные СМИ, читай – живущие на свои деньги, о КХЛ вспоминают только ближе к Кубку Гагарина, а все остальное время в российских СМИ доминирует тема НХЛ во всех ее многочисленных и разнообразных ипостасях.

Главное – во всем этом нет никакого спортивного интереса вдолгую. Для НХЛ – сто процентов. В отличие от КХЛ, которой эти стыки нужны прежде всего для самоутверждения на фоне мирового хоккейного властелина здесь и сейчас. Для НХЛ выставочные матчи в Европе – некая забава и промоушн своего продукта. Для КХЛ – война, на которую войско Беттмана никогда не явится.

Да и не вижу я в сей затее особого смысла. С кем играть-то? С «Нью-Джерси», где главная звезда Шарангович из минского «Динамо», и который продул «Вашингтону» все восемь матчей пандемийного чемпионата? Или, жутко молвить, с «Баффало», забавным коллекционером 18 поражений кряду? А на кого смотреть в какой-нибудь «Аризоне» или «Анахайме» с «Нэшвиллом»? Ну а раскрученные топ-клубы контора Беттмана в Россию точно не пустит: лучше завоевывать рынки где-нибудь в Китае или Великобритании с богатой Швецией.

На последнем совете директоров КХЛ вдруг заговорили о возможности возобновления матчей с НХЛ. Но дело это, понятно, абсолютно безнадежное. НХЛ по большому счету сшибка с КХЛ совершенно не нужна. Зачем рекламировать конкурента? Да еще вполне реально щелчок по носу получить.

Так вот – мы принялись обсасывать в течение трех дней каждый матч в Евролиге московского «Динамо» и «Магнитки». В итоге на их финале в 1999 году в 12-тысячном дворце Лужников собрался аншлаг! Болельщики вспомнили, что в России помимо безнадежного футбола играют еще и в хоккей и потянулись на матчи национального чемпионата. В 2000 году забитые трибуны стали постоянным атрибутом на пути «Динамо» Билялетдинова к первому золоту Суперлиги.

Ну а что нам мешает это сделать сейчас? Только упрямство КХЛ! Которая, глупо копируя позицию НХЛ в отношении себя, не хочет снизойти до контактов с Лигой чемпионов Европы.

На днях мне на почту пришел пресс-релиз из Цуга. Нет, не из поезда. В Швейцарии есть такой городок, где расположена штаб-квартира ЛЧ. В нынешнем сезоне пандемия закрыла на континенте все границы, потому турнир не состоялся. Зато уже в августе возобновится точно, несмотря на проблемы с графиком из-за олимпийской квалификации и собственно Игр-2022 в Пекине.

На сегодня известны 13 из 32 команд-участниц. Это – действующий победитель ЛЧ «Фрелунда», «Регле», «Векше», «Лександ» (все – Швеция), «Цуг» (Швейцария), «Тршинец», «Спарта» (оба – Чехия), «Больцано», «Клагенфурт» (оба – Австрия), обладатель Континентального кубка «Войенс» (Дания), «Руан» (Франция), «Фриск Аскер» (Норвегия), «Кардифф» (Великобритания).

Остальные 19 клубов будут определены по итогам национальных чемпионатов. Квоты распределены так: Швейцария, Германия, Финляндия – по 4, Швеция, Чехия, Австрия, Великобритания, Словакия, Польша, Белоруссия – по одной.

Как видите, наши братья-бульбаши в этом интереснейшем соревновании участвуют. А мы уже десяток лет мучаемся и загниваем в мутном вареве абсолютно бессмысленного шестимесячного глумления над здравым смыслом, ибо участники плей-офф Кубка Гагарина еще в сентябре известны на 90-95 процентов.

Вы только представьте, какой бы был праздник для всей страны, если бы в Уфу или Казань, Москву или Ярославль, Магнитогорск или Санкт-Петербург, Челябинск или Екатеринбург, Новосибирск или Омск пожаловали лучшие клубы Европы, а не странные шараги типа «Куньлуня», которые ни на что не претендуют. А тут гарантированная заруба в каждом матче. Ведь в групповом этапе ЛЧ всего-то шесть туров, а затем плей-офф.

Да что я тут распинаюсь: болельщики с минимальным стажем «Динамо», ЦСКА, «Магнитки», «Локомотива», «Лады», «Ак Барса» прекрасно помнят, какой ажиотаж возникал вокруг участия их любимцев в Евролиге в разъездном формате.

Именно так проведут и Лигу чемпионов-2021/22. На первом этапе с 26 августа по 13 октября 32 клуба сыграют в восьми группах - по три матча дома и на выезде. В плей-офф (16 ноября – 12 января) выходят по две лучшие команды от группы, которые в каждом из трех раундов сыграют по матчу дома и на выезде. Финал – 1 марта.

Вот такое счастье ждет хоккейных болельщиков старушки Европы и соседней Белоруссии, у которой цинично украли ЧМ-2021. Но мы продолжим сосать лапу в нашей убогой – но континентальной! - берлоге. А ведь ЛЧ болельщикам крайне интересна еще и тем, что многие фанаты с превеликим удовольствием прокатятся со своей командой в хоккейно-питейно-гастрономический тур в Прагу и Кардифф, Цуг и Руан, Гетеборг и Клагенфурт, Вену и Мюнхен, Братиславу и Берлин…

Игнорируя Лигу чемпионов, КХЛ попросту заставляет людей, интересующихся качественным, а главное – непредсказуемым хоккеем, становиться полуночниками в ожидании трансляций из Северной Америки. Либо вовсе забыть о любимой игре до Кубка Гагарина или чемпионата мира.