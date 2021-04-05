Как сделать, чтобы КХЛ в России была интересна всегда, а не только во время Кубка Гагарина

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.70 Х 3.20 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 4.10 Х 3.60 П2 1.81
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 3.40
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.38
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.05
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.65 Х 3.50 П2 6.30
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Миллуолл 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Бристоль Сити 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Ипсвич Таун 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.20
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Портсмут 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Суонси Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 1.97 Х 3.30 П2 4.40
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 6.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 17:00 Рединг 0 Дерби Каунти 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Как сделать, чтобы КХЛ в России была интересна всегда, а не только во время Кубка Гагарина
05 апреля 12:54
автор: Виталий Славин

Как сделать, чтобы КХЛ в России была интересна всегда, а не только во время Кубка Гагарина

КХЛ, как выяснилось, неплохая лига. Если судить по Кубку Гагарина. А вот скучную регулярку смотреть невыносимо. Но я знаю, как поднять интерес к КХЛ задолго до плей-офф.

На последнем совете директоров КХЛ вдруг заговорили о возможности возобновления матчей с НХЛ. Но дело это, понятно, абсолютно безнадежное. НХЛ по большому счету сшибка с КХЛ совершенно не нужна. Зачем рекламировать конкурента? Да еще вполне реально щелчок по носу получить.

Да и не вижу я в сей затее особого смысла. С кем играть-то? С «Нью-Джерси», где главная звезда Шарангович из минского «Динамо», и который продул «Вашингтону» все восемь матчей пандемийного чемпионата? Или, жутко молвить, с «Баффало», забавным коллекционером 18 поражений кряду? А на кого смотреть в какой-нибудь «Аризоне» или «Анахайме» с «Нэшвиллом»? Ну а раскрученные топ-клубы контора Беттмана в Россию точно не пустит: лучше завоевывать рынки где-нибудь в Китае или Великобритании с богатой Швецией.

Главное – во всем этом нет никакого спортивного интереса вдолгую. Для НХЛ – сто процентов. В отличие от КХЛ, которой эти стыки нужны прежде всего для самоутверждения на фоне мирового хоккейного властелина здесь и сейчас. Для НХЛ выставочные матчи в Европе – некая забава и промоушн своего продукта. Для КХЛ – война, на которую войско Беттмана никогда не явится.

Что же делать? Как спасать хоккей в Европе? Ведь, по-моему, всем совершенно очевидно, что интерес к регулярному чемпионату КХЛ в РФ колеблется в районе статистической погрешности. Об этом свидетельствует все рейтинги ТВ и клики в интернете. Потому частные СМИ, читай – живущие на свои деньги, о КХЛ вспоминают только ближе к Кубку Гагарина, а все остальное время в российских СМИ доминирует тема НХЛ во всех ее многочисленных и разнообразных ипостасях.

Самое страшное, что все рецепты давно известны, но ничего не меняется. Нашу публику, так исторически сложилось, больше всего интересуют битвы «наши против ненаших». Я прекрасно помню, как в 1998 году мы в «Советском спорте» начали поднимать с нуля интерес к российской лиге. Тогда в газетах о ней были, как метко выразился олимпийский чемпион Виталий Прохоров, только некрологи – компоты матчей. На сленге редакции так называется минимальная статистика.

Так вот – мы принялись обсасывать в течение трех дней каждый матч в Евролиге московского «Динамо» и «Магнитки». В итоге на их финале в 1999 году в 12-тысячном дворце Лужников собрался аншлаг! Болельщики вспомнили, что в России помимо безнадежного футбола играют еще и в хоккей и потянулись на матчи национального чемпионата. В 2000 году забитые трибуны стали постоянным атрибутом на пути «Динамо» Билялетдинова к первому золоту Суперлиги.

Ну а что нам мешает это сделать сейчас? Только упрямство КХЛ! Которая, глупо копируя позицию НХЛ в отношении себя, не хочет снизойти до контактов с Лигой чемпионов Европы.

На днях мне на почту пришел пресс-релиз из Цуга. Нет, не из поезда. В Швейцарии есть такой городок, где расположена штаб-квартира ЛЧ. В нынешнем сезоне пандемия закрыла на континенте все границы, потому турнир не состоялся. Зато уже в августе возобновится точно, несмотря на проблемы с графиком из-за олимпийской квалификации и собственно Игр-2022 в Пекине.

На сегодня известны 13 из 32 команд-участниц. Это – действующий победитель ЛЧ «Фрелунда», «Регле», «Векше», «Лександ» (все – Швеция), «Цуг» (Швейцария), «Тршинец», «Спарта» (оба – Чехия), «Больцано», «Клагенфурт» (оба – Австрия), обладатель Континентального кубка «Войенс» (Дания), «Руан» (Франция), «Фриск Аскер» (Норвегия), «Кардифф» (Великобритания).

Остальные 19 клубов будут определены по итогам национальных чемпионатов. Квоты распределены так: Швейцария, Германия, Финляндия – по 4, Швеция, Чехия, Австрия, Великобритания, Словакия, Польша, Белоруссия – по одной.

Как видите, наши братья-бульбаши в этом интереснейшем соревновании участвуют. А мы уже десяток лет мучаемся и загниваем в мутном вареве абсолютно бессмысленного шестимесячного глумления над здравым смыслом, ибо участники плей-офф Кубка Гагарина еще в сентябре известны на 90-95 процентов.

Вы только представьте, какой бы был праздник для всей страны, если бы в Уфу или Казань, Москву или Ярославль, Магнитогорск или Санкт-Петербург, Челябинск или Екатеринбург, Новосибирск или Омск пожаловали лучшие клубы Европы, а не странные шараги типа «Куньлуня», которые ни на что не претендуют. А тут гарантированная заруба в каждом матче. Ведь в групповом этапе ЛЧ всего-то шесть туров, а затем плей-офф.

Да что я тут распинаюсь: болельщики с минимальным стажем «Динамо», ЦСКА, «Магнитки», «Локомотива», «Лады», «Ак Барса» прекрасно помнят, какой ажиотаж возникал вокруг участия их любимцев в Евролиге в разъездном формате.

Именно так проведут и Лигу чемпионов-2021/22. На первом этапе с 26 августа по 13 октября 32 клуба сыграют в восьми группах - по три матча дома и на выезде. В плей-офф (16 ноября – 12 января) выходят по две лучшие команды от группы, которые в каждом из трех раундов сыграют по матчу дома и на выезде. Финал – 1 марта.

Вот такое счастье ждет хоккейных болельщиков старушки Европы и соседней Белоруссии, у которой цинично украли ЧМ-2021. Но мы продолжим сосать лапу в нашей убогой – но континентальной! - берлоге. А ведь ЛЧ болельщикам крайне интересна еще и тем, что многие фанаты с превеликим удовольствием прокатятся со своей командой в хоккейно-питейно-гастрономический тур в Прагу и Кардифф, Цуг и Руан, Гетеборг и Клагенфурт, Вену и Мюнхен, Братиславу и Берлин…

Игнорируя Лигу чемпионов, КХЛ попросту заставляет людей, интересующихся качественным, а главное – непредсказуемым хоккеем, становиться полуночниками в ожидании трансляций из Северной Америки. Либо вовсе забыть о любимой игре до Кубка Гагарина или чемпионата мира.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Страны участники группового этапа ЕВРО 2020: УэльсКалининградский "Локомотив" выиграл женский чемпионат России по волейболуОпасная езда: 5 признаков неисправностей рулевого управленияФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Илона Корстин о карьере, спорте, жизни до, во время и после пандемии, планах на будущее и настоящее

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика