ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.70 П2 2.50
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Меди Байройт 0
Еврокубок 20:00 Монако 0 Гран Канария 0 П1 1.50 П2 2.60
Португалия - Сегунда 21:00 Каза Пия 0 Шавиш 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Брентфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.33 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 21:45 Норвич Сити 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.42 Х 4.70 П2 8.40
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Ливерпуль 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.65
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 Боруссия Д 0 П1 1.32 Х 6.00 П2 9.90
Меттьюз уходит в отрыв, но для Овечкина еще ничего не потеряно
06 апреля 11:34
автор: Виталий Славин

Меттьюз уходит в отрыв, но для Овечкина еще ничего не потеряно

Дубль – хорошо, не хет-трик! – Меттьюза в ворота раскладного «Калгари» привел к тому, что американец опережает в споре голеадоров Овечкина на его любимую цифру – 27 шайб против 19.

Да, Великой восьмерке нужно срочно ускоряться, чтобы поднять свой вечный рекорд сезонных снайперских побед до десяти. У форварда «Торонто» тоже нехилый стимул: его соотечественники «Морис Ришар Трофи», который вручают с 1999 года, никогда не выигрывали. До этого за всю более чем столетнюю историю лиги только два американца возглавляли список снайперов регулярного чемпионата – Бретт Халл (1990, 1991, 1992) и Кит Ткачук (1997).

Почему я смею называть достижение Овечкина вечным? Просто сравните продуктивность москвича и героев прошлого.

ПОБЕДЫ В СПОРЕ СНАЙПЕРОВ

Александр Овечкин – 9 (2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020)

Бобби Халл – 7 (1960, 1962, 1964, 1966-1969)

Фил Эспозито – 6 (1970-1975)

Морис Ришар – 5 (1945, 1947, 1950, 1954, 1955)

Горди Хоу – 5 (1951-1953, 1957, 1963)

Уэйн Гретцки – 5 (1982-1985, 1987)

Как видите, после того как в 1992 году НХЛ реально стала мировой, а не местечковой лигой, никто даже мечтать не смеет взять хотя бы пять титулов голеадора №1, а у «Русской машины, которая никогда не ломается» их девять! Хотя о чем это я? В XXI веке предел желаний всего остального мира – пара «Ришаров». Этого сумели добиться два канадских капитана: Стивен Стэмкос («Тампа») - в 2010 и 2012 годах, Сидни Кросби («Питтсбург») – 2010, 2017. Еще вопросы по поводу величия рекорда Ови есть?

Но в офисе №8 не принято почивать на лаврах. Потому москвич просто обязан побороться за десятого «Ришара». Проблема в том, что у «Вашингтона» в дивизионе Восток соперники куда неуступчивее, чем у «Торонто» в Канаде. У «Оттавы» вообще самая дырявая оборона в НХЛ – 146 пропущенных шайб, 120 и более у «Калгари» (124) и «Ванкувера» (120). «Кэнакс» после массового заболевания ковидом, судя по всему, на финише регулярки станут мальчиками для битья, а «листьям» с ними еще четыре раза встречаться.

А вот «Кэпиталз» со своими покладистыми хлопцами из Нью-Джерси все восемь матчей уже отыграли. Зато впереди по четыре баталии с четвертой обороной лиги «Айлендерс» и бьющимися за плей-офф «Бостоном» с «Филадельфией».

Понятно, трудно. Однако в марте Александр ведь сумел резко прибавить, наколотив за месяц 11 шайб в 14 матчах. Меттьюз как раз на этом отрезке притормозил. Но на стыке марта и апреля опять раскочегарился – 6 голов в шести турах. Сегодня Остон и вовсе мог оформить первый хет-трик в сезоне, если бы за секунду до финальной сирены не промахнулся по пустым воротам «Калгари», заменившего вратаря на шестого полевого.

ГОЛЫ ПО МЕСЯЦАМ

«Вашингтону» осталось провести 18 матчей, «Торонто» - 17. Шансы у Ови есть. Но откладывать погоню нельзя. Конечно, мы желаем всего наилучшего Семену Варламову и Илье Сорокину. Однако, уверен, никто в России не будет возражать, если они сегодня ночью пропустят на Лонг-Айленде что-нибудь от русского капитана клуба из столицы США.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Администрация "Спартака" заявила, что занимается подбором нового тренераВ Орехово-Зуево во время матча умер 18-летний футболистНазвана дата следующего боя Тимура Валиева с Раони БарселосомМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомАкинфеев публично обратился к ГончаренкоУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почему
«Спартак» без Лиги чемпионов, ЦСКА вне первой четверки. Расклады на концовку РПЛ
«Плеймейкер» оценил перспективы ведущих команд Российской Премьер-Лиги на финишном отрезке чемпионата-2020/21 исходя из календаря.
Могильщики «Челси» и «Атлетико», всплеск Трента перед «Реалом». Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в выходные в Топ-5 европейских лиг.
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика