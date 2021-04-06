Меттьюз уходит в отрыв, но для Овечкина еще ничего не потеряно

Да, Великой восьмерке нужно срочно ускоряться, чтобы поднять свой вечный рекорд сезонных снайперских побед до десяти. У форварда «Торонто» тоже нехилый стимул: его соотечественники «Морис Ришар Трофи», который вручают с 1999 года, никогда не выигрывали. До этого за всю более чем столетнюю историю лиги только два американца возглавляли список снайперов регулярного чемпионата – Бретт Халл (1990, 1991, 1992) и Кит Ткачук (1997).

Фил Эспозито – 6 (1970-1975)

Морис Ришар – 5 (1945, 1947, 1950, 1954, 1955)

Горди Хоу – 5 (1951-1953, 1957, 1963)

Уэйн Гретцки – 5 (1982-1985, 1987)

Как видите, после того как в 1992 году НХЛ реально стала мировой, а не местечковой лигой, никто даже мечтать не смеет взять хотя бы пять титулов голеадора №1, а у «Русской машины, которая никогда не ломается» их девять! Хотя о чем это я? В XXI веке предел желаний всего остального мира – пара «Ришаров». Этого сумели добиться два канадских капитана: Стивен Стэмкос («Тампа») - в 2010 и 2012 годах, Сидни Кросби («Питтсбург») – 2010, 2017. Еще вопросы по поводу величия рекорда Ови есть?

Но в офисе №8 не принято почивать на лаврах. Потому москвич просто обязан побороться за десятого «Ришара». Проблема в том, что у «Вашингтона» в дивизионе Восток соперники куда неуступчивее, чем у «Торонто» в Канаде. У «Оттавы» вообще самая дырявая оборона в НХЛ – 146 пропущенных шайб, 120 и более у «Калгари» (124) и «Ванкувера» (120). «Кэнакс» после массового заболевания ковидом, судя по всему, на финише регулярки станут мальчиками для битья, а «листьям» с ними еще четыре раза встречаться.

А вот «Кэпиталз» со своими покладистыми хлопцами из Нью-Джерси все восемь матчей уже отыграли. Зато впереди по четыре баталии с четвертой обороной лиги «Айлендерс» и бьющимися за плей-офф «Бостоном» с «Филадельфией».

Понятно, трудно. Однако в марте Александр ведь сумел резко прибавить, наколотив за месяц 11 шайб в 14 матчах. Меттьюз как раз на этом отрезке притормозил. Но на стыке марта и апреля опять раскочегарился – 6 голов в шести турах. Сегодня Остон и вовсе мог оформить первый хет-трик в сезоне, если бы за секунду до финальной сирены не промахнулся по пустым воротам «Калгари», заменившего вратаря на шестого полевого.

ГОЛЫ ПО МЕСЯЦАМ

«Вашингтону» осталось провести 18 матчей, «Торонто» - 17. Шансы у Ови есть. Но откладывать погоню нельзя. Конечно, мы желаем всего наилучшего Семену Варламову и Илье Сорокину. Однако, уверен, никто в России не будет возражать, если они сегодня ночью пропустят на Лонг-Айленде что-нибудь от русского капитана клуба из столицы США.