Кузя – Ови: «Давай скажем, что ты забил?» – «Нет! Не позволю!» - отрезал канадский громила

Лично я сейчас будто в конец 70-х годов прошлого века возвратился. Когда нежданно-негаданно возникла интрига, кто первым в Советском Союзе выбьет 400 шайб. Но там была небольшая предыстория, о которой я нынешним болельщикам КХЛ и НХЛ коротко поведаю. В общих чертах. По памяти. Не копаясь в справочниках.

Так вот. Был в СССР культовый фильм «Хоккеисты» в ролях с не менее культовыми - Рыбниковым, Жженовым, Глузским, Шалевичем, Юхтиным, Леждей, Овчинниковой, Ивашовым, Дуровым и, как бы сейчас сказали, Озеровым в камео. Разумеется, в эпизодах задействовали несколько десятков хоккеистов. Но настоящим – с именем! - среди них был один – чемпион мира-1954 и 1956, олимпийский чемпион-1956 Алексей Гурышев. Вот вам что это за фигура была в 1963 году, когда Юрий Трифонов писал сценарий. По нынешним меркам это был по сути советский Гретцки, который еще не родился, когда Гурышев карьеру завершил. К ее финалу форвард «Крыльев Советов» наколотил 379 шайб – по тем временам такой же Эверест для союзной высшей лиги, как сейчас 894 гола канадца для НХЛ.

Рекорд кумира Трифонова держался почти 15 лет. В 1972 году его на несколько шайб превзошел Вячеслав Старшинов и с чувством честно выполненного долга перед миллионами спартаковских болельщиков переместился на тренерскую работу. Но дела у красно-белых пошли настолько плохо, что экс-капитану сборной СССР пришлось на сезон вернуться на лед. Он поднял планку рекорда до 393 голов и укатил на три года в Японию развивать тамошний хоккей. Пока Вячеслав Иванович ударно трудился вдали от столицы, новый капитан советской сборной Борис Михайлов раскочегарился до такой степени, что не просто обошел Гурышева и приблизился к Старшинову, но замахнулся, считайте, на Пик Коммунизма отечественного хоккея – 400 шайб в чемпионатах страны.

Великий спартаковец как истинный спортсмен не мог остаться в стороне от этих исторических событий. А тут еще в Москве в рамках суперсерии-1974 погостила сборная Канады/ВХА, костяк которой составили бородатые лысые мужики в возрасте хорошо за 30 во главе с 46-летним Горди Хоу. Чем они полностью поддержали пафос творения Юрия Трифонова – дорогу и уважение ветеранам! - о чем, конечно, знать не знали.

В итоге в СССР резко поменялось отношение к тем, кому за 30. Потому возвращение в 38 лет в «Спартак» его иконы ради миссии столетия публика, в том числе и я, воспринял с невероятным энтузиазмом. Старшинов справился! Заезжал на пятак – и ждал, когда туда пожалует шайба, а потом всеми мыслимыми способами заталкивал ее за ленточку. Вячеслав Иванович первым покорил отметку 400.