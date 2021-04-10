Кузя – Ови: «Давай скажем, что ты забил?» – «Нет! Не позволю!» - отрезал канадский громила

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Португалия - Сегунда 1-й тайм, 45+2' Академика 1 Порту Б 1 П1 2.45 Х 2.60 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Тамбов 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 10.0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Эрцгебирге 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Падерборн 07 0 Бохум 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Англия - Чемпионшип 14:30 Миллуолл 0 Суонси Сити 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.50
Англия - Премьер-лига 14:30 Манчестер Сити 0 Лидс Юнайтед 0 П1 1.38 Х 5.30 П2 8.10
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 СПАЛ 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Салернитана 0
Испания - Сегунда 15:00 Понферрадина 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.85 Х 2.90 П2 2.85
Испания - Примера 15:00 Хетафе 0 Кадис 0 П1 1.88 Х 3.20 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Монца 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.23
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Порденоне 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пескара 0 П1 2.22 Х 3.30 П2 3.40
Италия - Серия А 16:00 Специя 0 Кротоне 0 П1 1.79 Х 4.20 П2 4.20
Германия - Бундеслига 16:30 Вердер 0 РБ Лейпциг 0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Уфа 0 Ахмат 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Герта 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 16:30 Айнтрахт Ф 0 Вольфсбург 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.90
Германия - Бундеслига 16:30 Бавария 0 Унион 0 П1 1.63 Х 4.20 П2 5.40
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Уиган Атлетик 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.70
Португалия - Сегунда 17:00 Кова-да-Пиедад 0 Варзим 0 П1 3.00 Х 2.90 П2 2.50
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.88 Х 4.50 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 3.10
Англия - Премьер-лига 17:00 Ливерпуль 0 Астон Вилла 0 П1 1.55 Х 4.40 П2 6.10
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Рочдейл 0 П1 1.92 Х 3.50 П2 4.10
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.84 Х 3.80 П2 4.10
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 5.10 Х 4.00 П2 1.65
Италия - Серия B 17:00 Фрозиноне 0 Читтаделла 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Чарльтон Атлет 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 4.30
Кузя – Ови: «Давай скажем, что ты забил?» – «Нет! Не позволю!» - отрезал канадский громила
10 апреля 13:18
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Кузя – Ови: «Давай скажем, что ты забил?» – «Нет! Не позволю!» - отрезал канадский громила

Вести из офиса №8. 727-й пошел. А мог и 728-й, да телохранитель Овечкина Уилсон предательски залез в офсайд.

Лично я сейчас будто в конец 70-х годов прошлого века возвратился. Когда нежданно-негаданно возникла интрига, кто первым в Советском Союзе выбьет 400 шайб. Но там была небольшая предыстория, о которой я нынешним болельщикам КХЛ и НХЛ коротко поведаю. В общих чертах. По памяти. Не копаясь в справочниках.

Так вот. Был в СССР культовый фильм «Хоккеисты» в ролях с не менее культовыми - Рыбниковым, Жженовым, Глузским, Шалевичем, Юхтиным, Леждей, Овчинниковой, Ивашовым, Дуровым и, как бы сейчас сказали, Озеровым в камео. Разумеется, в эпизодах задействовали несколько десятков хоккеистов. Но настоящим – с именем! - среди них был один – чемпион мира-1954 и 1956, олимпийский чемпион-1956 Алексей Гурышев. Вот вам что это за фигура была в 1963 году, когда Юрий Трифонов писал сценарий. По нынешним меркам это был по сути советский Гретцки, который еще не родился, когда Гурышев карьеру завершил. К ее финалу форвард «Крыльев Советов» наколотил 379 шайб – по тем временам такой же Эверест для союзной высшей лиги, как сейчас 894 гола канадца для НХЛ.

Рекорд кумира Трифонова держался почти 15 лет. В 1972 году его на несколько шайб превзошел Вячеслав Старшинов и с чувством честно выполненного долга перед миллионами спартаковских болельщиков переместился на тренерскую работу. Но дела у красно-белых пошли настолько плохо, что экс-капитану сборной СССР пришлось на сезон вернуться на лед. Он поднял планку рекорда до 393 голов и укатил на три года в Японию развивать тамошний хоккей. Пока Вячеслав Иванович ударно трудился вдали от столицы, новый капитан советской сборной Борис Михайлов раскочегарился до такой степени, что не просто обошел Гурышева и приблизился к Старшинову, но замахнулся, считайте, на Пик Коммунизма отечественного хоккея – 400 шайб в чемпионатах страны.

Великий спартаковец как истинный спортсмен не мог остаться в стороне от этих исторических событий. А тут еще в Москве в рамках суперсерии-1974 погостила сборная Канады/ВХА, костяк которой составили бородатые лысые мужики в возрасте хорошо за 30 во главе с 46-летним Горди Хоу. Чем они полностью поддержали пафос творения Юрия Трифонова – дорогу и уважение ветеранам! - о чем, конечно, знать не знали.

В итоге в СССР резко поменялось отношение к тем, кому за 30. Потому возвращение в 38 лет в «Спартак» его иконы ради миссии столетия публика, в том числе и я, воспринял с невероятным энтузиазмом. Старшинов справился! Заезжал на пятак – и ждал, когда туда пожалует шайба, а потом всеми мыслимыми способами заталкивал ее за ленточку. Вячеслав Иванович первым покорил отметку 400.

Зато Борис Петрович, родившийся на четыре года позже спартаковца, до ХХI века застолбил за собой национальный рекорд по общему количеству шайб. Теперь он на веки вечные у Сергея Мозякина с его 556-ю шайбами. Капитану «Ак Барса» Данису Зарипову сейчас необходим один-единственный гол, чтоб сравняться с Михайловым, а затем попытаться выйти на второе место в исторической гонке отечественных стрелков.

Согласен, экскурс в сладкие брежневские времена коротким не получился. Но вот в такой атмосфере выхода в открытый космос мы жили 45 лет назад. То же самое я ощущаю и сейчас, наблюдая за восхождением на Пик-894 Великой восьмерки. Спасибо, Александр Михайлович от всех фанатов шайбы прошлого века!

Сегодня капитан «Вашингтона» благодаря рикошету от шведского защитника «Баффало» Далина получил ценный подарок в виде 727-го гола в карьере и 21-го в нынешнем чемпионате. Четыре осталось до Марселя Дионна, семь – до Остона Мэттьюза, а сколько до №99, сами посчитайте.

За три минуты до финальной сирены Овечкин сделал было еще один шаг к вершине. Когда подправил – или не подправил? – шайбу после броска Кузнецова. По крайней мере после этого между россиянами и подъехавшим Уилсоном, как я прочитал по губам, произошел следующий диалог:

- Давай скажем рефам, что ты забил, - таинственно улыбаясь, предложил Кузя Ови.

- А кто же еще! – возмутился капитан.

- О чем это вы тут, хлопцы, шепчетесь? – вторгся канадский громила. – Делите гол? Ха-ха-ха. Ничего у вас не выйдет, поверьте мне…

И точно! Дальше случилось невероятное. На табло вывели 2:5. Овечкин на скамейке в блаженной истоме, похоже, прикидывал в уме, какой это у него дубль в карьере и сколько осталось до американца и канадца. Пятерки соперничающих команд изготовились на вбрасывание в центре поля. Лайнсмен с шайбой в руке уже наклонился, чтоб кинуть ее на лед и тем самым узаконить 728-й гол Овечкина. Ну точь-в-точь, как в плохих американских боевиках с обратным отсчетом, где секундная стрелка всегда останавливается за мгновение до апокалипсиса.

- Стойте! – раздался истошный вопль со скамейки «Баффало». - Мы берем челлендж на офсайд!

Момент оказался настолько сложным и неоднозначным, что судьи изучали видео с разных точек почти четыре минуты! Фантастика для НХЛ.

Канадский бугай, к сожалению, оказался прав. Когда защитник «Вашингтона» Дженсен слегка задержал шайбу на синей линии, Уилсон не притормозил и вкатил в зону хозяев. Причем правым, задним, коньком – буквально на сантиметр. Но закон есть закон. Цифры на табло вернули к 2:4. «Сейбрз» успели потом свести разрыв к минимуму – 3:4, с чем команды и разошлись по раздевалкам.

Такие вот они будни исторической миссии москвича.

источник: «Советский спорт»
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