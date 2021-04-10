Эту песню запевает молодежь. Победу СКА принес Василий Подколзин

Подколзин покончил с догмой: ЦСКА открывает счет и побеждает. В первом периоде хозяева увенчали игровое преимущество голом Максима Мамина. Удивительно, как его оставили в одиночестве под носом голкипера Магнуса Хелльберга. Автор золотого гола в 2019-м с двух попыток пробил шведского вратаря. Докопал на пятачке.
У гостей мало что получалось в атаке. Мало кто ожидал разительной смены декораций после перерыва. Кроме, быть может, штаба СКА. В роли застрельщика перелома выступил Василий Подколзин. Он овладел шайбой за воротами Ларса Юханссона, попытался по-бобровски затолкать ее в угол и сам подкараулил отскок. Можно сколько угодно сетовать на нерасторопность защитника Артема Сергеева. Но хочется аплодировать молодому форварду питерцев за настойчивость.
Не прошло и полутора минут, как гости вышли вперед. Теперь солировал партнер (наверное, уже бывший) Подколзина по молодежной тройке Кирилл Марченко, попадающий под ротацию. Он забил изысканно: выбрался с шайбой из угла поля на пятачок, сбросив с себя Андрея Локтионова, и на паузе с лопаты поразил ближний угол. Помог питерцу Мальте Стремвалль, связав силовой борьбой оборонца москвичей Артема Блажиевского.
Хозяева растерялись. А как иначе, коли матч пошел не по их сценарию.
Но в третьем периоде выстрелила палочка-выручалочка Армии Игоря Никитина Брендэн Лайпсик, заменивший в заявке на матч №5, Марио Кемпе. Швед в концовке предыдущей встрече едва не проломил головой борт и покинул лед, прикладывая лед к ушибленной шеи. Впрочем, с его здоровьем все в порядке, Кемпе тренировался в общей группе и рвется в бой.
Но как исполнил бросок с кистей из-под защитника канадец. Хелльберг, неохотно выкатывающийся из «краски», не смог среагировать на летевшую на высоте 10-20 см шайбу.
Минуты за три до сирены Антон Бурдасов показал свой фирменный кистевой, который бывший вратарь ЦСКА Илья Сорокин назвал самым лучшим в лиге. Шайба запорхнула в дальнюю девятку мимо Ларса, который оставался в стойке.
Но гол-красавец был отменен после тренерского запроса ЦСКА из-за положения вне игры на входе в зону. Маленькая заминка при пересечении синей линии стоила гостям победного гола.
А дальше потянулись минуты овертайма. Соперники по одному разу разыгрывали лишнего. Толком не создав острых моментов. Сначала «ЦСКА Арена» охала при каждом броске в сторону ворот. Но потом зал затих. Армейцы, не желая рисковать, до нельзя упростили игру. Но кто допустит первую результативную ошибку? Сколько придется ждать развязки? В 2018-м в домашнем матче с «Йокеритом» (на Ленинградском проспекте) гости прервали мучения команд и зрителей на 143-й минуте.
Да и пару раз в 2016-м армейские дерби затягивались на сто с гаком минут (оба в Санкт-Петербурге). Вот и теперь до второго полного матча (трех дополнительных периодов) соперники не доиграли каких-то 6:09.
Москвичи переиграли смену, три игрока хозяев свалились на ближний борт, оставив на пятачке одинокого Подколзина. Которого наградил шайбой «узкий специалист» Владислав Цицюра, которого выпускают для надежности в обороне. Юханссон был близок к сэйву, он среагировал на уантаймер, но шайба, облизав ловушку, залетела в ворота.
Шестому матчу серии быть! В понедельник перемещаемся в Санкт-Петербург. Кто сохранил больше сил? У ЦСКА есть Кемпе, защитник Егор Рыков доверием тренеров не пользуется. У СКА есть опытный оборонец Антон Белов, вратарь Александр Самонов, защитник Лукас Бенгтссон, форвард Владимир Ткачев. А еще уже позабтый нападающий Миро Аалтонен. Говорите, победный состав не меняют? Так было сегодня, но не факт, что будет в понедельник.
СТАТИСТИКА
ЦСКА – СКА – 2:3 ОТ3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1).
Голы: Мамин, Лайпсик – Подколзин (2), К.Марченко
Счет в серии: 3-2 (3:0, 2:0, 5:2, 1:3, 2:3ОТ, 12 апреля, 14*).
*Если потребуется.