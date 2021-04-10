Эту песню запевает молодежь. Победу СКА принес Василий Подколзин

Подколзин покончил с догмой: ЦСКА открывает счет и побеждает. В первом периоде хозяева увенчали игровое преимущество голом Максима Мамина. Удивительно, как его оставили в одиночестве под носом голкипера Магнуса Хелльберга. Автор золотого гола в 2019-м с двух попыток пробил шведского вратаря. Докопал на пятачке.

У гостей мало что получалось в атаке. Мало кто ожидал разительной смены декораций после перерыва. Кроме, быть может, штаба СКА. В роли застрельщика перелома выступил Василий Подколзин. Он овладел шайбой за воротами Ларса Юханссона, попытался по-бобровски затолкать ее в угол и сам подкараулил отскок. Можно сколько угодно сетовать на нерасторопность защитника Артема Сергеева. Но хочется аплодировать молодому форварду питерцев за настойчивость.

Не прошло и полутора минут, как гости вышли вперед. Теперь солировал партнер (наверное, уже бывший) Подколзина по молодежной тройке Кирилл Марченко, попадающий под ротацию. Он забил изысканно: выбрался с шайбой из угла поля на пятачок, сбросив с себя Андрея Локтионова, и на паузе с лопаты поразил ближний угол. Помог питерцу Мальте Стремвалль, связав силовой борьбой оборонца москвичей Артема Блажиевского.

Хозяева растерялись. А как иначе, коли матч пошел не по их сценарию.

Но в третьем периоде выстрелила палочка-выручалочка Армии Игоря Никитина Брендэн Лайпсик, заменивший в заявке на матч №5, Марио Кемпе. Швед в концовке предыдущей встрече едва не проломил головой борт и покинул лед, прикладывая лед к ушибленной шеи. Впрочем, с его здоровьем все в порядке, Кемпе тренировался в общей группе и рвется в бой.