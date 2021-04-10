«Ошибались, терпели и ждали шанс»

Московские армейцы могли уже сегодня выйти в финал Кубка Гагарина. Но подопечные Игоря Никитина словно не ищут легких путей к заветному трофею. Хоккейный вечер субботы явно переставал быть томным, когда армейцы то и дело заходили на «новый круг» выяснения отношений - после основного времени болельщики увидели еще три дополнительных периода. И если у москвичей могли позволить себе оступиться, то питерцы ходили по лезвию - они могли закончить сезон. Но команда Валерия Брагина боролась до конца, и хоккейный бог склонил весы в их сторону - Василий Подколзин сумел обыграть Юханссона не только в основное время, но и забросил голкиперу ЦСКА в овертайме. 3:2 (ОТ) - победа команды из Петербурга.

Счет в серии также становится 3:2. Пока преимущество у ЦСКА, но не станет ли такой долгий, боевой, пятый матч серии переломным? Ждать ли камбэк от Питера? Узнаем совсем скоро.

ТЕРПЕЛИ И ЖДАЛИ ШАНС

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился эмоциями от матча, который длился 113 минут:

«Как у главного тренера - это мой самый долгий матч в карьере, но на ногах стоять я не устал. Все было в эмоциях. Это плей-офф. Выиграли третий овертайм. Когда забивали, нанесли хороший бросок. Было непросто, но ребята терпели, сыграли почти два матча. Ошибались, но терпели и ждали шанс. Теперь едем на шестой матч в Питер.

В овертайме нужно было правильно играть, терпеть. Если играешь самоотверженно, шанс придет. Хотели сыграть активнее, но силенки были на исходе и с той стороны, и с нашей.