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«Ошибались, терпели и ждали шанс»
10 апреля 22:35
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК ЦСКА

«Ошибались, терпели и ждали шанс»

Валерий Брагин и Василий Подколзин о победе в пятом матче финала Запада.

Московские армейцы могли уже сегодня выйти в финал Кубка Гагарина. Но подопечные Игоря Никитина словно не ищут легких путей к заветному трофею. Хоккейный вечер субботы явно переставал быть томным, когда армейцы то и дело заходили на «новый круг» выяснения отношений - после основного времени болельщики увидели еще три дополнительных периода. И если у москвичей могли позволить себе оступиться, то питерцы ходили по лезвию - они могли закончить сезон. Но команда Валерия Брагина боролась до конца, и хоккейный бог склонил весы в их сторону - Василий Подколзин сумел обыграть Юханссона не только в основное время, но и забросил голкиперу ЦСКА в овертайме. 3:2 (ОТ) - победа команды из Петербурга.

Счет в серии также становится 3:2. Пока преимущество у ЦСКА, но не станет ли такой долгий, боевой, пятый матч серии переломным? Ждать ли камбэк от Питера? Узнаем совсем скоро.

ТЕРПЕЛИ И ЖДАЛИ ШАНС

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился эмоциями от матча, который длился 113 минут:

«Как у главного тренера - это мой самый долгий матч в карьере, но на ногах стоять я не устал. Все было в эмоциях. Это плей-офф. Выиграли третий овертайм. Когда забивали, нанесли хороший бросок. Было непросто, но ребята терпели, сыграли почти два матча. Ошибались, но терпели и ждали шанс. Теперь едем на шестой матч в Питер.

В овертайме нужно было правильно играть, терпеть. Если играешь самоотверженно, шанс придет. Хотели сыграть активнее, но силенки были на исходе и с той стороны, и с нашей.

Молодежь после таких игр лучше восстанавливается. Хотя опытные игроки за счет физического багажа тоже неплохо восстанавливаются. Сейчас мы улетаем в Питер, там уже планируем восстанавливаться.

Похвалю ли Василия? Очень рад за Подколзина, после МЧМ много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Хорошо, что он продуктивно играет».

ОРИЕНТИР НА СЕБЯ

Сам автор победного гола, Василий Подколзин также поделился своим видением долгого, упорного матча:

«Очень тяжелая игра. Много сил потратили обе команды. Мы свой момент использовали. Вратарь молодец, ребята пластались. Передача на меня была шикарная, я ждал ее до последнего.

Тренеры в овертайме просили все тоже самое: бросать, закрывать ворота. Не скажу, что мы были на жутком нервяке, в раздевалке было место шуткам. В перерывах ничего не ели.

По эмоциональному заряду, наверное, это мой лучший матч в карьере. Главное теперь победить в Питере. Вспоминали ли камбэк СКА несколько лет назад? Мы ориентируемся на себя, а не на ту победу СКА в 2015 году. Это все-таки история, а мы живем настоящим».

Шестой матч финальной серии плей-офф западной конференции между СКА и ЦСКА пройдет 12 марта в 19.30 в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга

источник: «Советский спорт»
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