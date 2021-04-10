«Головы хоккеистов - не компьютеры. Ошибки случаются»

Счет в серии 3:2 в пользу ЦСКА. Но она перебирается в Санкт-Петербург, на родную арену хоккеистов с Невы. Даст ли это преимущество? И как ЦСКА сумел потерять уже свое преимущество в три победных матча?

Шайбами отметились Максим Мамин и Брендэн Лайпсик в составе москвичей, Кирилл Марченко и Василий Подколзин у гостей. 92-й номер СКА отличился дважды, забив не только в основное, но и овертайме, принеся победу своей команде.

Пятый матч финальной серии плей-офф западной конференции между ЦСКА и СКА завершился победой хоккеистов из Петербурга со счетом 3:2(ОТ). Для того, чтобы выявить победителя встречи армейцам потребовалось не только основное время, но и три овертайма.

«Пропустили две шайбы подряд. Там потеря была, пропустили. Во второй была недоработка в зоне обороны. Это случается, хоккей и состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, тут особо и объяснять нечего. Ошибка в победном голе СКА? Ошибки в основном на усталости и происходят. Ничего страшного, восстановимся.

Изменения в звеньях? Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. Потом уже тоже дергать постоянно тройки не было смысла, ребята практически два матча сыграли. Сейчас посмотрим, времени достаточно, пока не готов говорить, каким составом мы пойдем на следующий матч.

В чем заключался эконом-режим? Две игры ребята играют, у них же не могут головы, как компьютеры работать. Особо этим голову не забивали, во вторых, мы весь год тренируем определенные вещи, которые ребята знают. Каких-то зон, чтобы куда-то не бежать, не было. Все по игре.

Что ЦСКА потерял в этих двух матчах? Прошлый матч мы играли не с полной концентрацией. Сегодня мы не реализовали свои возможности, СКА реализовал. Тут долго объяснять - я не вижу смысла».

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ

Защитник ЦСКА Клас Дальбек поделился своими эмоциями:

«Получилась очень сложная и долгая игра. Мы провели почти две игры, но не думали об усталости. Встречались две сильные достойные друг друга команды. Никто не говорил, что будет легко. Нам нужно теперь восстановиться и сконцентрироваться перед отъездом в Санкт-Петербург. Сложно сказать, что мы потеряли с течением этой серии. Наверное, не хватает нам победного гола».

Шестой матч финальной серии плей-офф западной конференции между СКА и ЦСКА пройдет 12 марта в 19.30 в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга.