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Подколзин – это Панарин, Хеллберг – это Бобков, Бурдасов – это Тарасенко, а Брагин – это Брагин?
10 апреля 23:17
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК ЦСКА

Подколзин – это Панарин, Хеллберг – это Бобков, Бурдасов – это Тарасенко, а Брагин – это Брагин?

А что, две игры СКА, как две шайбы молодежка в финале ЧМ-2011 с Канадой, уже отыграл: осталось это сделать всего-то пару раз. Валерий Брагин прекрасно помнит, как 0:3 превратить в 5:3.

Весь Ванкувер, пока «Кэнакс» на карантине, переключился на КХЛ. Их первый выбор в драфте-2019 едва ли не в одиночку переламывает западный финал. Почти как будущий Хлебушек в третьем периоде финала МЧМ-2011, превративший счет 0:3 в 1:3, а потом и в 4:3. Позавчера Подколзин в Санкт-Петербурге организовал все три гола в ворота ЦСКА. Сегодня в Парке легенд восстановил равновесие – 1:1, а в третьем дополнительном периоде отправил серию обратно в город на Неве. Браво, Василий! Для 19 лет это запредельно круто.

Но кто ему выдал-то супердиагональ на пустой угол ворот хозяев на 114-й минуте? Владислав Цицюра 21 года от роду. 0:53, 2:53, 2:59, 5:52 – так росло его ледовое время в трех периодах и овертайме. Потому и хватило сил начать атаку, а затем продолжить ее после потери шайбы Веем точным пасом на капитана молодежки-2021. Тонкий расчет Брагина.

Эти два парня спасли от несусветного позора матерых соратников-оборонцев. Ведь мало того, что оба гола ЦСКА стали итогом детских ошибок защитников гостей. Такой же невероятный ляп аннулировал снайперский выстрел Бурдасова, который вполне мог стать победным. Капитан СКА забил третий гол, капитан молодежки-2011 Тарасенко в финале тоже положил третью шайбу. Но если ее засчитали, то невские армейцы радовались недолго. Повтор четко зафиксировал, что Хафизуллин закатил в зону хозяев раньше, чем туда вошел с шайбой Бурдасов. Ну как же так, Дамир?

Те же недоуменные вопросы следует адресовать 28-летнему Антипину и 31-летнему Токранову. Первый не заметил за спиной Мамина, а потом не сумел заблокировать москвичу клюшку и тот с пятака открыл счет. Второй слишком пассивно встречал Лайпсика: вместо того, чтоб сунуть канадцу клюшку под бросок, убрал ее под себя. Экс-форвард «Вашингтона» расстрелял Хелльберга без какого-либо сопротивления.

Три элементарных результативных просчета опытных защитников в решающем матче сезона. Недопустимая халатность, в один миг перечеркивающая труд всей команды в течение года! Теперь у Хафизуллина, Антипина, Токранова долг перед Подколзиным, Бурдасовым, Цицюрой и, конечно, шведским вратарем. В овертайме, когда петербуржцы заметно подсели, Магнус совершил несколько ключевых спасений.

Опять же – как не отдать должное тренерскому чутью Брагина. Начинал западный финал Хелльберг. После неудачного первого периода в стартовой встрече (0:2) легионера заменил Самонов. Лучший вратарь Кубка Первого канала-2020 отыграл второй матч (0:2), а в третьем при счете 1:3 Брагин провернул обратную рокировку. В тот день Хелльберг не пропустил ничего – четвертую и пятую шайбу москвичи забросили в пустые ворота, а следующие два поединка скандинав выиграл – 3:1 и 3:2 ОТ. Снова напрашивается аналогия с молодежным финалом века, в котором при счете 0:3 Валерий Николаевич поменял Шикина на Бобкова и тот повесил на ворота россиян амбарный замок.

Такие вот милые параллели с брагинскими 0:3 нынешними и одиннадцатилетней давности. Но если тот подвиг Тарасенко, Панарина, Кузнецова, Бобкова и Ко давно уютно расположился на самом видном месте скрижалей истории российской молодежки, то сценарий западного финала Кубка Гагарина-2021 ЦСКА и СКА пишут прямо на наших глазах. Куда вывезет кривая, никто не знает. Тем интереснее!

источник: «Советский спорт»
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