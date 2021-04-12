13 лет с Гагариным. Сегодня 60 лет полету первого космонавта, чьим именем назван главный трофей КХЛ

Не секрет, Юрий Гагарин болел за ЦСКА. Есть фотография: первый космонавт мира вручает увесистый кубок капитану московских армейцев Виктору Кузькину. Это главный трофей за победу на престижнейшем предсезонном турнире на призы газеты «Советский спорт».

В документально-художественном сериале «Хоккейные игры» показан такой эпизод: на приеме в Кремле в честь героев спорта Гагарин оказывает содействие тренерам хоккейной сборной Анатолию Тарасову и Аркадию Чернышеву, желающим поговорить с главой государства Никитой Хрущевым о возможности встреч с канадскими профессионалами. Дело было после Олимпиады-64 в Инсбруке, вскоре Хрущева ушли, его заменил Леонид Брежнев, а историческая серия состоялась в сентябре 1972 года, когда сборную возглавлял Всеволод Бобров.

Назвать главный трофей КХЛ именем первого в мире космонавта – попадание в десятку. Рассматривались разные герои-претенденты – Тарасов, Чернышев, еще кто-то. Но Гагарин – фигура всемирно популярная и устраивающая все стороны. К тому же он был неравнодушен к хоккею. Помните строки из песни: «Знаете, каким он парнем был? Как на лед он с клюшкой выходил».

Эта идея родилась в кабинете управляющего директора лиги Владимира Шалаева, а предложил кандидатуру Гагарина профессор Владимир Жидков, автор рубрики «Цифры и факты» на портале КХЛ.

Первый обладатель Кубка Гагарина определился 12 апреля 2009 года. В Казани «Ак Барс» обыграл 1:0 «Локомотив» в седьмом матче финальной серии благодаря голу своего капитана Алексея Морозова. Теперь он президент КХЛ – третий в истории лиги после Александра Медведева и Дмитрия Чернышенко.