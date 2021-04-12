Русский финн спасет карьеру Никиты Гусева в НХЛ?

Да, герой Пхенчхана вчера наконец-то распрощался с Ньюарком. Лично для меня «Нью-Джерси» - самая загадочная команда НХЛ. Я вообще не понимаю, чего хочет и куда гребет менеджмент «чертей». Что ни назначение, что ни обмен, что ни новое подписание – ну не вижу логики вообще! За исключением разве что одного трейда, когда 29 июля позапрошлого года «Девилз» выменяли у «Вегаса» Никиту Гусева. Я был на его домашней премьере в роскошном Пруденшал-центре. Сильно удивился, с каким энтузиазмом публика приняла новичка. Настолько ярко он проявил себя в выставочных встречах, по итогам которых «Нью-Джерси» стал чемпионом предсезонки-2019. Технические службы клуба даже видеоклип подготовили на случай гола русского дебютанта. Он понадобился в первый же вечер: когда в матче с «Виннипегом» Никита забросил первую шайбу в НХЛ, на видеокубе полетели гуси с надписью «Gooooooooooose». Забавное сходство: гус – по-английски то же самое что по-русски, но без мягкого знака.

Ну а что было дальше с Гусевым в «Нью-Джерси», все прекрасно знают. Финалом его мучений стало помещение 1 апреля на драфт отказов, откуда форварда с 4,5-миллионным окладом, естественно, никто не забрал. Но взять за миллион желающие нашлись, для чего «Девилз» выставили москвича на безусловный драфт отказов 9 апреля. На следующий день контракт по согласию сторон расторгли, а спустя еще сутки, в воскресенье, «Флорида» объявила, что заключила с Гусевым однолетний договор на миллион долларов.

Прощай, чудаковатый «Нью-Джерси»! Прибежище сбитых летчиков типа Пи-Кея Суббана и Линди Раффа, Кори Шнайдера и Сами Ватанена либо сомнительной молодежи вроде Майкла Маклауда и Йонаса Зигенталера, Нейтана Бастиана и Тайса Томпсона во главе с трусливым, вечно травмированным швейцарским капитаном Хиширом, которому прежнее руководство умудрилось насыпать 50,75 млн долларов аж до 2027 года?!

Во «Флориде», если только вывести за скобки 10-миллионного Бобровского, хозяйствуют куда рачительнее. Да и стоил этих денег двукратный обладатель «Везина Трофи» на трансферном рынке-2019. Кто же тогда знал, что менее чем через год планету захватит вирус!

Нас интересует прежде всего линия атаки «пантер», куда предстоит вписаться лучшему игроку КХЛ-2018. Самые высокооплачиваемые – русский финн Барков (25 лет) и каналец Юбердо (27), зарабатывающие по 5,9 млн. У шведа Хернквиста (34) – 5,3 млн, у американца Ватрано (27) – 2,53 млн, у шведа Веннберга (26) – 2,25 млн, у американца Аккьяри (29) – 1,67 млн, у канадца Верхеге (25) – 1 млн, у травмированного канадца Дюклера (25) – 1,7 млн. У всех остальных менее миллиона.