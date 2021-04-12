Русский финн спасет карьеру Никиты Гусева в НХЛ?

Да, герой Пхенчхана вчера наконец-то распрощался с Ньюарком. Лично для меня «Нью-Джерси» - самая загадочная команда НХЛ. Я вообще не понимаю, чего хочет и куда гребет менеджмент «чертей». Что ни назначение, что ни обмен, что ни новое подписание – ну не вижу логики вообще! За исключением разве что одного трейда, когда 29 июля позапрошлого года «Девилз» выменяли у «Вегаса» Никиту Гусева. Я был на его домашней премьере в роскошном Пруденшал-центре. Сильно удивился, с каким энтузиазмом публика приняла новичка. Настолько ярко он проявил себя в выставочных встречах, по итогам которых «Нью-Джерси» стал чемпионом предсезонки-2019. Технические службы клуба даже видеоклип подготовили на случай гола русского дебютанта. Он понадобился в первый же вечер: когда в матче с «Виннипегом» Никита забросил первую шайбу в НХЛ, на видеокубе полетели гуси с надписью «Gooooooooooose». Забавное сходство: гус – по-английски то же самое что по-русски, но без мягкого знака.
Ну а что было дальше с Гусевым в «Нью-Джерси», все прекрасно знают. Финалом его мучений стало помещение 1 апреля на драфт отказов, откуда форварда с 4,5-миллионным окладом, естественно, никто не забрал. Но взять за миллион желающие нашлись, для чего «Девилз» выставили москвича на безусловный драфт отказов 9 апреля. На следующий день контракт по согласию сторон расторгли, а спустя еще сутки, в воскресенье, «Флорида» объявила, что заключила с Гусевым однолетний договор на миллион долларов.
Прощай, чудаковатый «Нью-Джерси»! Прибежище сбитых летчиков типа Пи-Кея Суббана и Линди Раффа, Кори Шнайдера и Сами Ватанена либо сомнительной молодежи вроде Майкла Маклауда и Йонаса Зигенталера, Нейтана Бастиана и Тайса Томпсона во главе с трусливым, вечно травмированным швейцарским капитаном Хиширом, которому прежнее руководство умудрилось насыпать 50,75 млн долларов аж до 2027 года?!
Во «Флориде», если только вывести за скобки 10-миллионного Бобровского, хозяйствуют куда рачительнее. Да и стоил этих денег двукратный обладатель «Везина Трофи» на трансферном рынке-2019. Кто же тогда знал, что менее чем через год планету захватит вирус!
Нас интересует прежде всего линия атаки «пантер», куда предстоит вписаться лучшему игроку КХЛ-2018. Самые высокооплачиваемые – русский финн Барков (25 лет) и каналец Юбердо (27), зарабатывающие по 5,9 млн. У шведа Хернквиста (34) – 5,3 млн, у американца Ватрано (27) – 2,53 млн, у шведа Веннберга (26) – 2,25 млн, у американца Аккьяри (29) – 1,67 млн, у канадца Верхеге (25) – 1 млн, у травмированного канадца Дюклера (25) – 1,7 млн. У всех остальных менее миллиона.
О чем это говорит? В команде нет явных премьеров, на которых по определению должны пахать все остальные. Таким при Гусеве в «Нью-Джерси» был Холл, MVP-2018, который попросту не замечал россиянина на площадке. Я сразу понял, что канадец – законченный индивидуалист и был жутко удивлен, когда минувшей осенью «Баффало» выложил этому эгоисту 8 миллионов. О чем «клинки», впрочем, быстро пожалели, но только на днях спихнули-таки Холла в «Бостон». За полцены! Половину оклада канадцу по-прежнему будет платить «Баффало».
Да, «Флорида» - команда рабочих лошадок, в которой тон задает капитан. Не зря Баркова считают самым недооцененным центрфорвардом НХЛ. Для Александра, как и для его отца – нападающего «Спартака» и финской «Таппары», превыше всего трудовая этика. Классический пример любви хоккея в себе. Потому и было так комфортно рядом с ним Дадонову. Евгений со второй попытки покорил НХЛ и в период тотального пандемийного снижения контрактов сумел подписаться в «Оттаве» на миллион дороже, чем имел во «Флориде» – 15 млн долларов на три сезона.
Другой важный аспект. Я не просто так указал возраст новых партнеров Гусева. Если в «Нью-Джерси» средний возраст – 24,5 года, то во «Флориде» - 27. Оптимальный для хоккея. 28-летнему Никите не придется быть нянькой и собирателем горшков. Наоборот, ему всегда будет на кого опереться и от кого оттолкнуться.
Гусева наверняка попробуют в звене с Барковым, в большинстве – сто процентов. Какая главная слабость Никиты? Игра в обороне. Но Барков, возможно, лучший двусторонний нападающий всей лиги. Он обязательно подстрахует новичка. И если у Гусева не заладится и в «Пантерз», тогда – извините: в НХЛ – вам не место. Тем более что со стороны руководства новобранцу гарантирована всеобщая поддержка. Чего только стоит спич генменеджера южан Билла Зито:
- Никита - очень мастеровитый и креативный форвард, играющий в хоккей на высокой скорости и обладающий плеймейкерскими способностями. За время карьеры он показывал невероятно высокий уровень таланта в атаке. Мы очень рады приходу Никиты и с нетерпением ждем его вклада в игру нашей команды.
Так что все теперь в руках россиянина. А мы помечаем в календаре:
14 апреля. 3:30 (мск). Даллас – Флорида.
16 апреля. 2:00. Тампа – Флорида.
18 апреля. 2:00. Тампа – Флорида.
20 апреля. 2:00. Флорида – Коламбус.
21 апреля. 2:00. Флорида – Коламбус.
Этих пяти матчей Гусеву должно хватить, чтобы проявить себя, доказать нужность команде. Проблема в том, последнюю игру Никита провел аж 20 марта! Но тренерский штаб «Флориды» этот факт, конечно, учтет и предоставит дебютанту время для разгона.