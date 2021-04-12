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КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.90 П2 2.23
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.57 Х 4.40 П2 4.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.40
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Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.10
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Брагин пошел по пути Быкова? Анонс шестого матча серии ЦСКА – СКА
12 апреля 16:31
автор: Владислав Домрачев

Брагин пошел по пути Быкова? Анонс шестого матча серии ЦСКА – СКА

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге – шестая серия армейского кубкового сериала в финале Западной конференции.

Едва ЦСКА одолел СКА в третьем матче серии, как команду Валерия Брагина досрочно «похоронили». Однако невские армейцы восстали из пепла, выиграв у чемпиона 3:1.

А в субботу в московском матче-марафоне, растянувшемся почти на шесть 20-минуток, одержали волевую победу 3:2 ОТ3. Что с ЦСКА доселе не проходило. Открывая счет, подопечные Игоря Никитина неизменно дожимали соперника.

Приятно, что застрельщиком питерского камбэка выступил 19-летний Василий Подколзин. Именно он забросил в Москве ответную шайбу, которая перевернула игру. Причем сделал это по лекалам легенды Бориса Михайлова, выкопав гол на ближнем пятачке.

И точку в бессрочном овертайме, вымотавшем не только хоккеистов, но и зрителей, поставил капитан нашей молодежной сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Он словно надел шапку-невидимку: долго в одиночестве стоял перед воротами и был вознагражден своим партнером Владиславом Цицюрой, стянувшим на себя трех соперников.

Победный состав не меняют. Но в рукаве Брагина есть козырь, который сегодня может сыграть решающую роль, - форвард Владимир Ткачев, не попавший в заявку на два предыдущих матча. Не удивимся, если выйдет на лед защитник-ветеран Антон Белов. Куда менее вероятно появление кадрового капитана Евгения Кетова. Ждут результативных действий от унаследовавшего литеру «С» Антона Бурдасова, который в субботу напомнил о своем фирменном броске. Шайба вонзилась в девятку, но гол не засчитали по тренерскому запросу хозяев на положение вне игры.

Многие удивились, куда исчезла доминанта ЦСКА. В матче №5 СКА показал умение терпеть и где-то наступить на горло собственной песне, упростив игру.

Есть у питерцев резерв – большинство, которое пока не работает. ЦСКА дважды реализовал численное преимущество, СКА – ни разу.

Вряд ли мы увидим сегодня новые лица в составе москвичей. Разве что автора второго гола в игре №5 Брендэна Лайпсика может заменить Марио Кемпе, с которым все в порядке. Напомним, в конце четвертой встречи швед ударился головой о борт и покинул лед. Обошлось ушибом. Он тренируется без ограничений.

В финале Запада в 2015-м СКА под руководством Вячеслава Быкова уступал ЦСКА 0-3, но совершил подвиг и вытащил серию. Шестой матч превратился в войну, питерцы выиграли его в овертайме (2:1ОТ) при очень домашнем судействе. Запомнился большой штраф (5+20) минут москвича Романа Любимова за подсечку сзади.

Будем верить, что не люди в полосатых джерси станут героями сегодняшней сшибки.

ЦСКА (1) – СКА (2)

19.30 Санкт-Петербург «Матч ТВ»

Счет в серии: 3-2 (3:0, 2:0, 5:2, 1:3, 2:3ОТ, 12 апреля, 14*).
*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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