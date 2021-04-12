Брагин пошел по пути Быкова? Анонс шестого матча серии ЦСКА – СКА

Едва ЦСКА одолел СКА в третьем матче серии, как команду Валерия Брагина досрочно «похоронили». Однако невские армейцы восстали из пепла, выиграв у чемпиона 3:1.

А в субботу в московском матче-марафоне, растянувшемся почти на шесть 20-минуток, одержали волевую победу 3:2 ОТ3. Что с ЦСКА доселе не проходило. Открывая счет, подопечные Игоря Никитина неизменно дожимали соперника.

Приятно, что застрельщиком питерского камбэка выступил 19-летний Василий Подколзин. Именно он забросил в Москве ответную шайбу, которая перевернула игру. Причем сделал это по лекалам легенды Бориса Михайлова, выкопав гол на ближнем пятачке.

И точку в бессрочном овертайме, вымотавшем не только хоккеистов, но и зрителей, поставил капитан нашей молодежной сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Он словно надел шапку-невидимку: долго в одиночестве стоял перед воротами и был вознагражден своим партнером Владиславом Цицюрой, стянувшим на себя трех соперников.

Победный состав не меняют. Но в рукаве Брагина есть козырь, который сегодня может сыграть решающую роль, - форвард Владимир Ткачев, не попавший в заявку на два предыдущих матча. Не удивимся, если выйдет на лед защитник-ветеран Антон Белов. Куда менее вероятно появление кадрового капитана Евгения Кетова. Ждут результативных действий от унаследовавшего литеру «С» Антона Бурдасова, который в субботу напомнил о своем фирменном броске. Шайба вонзилась в девятку, но гол не засчитали по тренерскому запросу хозяев на положение вне игры.