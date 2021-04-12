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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 19:00 ЦСКА 0 Ротор 0 П1 1.29 Х 6.00 П2 10.5
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.90 П2 2.23
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 2.14 Х 3.00 П2 4.10
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.80 Х 4.00 П2 1.53
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Телстар 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.40
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 АЗ Алкмар-2 0 Дордрехт 0 П1 1.57 Х 4.40 П2 4.70
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Байер 0 П1 2.90 Х 3.80 П2 2.33
Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.38
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.10
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.03 Х 3.00 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.30
СКА Брагина не надо повторять подвиг СКА Быкова, потому что он был ненастоящий
12 апреля 16:46
автор: Виталий Славин

СКА Брагина не надо повторять подвиг СКА Быкова, потому что он был ненастоящий

Пока не начался шестой матч западного финала, спешу восстановить историческую справедливость: счет в серии 0-3 в плей-офф у нас никогда не отыгрывали.

Разумеется, речь идет о чемпионатах страны. Главном соревновании в любом государстве в любом игровом виде спорта. За исключением Северной Америки. Но нам-то какое дело до частных контор заокеанских империалистов! У нас в футболе есть свой Кубок Гагарина – Кубок России. Все прекрасно знают отношение к нему клубов и болельщиков. О чем говорить, если трофей этот как-то выиграл некий «Тосно», который, видимо, от нежданно упавшего с неба счастья тут же почил в бозе.

В сезоне-2014/15 похожая развилка возникла и в отечественном хоккее. Владыкам СКА и одновременно КХЛ надоело вечно вылетать из плей-офф, при этом ударно выступая в регулярном чемпионате, ну и придумали, как добыть наконец золото. Постановили чемпиона России определять по итогам первого этапа – кругового турнира, а в плей-офф выявлять обладателя Кубка Гагарина.

Так что всем понятно, какое соревнование весной 2015 года в стране было главным. Разумеется, регулярный чемпионат. Выиграл его за явным преимуществом ЦСКА. СКА вместе с московским «Динамо» отстали аж на 16 очков! Столичные армейцы вернули себе корону российской хоккейной империи спустя 26 лет. На том красно-синие сезон собственно могли завершить. Но по регламенту нужно было еще сыграть плей-офф. Ради Кубка КХЛ, которому от роду тогда было-то семь лет. Сравните с чемпионатом страны, медали которого ныне разыгрывают в 75-й раз!

Иначе говоря, Кубок Гагарина-2015 для московских армейцев фактически был факультативным турниром. А вот для СКА успех в плей-офф был вопросом жизни и смерти. Ну и что удивительного в том, что в западном финале ЦСКА выиграл у СКА три первых матча – 3:0, 3:2 ОТ, 3:1, после чего попросту расслабился и отдал последующие четыре встречи? Петербуржцы элементарно больше хотели победить, имея мотивацию – в том числе материальную! – несопоставимую с цеэсковской. Ведь москвичи главную задачу года уже решили.

К сожалению, в следующем сезоне от этого выдающегося начинания ФХР и КХЛ отказались. Чемпионом России снова стал тот, кто берет Кубок Гагарина. В итоге регулярка КХЛ утратила всяческий спортивный интерес. Не помогло даже прямое обращение Бориса Михайлова к Владимиру Путину 22 апреля 2016 года в Казани на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

Вот что тогда сказал легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР:

- Хорошую лигу с помощью вас создали – Континентальную хоккейную лигу, но совсем утратили значение звания «чемпион России», чемпион своей страны. Углом к Континентальной хоккейной лиге стоит Кубок Гагарина, а чемпионат России стоит где‑то на задворках. Мы воспитаны – все, вот старшее поколение, которое здесь присутствует, – на звании «чемпион своей страны». Это звучит гордо. Чемпионат КХЛ состоит из двух этапов: гладкий и плей-офф. В гладком этапе участвуют 28 команд, в плей-офф – 16. Это два совсем разных соревнования. И практически нет соревнования и борьбы за звание чемпиона России, оно присваивается тому, кто обладатель Кубка Гагарина. Это, с моей точки зрения, неправильно – теряется значимость звания чемпиона своей страны.

У меня есть предложение. Идет дискуссия, кто‑то «за», кто‑то «против», но мое мнение такое (и я посоветовался перед нашей встречей с ветеранами): гладкий (первый) этап можно назвать чемпионатом России, а плей-офф – Кубком Гагарина. Здесь можно дискутировать, разговаривать, но в главном углу развития нашего хоккея должно стоять звание чемпиона России. Мы на этом воспитаны, это традиция, и мы об этом везде говорим. Выступая перед молодым поколением, я всегда говорю: «Звание чемпион России – это главное».

Ни добавить, ни прибавить. Абсолютно согласен с Борисом Петровичем. Если бы медали чемпионата России распределялись по итогам регулярного чемпионата, интрига в нем возродилась бы мгновенно! Проходные матчи, по крайней мере для ведущих команд, исчезли бы как класс. А это пошло бы всем на пользу: игрокам пришлось бы выкладываться в каждом туре, клубам постоянно выставлять сильнейшие составы, а лига и болельщики получила бы прекрасную непредсказуемую шестимесячную рубку. Неужели в ФХР и КХЛ этого не понимают? Жаль. Очень жаль.

Ну а СКА Валерия Брагина, отквитавший у ЦСКА уже два матчбола, пока творит историю. В чемпионате страны 0-3 в плей-офф никто никогда не отыгрывал.

источник: «Советский спорт»
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