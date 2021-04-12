СКА Брагина не надо повторять подвиг СКА Быкова, потому что он был ненастоящий

Разумеется, речь идет о чемпионатах страны. Главном соревновании в любом государстве в любом игровом виде спорта. За исключением Северной Америки. Но нам-то какое дело до частных контор заокеанских империалистов! У нас в футболе есть свой Кубок Гагарина – Кубок России. Все прекрасно знают отношение к нему клубов и болельщиков. О чем говорить, если трофей этот как-то выиграл некий «Тосно», который, видимо, от нежданно упавшего с неба счастья тут же почил в бозе.

В сезоне-2014/15 похожая развилка возникла и в отечественном хоккее. Владыкам СКА и одновременно КХЛ надоело вечно вылетать из плей-офф, при этом ударно выступая в регулярном чемпионате, ну и придумали, как добыть наконец золото. Постановили чемпиона России определять по итогам первого этапа – кругового турнира, а в плей-офф выявлять обладателя Кубка Гагарина.

Так что всем понятно, какое соревнование весной 2015 года в стране было главным. Разумеется, регулярный чемпионат. Выиграл его за явным преимуществом ЦСКА. СКА вместе с московским «Динамо» отстали аж на 16 очков! Столичные армейцы вернули себе корону российской хоккейной империи спустя 26 лет. На том красно-синие сезон собственно могли завершить. Но по регламенту нужно было еще сыграть плей-офф. Ради Кубка КХЛ, которому от роду тогда было-то семь лет. Сравните с чемпионатом страны, медали которого ныне разыгрывают в 75-й раз!

Иначе говоря, Кубок Гагарина-2015 для московских армейцев фактически был факультативным турниром. А вот для СКА успех в плей-офф был вопросом жизни и смерти. Ну и что удивительного в том, что в западном финале ЦСКА выиграл у СКА три первых матча – 3:0, 3:2 ОТ, 3:1, после чего попросту расслабился и отдал последующие четыре встречи? Петербуржцы элементарно больше хотели победить, имея мотивацию – в том числе материальную! – несопоставимую с цеэсковской. Ведь москвичи главную задачу года уже решили.

К сожалению, в следующем сезоне от этого выдающегося начинания ФХР и КХЛ отказались. Чемпионом России снова стал тот, кто берет Кубок Гагарина. В итоге регулярка КХЛ утратила всяческий спортивный интерес. Не помогло даже прямое обращение Бориса Михайлова к Владимиру Путину 22 апреля 2016 года в Казани на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.