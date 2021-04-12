ЦСКА, даешь 37-й титул чемпионов в год 75-летия отечественного хоккея. Но Омск/Казань против

Ну один в один седьмая игра предыдущего раунда ЦСКА – «Локомотив», включая счет 2:0, после которой Андрей Скабелка самокритично сделал приведенное выше признание. А форвард ярославцев Павел Красковский констатировал, что груз ответственности придавил его молодую команду: проиграли решающую встречу они еще до ее начала.

Но и в нынешнем СКА заправляют вчерашние юниоры. В критической ситуации два матчбола 19-летний Подколзин, 20-летние Марченко и Морозов, 21-летний Цицюра и Ко отыграли. Но на большее петербуржцев не хватило. Прежде всего ментально. Физически в этом возрасте восстанавливаются быстро. Но психика еще не закалена сезонами подобных сражений от ножа, а значит, уязвима. В противостоянии, где все определяют нюансы и детали, там, где тонко, рвется всегда.

Куда более опытный и матерый ЦСКА второй кубковый раунд подряд в решающий момент сработал как совершенная машина. Лично я сейчас не вижу, что может помешать красно-синим третий год кряду стать чемпионами России. Ни «Авангард», ни «Ак Барс» таким монструозным монолитом никак не выглядят.

Да, можно сказать, сегодня все решила ошибка вратаря Хелльберга. Швед вышел на перехват за ворота, но откинул не глядя шайбу прямо на клюшку Лайпсика и не успел занять стойку в рамке, когда бросал Шалунов. Но сколько раз он спасал до этой роковой 34-й минуты! Еще в овертайме позавчерашнего поединка в Москве бросилось в глаза, что функционально москвичи подготовлены лучше. Понимал это и Валерий Брагин. По крайней мере начали овертайм гости куда активнее действующих чемпионов.

Ту же картину мы наблюдали на сей раз и в Санкт-Петербурге. С первых же секунд стартового и второго периодов хозяева бросались атаковать-прессовать. Словно стремились побыстрее забить, ибо понимали, что запас сил здорово ограничен. Во вторых половинах обоих отрезков именно так и получалось. Красно-синие перехватывали инициативу и доминировали на льду. Если на первые 20 минут огня у Хелльберга еще хватило, то к середине матча морально затух и скандинав. Отсюда детская ошибка за своими воротами. А затем, спустя пять минут, неприкрытый ближний угол в дуэли с Соркиным.