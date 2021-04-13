Кудашов возглавил «Динамо». Куда он приведет бело-голубых?

Кудашов подписал контракт по схеме (1+1). Пока информацию о его штабе руководство клуба не обнародовало. Наверняка ему будет помогать его боевой товарищ Александр Савченков, в уходящем сезоне работавший на лавке «Витязя».
Глава совета директоров «Динамо» Воронин сообщил, что рассматривались целых 7 кандидатур в сменщики Владимиру Крикунову. Выбор пал на Кудашова. У хейтеров Знарка отлегло от сердца. Возвращение олимпийского тренера в «Динамо» могло спровоцировать раскол в армии болельщиков. Да и его финансовые аппетиты отпугнули потенциального работодателя. Работа Знарка в «Спартаке», о которой упоминали руководители бело-голубых, здесь ни при чем. Никто не смог бы ни за какие деньги сварить с красно-белыми кашу из топора.
Кудашов же признавался, что с детства болел за бело-голубых, мечтал примерить форму любимого клуба, даже играя за «Крылья Советов» у Игоря Дмитриева. В 2000-м Кудашов стал чемпионом в команде Зинэтулы Билялетдинова, а в 2005-м не успел – Владимир Крикунов отправил форварда в ЦСКА. Уходил Алексей со слезами на глазах. Он вернулся в любимый клуб со Знарком после объединения с ХК МВД и в 2012-м завоевал Кубок Гагарина, примерив капитанскую литеру.
Босс того чемпионского «Динамо» Андрей Сафронов не единожды говорил, что после окончания карьеры Кудашову предложат работу в клубе. Предложили спустя семь восемь лет. А раньше он с переменным успехом тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную.
Главное его достижение – низвержение в Ярославле ЦСКА, на тот момент трехкратного обладателя Кубка континента. Правда, армейцы в сезоне-2016/17 были не те, что годом раньше – без лидера команды Радулова, к тому же сражавшиеся не только с сильным соперником, но и с вирусом (не свинкой, свинка будет в 2018-м).
Объявляя нового тренера, клуб очерчивает генеральную линию. Знарка – а с ним велись переговоры – хотели пригласить под максимальную задачу, которую Кудашов не решал. Точнее ему не довелось ее решить со СКА.
Понятное дело, без супертройки Вадима Шипачева в космос за Гагариным не полетишь. Доказано ЦСКА, лишившимся Радулова и снятым с пробега «Локомотивом» Кудашова. Переговоры о продолжения сотрудничества с Русским Кросби, по словам генменеджера «Динамо» Виктора Меркулова, вышли на финишную прямую. Лучшего центрфорварда лиги должны сохранить. У Дмитрия Яшкина же есть интересное предложение из НХЛ. Правда, стоит ли ловить журавля в заоблачном небе, коле в КХЛ все ладится-спорится. Есто сомнения, что без Шипачева русский чех выстрелит за океаном.
Впрочем, в новых экономических условиях, когда приходится затягивать пояса, динамовцы могут кем-то из этой птицы-тройки пожертвовать. Хотя в кулуарах шептались, что перезапустившего карьеру Дмитрия Кагарлицкого оставляют.
Для решения максимальной задачи требуются мастера с победным опытом. Пример «Локомотива» с его доморощенными кадрами не показателен: железнодорожники, как отметил Меркулов, в турнирной таблице ниже «Динамо».
Не останется в команде вратарь с чемпионским опытом Эмиль Гарипов. Зачем героя финала-2018 приглашали в разгар сезона? Чтобы подхлестнуть Ивана Бочарова и Александра Еременко. Голкипер-ветеран, кстати, играл с Кудашовым за «Динамо». Если он скажет карьере «стоп», то получит работу в родном клубе.
«Динамо» расстанется с шведским форвардом Магнусом Пяярви-Свенссоном, его приглашение в обмен на финна Тему Пулккинена признано кадровой ошибкой. Остается открытым вопрос о защитнике Юусо Хиетанене. Рынок игроков обороны в КХЛ весьма скудный, весь расчет на удачный трансфер из-за океана какого-нибудь «малыша»-технаря, неформата для НХЛ. Наподобие Мэтта Робинсона.
В ноябре «Динамо» отметит свое 75-летие. Увы, популярный клуб успехами к юбилею порадовать своих болельщиков не сумел. Руководство поставило команде за прошлый сезон «три с плюсом».
P.S. А рижское «Динамо» возглавил не Знарок, а его предтеча в СКА Сергей Зубов. Финансовые условия для нового тренера рижан не главное, для него на первом месте комфортные условия для супруги.