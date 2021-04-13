Кудашов возглавил «Динамо». Куда он приведет бело-голубых?

Кудашов подписал контракт по схеме (1+1). Пока информацию о его штабе руководство клуба не обнародовало. Наверняка ему будет помогать его боевой товарищ Александр Савченков, в уходящем сезоне работавший на лавке «Витязя».

Глава совета директоров «Динамо» Воронин сообщил, что рассматривались целых 7 кандидатур в сменщики Владимиру Крикунову. Выбор пал на Кудашова. У хейтеров Знарка отлегло от сердца. Возвращение олимпийского тренера в «Динамо» могло спровоцировать раскол в армии болельщиков. Да и его финансовые аппетиты отпугнули потенциального работодателя. Работа Знарка в «Спартаке», о которой упоминали руководители бело-голубых, здесь ни при чем. Никто не смог бы ни за какие деньги сварить с красно-белыми кашу из топора.

Кудашов же признавался, что с детства болел за бело-голубых, мечтал примерить форму любимого клуба, даже играя за «Крылья Советов» у Игоря Дмитриева. В 2000-м Кудашов стал чемпионом в команде Зинэтулы Билялетдинова, а в 2005-м не успел – Владимир Крикунов отправил форварда в ЦСКА. Уходил Алексей со слезами на глазах. Он вернулся в любимый клуб со Знарком после объединения с ХК МВД и в 2012-м завоевал Кубок Гагарина, примерив капитанскую литеру.

Босс того чемпионского «Динамо» Андрей Сафронов не единожды говорил, что после окончания карьеры Кудашову предложат работу в клубе. Предложили спустя семь восемь лет. А раньше он с переменным успехом тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную.

Главное его достижение – низвержение в Ярославле ЦСКА, на тот момент трехкратного обладателя Кубка континента. Правда, армейцы в сезоне-2016/17 были не те, что годом раньше – без лидера команды Радулова, к тому же сражавшиеся не только с сильным соперником, но и с вирусом (не свинкой, свинка будет в 2018-м).