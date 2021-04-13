ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.79
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.90 Х 3.30 П2 1.82
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 21:00 Оксфорд Юнайте 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 21:00 Рочдейл 0 Суиндон Таун 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.00
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.70 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
Лига чемпионов 22:00 Челси 0 Порту 0 П1 1.87 Х 3.80 П2 4.40
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Бавария 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.18
Португалия - Сегунда 22:30 Мафра 0 Каза Пия 0
Кудашов возглавил «Динамо». Куда он приведет бело-голубых?
13 апреля 14:29
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Кудашов возглавил «Динамо». Куда он приведет бело-голубых?

Во вторник на пресс-конференции руководства клуба было объявлено о назначении Алексея Кудашова главным тренером бело-голубых.

Кудашов подписал контракт по схеме (1+1). Пока информацию о его штабе руководство клуба не обнародовало. Наверняка ему будет помогать его боевой товарищ Александр Савченков, в уходящем сезоне работавший на лавке «Витязя».

Глава совета директоров «Динамо» Воронин сообщил, что рассматривались целых 7 кандидатур в сменщики Владимиру Крикунову. Выбор пал на Кудашова. У хейтеров Знарка отлегло от сердца. Возвращение олимпийского тренера в «Динамо» могло спровоцировать раскол в армии болельщиков. Да и его финансовые аппетиты отпугнули потенциального работодателя. Работа Знарка в «Спартаке», о которой упоминали руководители бело-голубых, здесь ни при чем. Никто не смог бы ни за какие деньги сварить с красно-белыми кашу из топора.

Кудашов же признавался, что с детства болел за бело-голубых, мечтал примерить форму любимого клуба, даже играя за «Крылья Советов» у Игоря Дмитриева. В 2000-м Кудашов стал чемпионом в команде Зинэтулы Билялетдинова, а в 2005-м не успел – Владимир Крикунов отправил форварда в ЦСКА. Уходил Алексей со слезами на глазах. Он вернулся в любимый клуб со Знарком после объединения с ХК МВД и в 2012-м завоевал Кубок Гагарина, примерив капитанскую литеру.

Босс того чемпионского «Динамо» Андрей Сафронов не единожды говорил, что после окончания карьеры Кудашову предложат работу в клубе. Предложили спустя семь восемь лет. А раньше он с переменным успехом тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную.

Главное его достижение – низвержение в Ярославле ЦСКА, на тот момент трехкратного обладателя Кубка континента. Правда, армейцы в сезоне-2016/17 были не те, что годом раньше – без лидера команды Радулова, к тому же сражавшиеся не только с сильным соперником, но и с вирусом (не свинкой, свинка будет в 2018-м).

Объявляя нового тренера, клуб очерчивает генеральную линию. Знарка – а с ним велись переговоры – хотели пригласить под максимальную задачу, которую Кудашов не решал. Точнее ему не довелось ее решить со СКА.

Понятное дело, без супертройки Вадима Шипачева в космос за Гагариным не полетишь. Доказано ЦСКА, лишившимся Радулова и снятым с пробега «Локомотивом» Кудашова. Переговоры о продолжения сотрудничества с Русским Кросби, по словам генменеджера «Динамо» Виктора Меркулова, вышли на финишную прямую. Лучшего центрфорварда лиги должны сохранить. У Дмитрия Яшкина же есть интересное предложение из НХЛ. Правда, стоит ли ловить журавля в заоблачном небе, коле в КХЛ все ладится-спорится. Есто сомнения, что без Шипачева русский чех выстрелит за океаном.

Впрочем, в новых экономических условиях, когда приходится затягивать пояса, динамовцы могут кем-то из этой птицы-тройки пожертвовать. Хотя в кулуарах шептались, что перезапустившего карьеру Дмитрия Кагарлицкого оставляют.

Для решения максимальной задачи требуются мастера с победным опытом. Пример «Локомотива» с его доморощенными кадрами не показателен: железнодорожники, как отметил Меркулов, в турнирной таблице ниже «Динамо».

Не останется в команде вратарь с чемпионским опытом Эмиль Гарипов. Зачем героя финала-2018 приглашали в разгар сезона? Чтобы подхлестнуть Ивана Бочарова и Александра Еременко. Голкипер-ветеран, кстати, играл с Кудашовым за «Динамо». Если он скажет карьере «стоп», то получит работу в родном клубе.

«Динамо» расстанется с шведским форвардом Магнусом Пяярви-Свенссоном, его приглашение в обмен на финна Тему Пулккинена признано кадровой ошибкой. Остается открытым вопрос о защитнике Юусо Хиетанене. Рынок игроков обороны в КХЛ весьма скудный, весь расчет на удачный трансфер из-за океана какого-нибудь «малыша»-технаря, неформата для НХЛ. Наподобие Мэтта Робинсона.

В ноябре «Динамо» отметит свое 75-летие. Увы, популярный клуб успехами к юбилею порадовать своих болельщиков не сумел. Руководство поставило команде за прошлый сезон «три с плюсом».

P.S. А рижское «Динамо» возглавил не Знарок, а его предтеча в СКА Сергей Зубов. Финансовые условия для нового тренера рижан не главное, для него на первом месте комфортные условия для супруги.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Васкес покинет "Севилью" этим летомСергей Зубов возглавил рижское "Динамо"Лашманова надеется попасть на Олимпиаду в ТокиоФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииКапризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедер
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Лучшая в году игра гиганта из Омска сделала «кленовые листья» лидерами всей НХЛ
26-летний российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев оформил «1+1» в матче НХЛ против «Оттавы» (6:5), и его команда возглавила общую таблицу чемпионата-2021.
Слуцкий уже четвертый. И ему надо болеть против «Спартака»
«Рубин» выиграл важный гостевой матч у «Ростова» (1:0) и повысил свои шансы в борьбе за медали РПЛ. Минимум медали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика