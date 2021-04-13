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Вашингтонские скряги выталкивают Овечкина в родное «Динамо»?
13 апреля 15:10
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Вашингтон»

Вашингтонские скряги выталкивают Овечкина в родное «Динамо»?

Вот трансферное окно в НХЛ и захлопнулось. Тревожные вести пришли из столицы США. Судя по последним трансферам, в «Вашингтоне» не намерены предлагать русскому капитану адекватный контракт.

Но сперва подведем итоги апрельской распродажи для наших игроков. Сменили клубы четверо:

- нападающий Александр Волков (23 года) из «Тампы» перебрался в «Анахайм»;

- нападающий Никита Гусев (28) из «Нью-Джерси» - во «Флориду»;

- защитник Дмитрий Куликов (30) из «Нью-Джерси» - в «Эдмонтон»;

- нападающий Александр Барабанов (26) из «Торонто» - в «Сан-Хосе».

У всех идет заключительный сезон контрактов, а значит, все от этих обменов выиграли. Ибо в новых клубах им обязательно предоставят возможность проявить себя. Как это происходит с Волковым в Калифорнии, где сегодня в матче с «Сан-Хосе» (4:0) москвич выбил второй дубль в НХЛ и первый в «Дакс».

Но нас больше всего интересует вчерашний трейд-блокбастер между «Вашингтоном» и «Детройтом», в результате которого:

- «Ред Уингз» получили нападающих Рихарда Паника (30 лет, 1,675 млн в год), Якуба Врану (25, 3,35 млн), выбор в первом раунде драфта-2021 и во втором раунде драфта-2022;

- «Кэпиталз» получили нападающего Энтони Манту (26 лет, 5,7 млн).

Фото: NHL

Главная фишка этой сделки в том, что у новичка «столичных» контракт истечет только в 2024 году, тогда как у Враны финиширует этим летом. То есть платежка «Вашингтона» гарантированно распухла еще на три сезона. С 5,7 млн в год Манта по зарплате стал пятым среди форвардов после Овечкина, Бекстрема, Кузнецова, Оши и шестым в команде в целом – плюс защитник Карлсон. Серьезная заявка. Такие вложения подразумевают соответствующую отдачу. Уж точно не 21 (11+10) очко в 42 матчах за «Детройт» в этом чемпионате при полезности «минус 14». Справится ли канадец? Оправдает надежды? Сильно сомневаюсь.

В любом случае главный теперь вопрос, какой же финансовый расклад будет в клубе в июле, когда Овечкину предстоит заключить, возможно, финальный договор в карьере в НХЛ? Если взять нынешний основной состав, у десяти нападающих, шести защитников и вратаря Ванечека контракты действуют и в следующем сезоне. Равно как у находящегося в списке долгосрочно травмированных защитника Кемпны. Все эти игроки съедят 70,5 млн долларов при потолке зарплат в 81,5 млн. Но, помимо Овечкина, потребуется переподписать вратаря Самсонова (1,2 - 1,5 млн, в зависимости от того, как проявит себя на финише регулярки и в плей-офф) и защитника Хару (0,8 – 1 млн).

Итого на Великую восьмерку остаются максимум 9,5 миллиона в год. Именно вокруг этой цифры и пляшет интернет-издание «Атлетик», на днях, не исключаю – по заказу Капитолия, слившего инсайд о вероятных вариациях нового соглашения с «Вашингтоном» лучшего стрелка современности. Без слез умиления «за кого вы меня принимаете?» и праведного возмущения «совсем все с ума посходили»! эти версии воспринимать невозможно.

Вариант 1

Четыре года с сезонной зарплатой 9,25 млн. Общая сумма контракта – 37 млн долларов.

Вариант 2

Два года с сезонной зарплатой 9,75 млн. Общая сумма – 19,5 млн.

Вариант 3

Один год с зарплатой 9 млн.

Понятно, №3 – форменное издевательство по деньгам, №2 – форменное издевательство по срокам. Остается №1, но и он никуда не годится, если учесть, что 33-летний Бекстрем будет получать до 2025 года 9,2 млн за сезон! Швед родился 23 ноября 1987-го, москвич – 17 сентября 1985-го. То есть тривиальный подносчик снарядов уже сегодня застолбил за собой в 37 лет 9,2 млн, а лидер фаворита Кубка Стэнли, на которого и ходят болелы американской столицы, в 36 лет будет зарабатывать всего лишь на 50 тысяч долларов больше?!

Фото: NHL

Напомню, по прежнему контракту Бекстрема между ним и Овечкиным разница составляла 2,84 миллиона долларов - 6,7 млн в год против 9,54 млн. С какого перепуга Александр должен соглашаться на сокращение этого абсолютно оправданного разрыва? Он, что, стал хуже играть? Или проявляются признаки усталости металла? Ну да, отличие в два года в возрасте под 40, конечно, следует учесть. Но не столь же радикально?! Все равно, как ни крути, русский капитан должен получать больше скандинава минимум на миллион долларов!

Вот такая занятная петрушка у нас вырисовывается. Недаром игрок и менеджмент отложили дискуссию по цене продления отношений до межсезонья.

Фото: «Советский спорт»

На месте Александра Михайловича я все-таки держал бы в уме запасной вариант – возвращение на полсезона в родное «Динамо», которое сегодня возглавил его добрый старший товарищ Алексей Кудашов. Возвращение ради Игр в Пекине. Лично я убежден, без продолжительной целенаправленной подготовки детская мечта динамовца – выиграть олимпийское золото не осуществится. Кадровый ресурс наш и канадцев, да и американцев со шведами несопоставим. Достаточно взглянуть на списки лучших текущего чемпионата по всем индивидуальным номинациям. Кроме вратарей, похвастать россиянам нечем. При одинаковой подготовке мы в Китае обречены на очередной отлуп от каких-нибудь финнов либо новый нокаут от североамериканцев.

Поднебесная-2022 – последний шанс Овечкина добыть хотя бы какую-то олимпийскую медаль. Примем бой с кондачка, сто процентов опять вылетим в аут. Зато если через матчи «Динамо» в КХЛ вести себя к венцу карьеры полгода, а потом недели три прокачаться в Новогорске по проверенной советской методике непосредственно перед поездкой, тогда все может быть. Ну а после Игр ничто не мешает вернуться в НХЛ и продолжить восхождение на Пик-894.

источник: «Советский спорт»
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