ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А не начался Реджана 0 Виртус Рим 0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' Челси 0 Порту 0 П1 6.20 Х 1.15 П2 11.0
Лига чемпионов 2-й тайм, 86' ПСЖ 0 Бавария 1 П1 16.0 Х 5.20 П2 1.24
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 53' Мафра 0 Каза Пия 3
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 14' Миннесота Тимб 25 Бруклин Нетс 38 П1 7.70 П2 1.08
«Когда от одной ошибки зависит сезон...». Квартальнов и Галиев о победе «Ак Барса» над «Авангардом»
13 апреля 22:26
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК «Ак Барс»

«Когда от одной ошибки зависит сезон...». Квартальнов и Галиев о победе «Ак Барса» над «Авангардом»

Дмитрий Квартальнов и Станислав Галиев о победе «Ак Барса» над «Авангардом» в шестом матче финала восточной конференции

Победитель восточной конференции КХЛ определится лишь в седьмом матче. «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 2:0, и серия из Балашихи вновь перебирается в Казань.

Интересно то, что гости играли без двух своих лидеров Найджела Доуса и Стефана Да Косты. Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов, видимо, хотел таким образом встряхнуть команду, ведь отступать было некуда. И это сработало - «Ак Барс» проводил мощные атаки и самоотверженно оборонялся, принимая шайбы на себя. Отлично проявил себя вратарь казанцев Тимур Билялов, который показывает по-настоящему зрелищную, кубковую игру.

Стены Ледового в Балашихе в третий раз помогают «Ак Барсу». Получится ли победить дома и попасть в финал? Узнаем уже в четверг.

Наставник казанской команды Дмитрий Квартальнов подвел итог встречи:

«Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы довольны, будет седьмая игра, вообще интересный хоккей, оставим свой уровень концентрации. У нас опытная команда, мы играем с очень хорошей командой.

Почему затянули с решением по Доусу? Сегодня приняли решение играть таким составом.

Почему Лукоянов не выходил после первой смены? Лукоянов – один из основных важных игроков нашей команды. Если он не выходил, значит, на то были причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые сегодня не играли.

Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимают. Не знаю, почему команды выигрывают только гостевые матчи. Хотелось бы следующую игру выиграть дома».

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, отдавший голевую передачу, поделился эмоциями от матча и поздравил одноклубника с днем рождения:

«Хорошая игра. Две команды играли от защиты. Мы дотерпели, не удалялись, блокировали и дождались своего шанса. Не было стычек? Все понимали, что мы стоим на грани вылета, а выплеск эмоций — это лишняя трата своих сил. В эпизоде с голом я видел, что будут отдавать, видел Кирилла Петрова, мне оставалось только не потерять шайбу. Да, кстати, Кирюша — с днём рождения! Мы все довольны, да и ты сам подарок себе сделал.

Седьмая игра — это когда от одной ошибки зависит целый сезон. А психологически… Мы и сегодня верили друг в друга. Да, у меня в карьере были седьмые матчи. Это весело! Тем более, что это будет матч за выход в финал».

Седьмой матч финала восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет в четверг, 15 апреля в 19.30 на «Татнефть-Арене» в Казани.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes C-класс (2021) цена и комплектации в РоссииМатчи чемпионата Европы в Мюнхене могут пройти без зрителейКрикунова на посту главного тренера "Динамо" сменил КудашовБрежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедерКапризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаВ РПЛ отреагировали на визит Сухины в судейскую комнату
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Уже минус Капризов, Овечкин и Малкин. Коронавирус за океаном бьет по сборной России
«Плеймейкер» прикинул, кто из НХЛ может пополнить нашу сборную на стартующем 21 мая ЧМ-2021.
Орзул повела 5:0, Нагучева спасет суперкамбэк. Итоги 5-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул не знает поражений в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика