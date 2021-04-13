«Когда от одной ошибки зависит сезон...». Квартальнов и Галиев о победе «Ак Барса» над «Авангардом»

«Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Непросто было в концовке. Мы довольны, будет седьмая игра, вообще интересный хоккей, оставим свой уровень концентрации. У нас опытная команда, мы играем с очень хорошей командой.

Стены Ледового в Балашихе в третий раз помогают «Ак Барсу». Получится ли победить дома и попасть в финал? Узнаем уже в четверг.

Интересно то, что гости играли без двух своих лидеров Найджела Доуса и Стефана Да Косты. Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов, видимо, хотел таким образом встряхнуть команду, ведь отступать было некуда. И это сработало - «Ак Барс» проводил мощные атаки и самоотверженно оборонялся, принимая шайбы на себя. Отлично проявил себя вратарь казанцев Тимур Билялов, который показывает по-настоящему зрелищную, кубковую игру.

Победитель восточной конференции КХЛ определится лишь в седьмом матче. «Ак Барс» обыграл «Авангард» со счетом 2:0, и серия из Балашихи вновь перебирается в Казань.

Почему затянули с решением по Доусу? Сегодня приняли решение играть таким составом.

Почему Лукоянов не выходил после первой смены? Лукоянов – один из основных важных игроков нашей команды. Если он не выходил, значит, на то были причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции. У нас хорошая команда, у нас есть ребята, которые сегодня не играли.

Мы были прижаты к стенке, нам нельзя было проигрывать, ребята это понимают. Не знаю, почему команды выигрывают только гостевые матчи. Хотелось бы следующую игру выиграть дома».

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев, отдавший голевую передачу, поделился эмоциями от матча и поздравил одноклубника с днем рождения:

«Хорошая игра. Две команды играли от защиты. Мы дотерпели, не удалялись, блокировали и дождались своего шанса. Не было стычек? Все понимали, что мы стоим на грани вылета, а выплеск эмоций — это лишняя трата своих сил. В эпизоде с голом я видел, что будут отдавать, видел Кирилла Петрова, мне оставалось только не потерять шайбу. Да, кстати, Кирюша — с днём рождения! Мы все довольны, да и ты сам подарок себе сделал.

Седьмая игра — это когда от одной ошибки зависит целый сезон. А психологически… Мы и сегодня верили друг в друга. Да, у меня в карьере были седьмые матчи. Это весело! Тем более, что это будет матч за выход в финал».

Седьмой матч финала восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» пройдет в четверг, 15 апреля в 19.30 на «Татнефть-Арене» в Казани.