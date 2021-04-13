«Серия уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая». Хартли о шестой игре «Авангард» - «Ак Барс»

Омскому «Авангарду» не удалось обыграть «Ак Барс» в шестом матче финала восточной конференции. Команда Боба Хартли потерпела поражение со счётом 2:0. Омичи имели несколько моментов, чтобы отличится, но грамотные действия казанцев в обороне, а также отличная игра голкипера Тимура Билялова не позволила «ястребам» улететь в финал Кубка Гагарина. Теперь все решится в седьмой встрече в Казани.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился своим впечатлением от шестого матча:

«Еще одна игра, похожая на все предыдущие. Разница между командами минимальна. Все борются, играют плотно, агрессивно, в давление. Мы действовали хорошо, может, только во втором периоде немного пассивно. Выход соперника два в одного привёл нас к поражению.

Во всех матчах, за редким исключением, результат решала одна шайба. Это похоже на шахматную партию. Соперник смог довести свои моменты до гола. Серия уникальная, в какой-то степени даже сумасшедшая. В моей практике еще такого не было.

У «Ак Барса» не играли многие иностранцы? Это решение коллеги. Я тренирую свою команду, он – свою. У соперника глубокий состав. Порой у нас были сложности с созиданием, не так катались, как могли, но и мы не давали сопернику создавать много моментов. Это плей-офф, здесь высокое давление. В эпизоде с пропущенной шайбой у нашего хоккеиста просто шайба сошла с крюка, я не из тех тренеров, который будет искать какие-то ошибки после игры.