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КХЛ, помоги Квартальнову, Скабелке, Брагину, Кудашову – срочно ужесточи лимит на легионеров
13 апреля 22:50
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Ак Барс»

КХЛ, помоги Квартальнову, Скабелке, Брагину, Кудашову – срочно ужесточи лимит на легионеров

Неужели на 14-й год существования КХЛ до наших клубов дошло, что гастарбайтеры – самое большое зло отечественного хоккея и что от всей этой заразы нужно немедленно избавляться?!

Браво, Дмитрий Квартальнов! Отказавшись сегодня от абсолютно бесполезных варягов Да Косты (31 год), Доуса (36), Мерфи (25), тренер «Ак Барса» поставил под удар, если хотите, свое имя в большом хоккее. Если бы казанцы в этот вечер уступили бы «Авангарду» и завершили сезон, руководство клуба и республики наверняка бы поинтересовалось, почему остались в запасе высокооплачиваемые иностранные специалисты и не в этом ли причина поражения? Но воскресенец рискнул и победил: жму руку, Дмитрий Вячеславович.

Ну а лучшими у волжан по традиции стали свои воспитанники. Вратарь Билялов, одержавший в этом плей-офф девятую победу в десяти матчах и вторую на ноль. Автор обоих голов Петров, отмечавший во вторник 31-летие. Выдавший ему чудо-пас Галиев. И, разумеется, 20-летний Воронков, разве что зубами не ловивший шайбу при пяти хитах и передаче на контрольный выстрел именинника. О роли аксакала-капитана Зарипова, Яруллина, Лукоянова, Бурмистрова, Галимова и говорить не стоит. Все эти свои люди – становой хребет «Ак Барса», его главная и, возможно, единственная движущая сила.

А вот в «Салавате Юлаеве» и московском «Динамо» не так. И где эти богатейшие шарашмонтаж-бригады? Известно где – уже пару недель как расслабляются в отпуске! Купаются в роскоши в той же куда более социально защищенной Финляндии благодаря вывезенным из радушной матушки России сотням миллионов рубликов из бездонных закромов госкомпаний. При этом председатель совета директоров бело-голубых Виктор Воронин, представляя сегодня нового тренера Алексея Кудашова, заявил, что по составу «Динамо» могло и в финал Кубка Гагарина выйти. Радует, что преемник Владимира Крикунова сразу пообещал особое внимание уделить молодежи. Тем более что динамовские юниоры до своего финала в МХЛ – Кубка Харламова добраться сумели.

Ну а в «Локомотиве» и СКА курс на собственные резервы объявили еще год назад. Оба обновленных гранда российского хоккея блестяще выступили в Кубке Гагарина-2021. В обоих коллективах уже сейчас доминирует наша молодежь, которая при таком доверии и внимании руководства будет только прогрессировать. Где границы потенциала Подколзина и Коваленко, Марченко и Коршкова, Морозова и Красковского, Цицюры и Алексеева сейчас не знает никто. Всем им просто нужно помочь раскрыться – направить, отшлифовать, дать игровое время, а там уже, кто выплывет.

Не устаю повторять: мы господствовали в мировом хоккее, когда у нас в высшей лиге не было ни одного игрока или тренера из-за рубежа. Надеяться, что приедут Джон Смит или Петер Форсберг с Яромиром Ягром и все разрулят, априори путь в тупик. Футбол с баскетболом – даже женским! – в нашей стране это с грандиозным успехом доказали.

Но у нас и в хоккее хватает слепых временщиков, если не сказать жестче. Им только дай государственную копейку – скупят весь иномусор, какой агенты подсунут в темной подворотне, даже глазом не моргнут. Кто же сомневался: освоить народные, читай – бесконтрольные, деньги - много ума не надо.

Не пора ли помочь «барсу» Квартальнову, железнодорожнику Скабелке, невскому армейцу Брагину, динамовцу Кудашову и другим патриотам отечественной шайбы делом: врезать по загребущим рукам горе-управленцев? А именно, сократить лимит на легионеров с пяти до трех человек. Как, КХЛ, готова постоять за интересы российского хоккея к его 75-летнему юбилею?

источник: «Советский спорт»
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