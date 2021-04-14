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У Панарина, Шестеркина, Бучневича вдруг появился шанс не поехать в Ригу на ЧМ-2021
14 апреля 15:20
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Рейнджерс"

У Панарина, Шестеркина, Бучневича вдруг появился шанс не поехать в Ригу на ЧМ-2021

Календарь и безумная политика шишек «дьяволов» и «клинков» нежданно-негаданно подарили надежду Панарину и Ко все-таки сыграть в Кубке Стэнли-2021.

Сразу четыре матча кряду в графике ньюйоркцев против своих ближайших соседей. Один они сегодня уже отыграли. Оставила эта встреча неизгладимое впечатление. Грубо говоря, сошлись коллективы КХЛ и МХЛ. 3:0 в одну калитку.

Попутно Хлебушек, забросивший вторую шайбу, побил клубный рекорд капитана капитанов: в первых ста матчах за «Рейнджерс» набрал 138 (45+93) очков против 137 (45+92) у Марка Мессье. Ранее уралец убрал Гретцки, Ягра, Буре, Эспозито. Поставил точку в Ньюарке Бучневич, забив 20-тысячный гол в летописи легендарной команды с Манхэттена. Шестеркин в 36-м матче в НХЛ выпек первый сухарь, отразив все 27 бросков хозяев.

Я поражаюсь, в какой убогий мальчишник нынешние боссы «Нью-Джерси» превратили некогда славный клуб, в котором заправляли такие глыбы мирового хоккея, как Фетисов и Нидермайер, Бродер и Стивенс, Могильный и Данейко, Андрейчук и Малахов, Касатонов и Ковальчук, Элиаш и К.Лемье. А что сейчас? Капитан – непонятный бесхарактерный швейцарец Хишир. Другой типа вожак – 19-летний американский хиляк Хьюз. Белорус из минского «Динамо» Шарангович вообще с ходу стал незаменимым штыком ударного звена и большинства. Вратари – сплошь мышеловы. Ну как все это воспринимать всерьез?!

«Рейнджерс» повезло, так повезло. «Черти» повстречались на пути именно после того, как перед закрытием трансферного окна распродали все свои остававшиеся более или менее удобоваримые кадры. В копилке бродвейцев по сути гарантированные восемь очков. Если, разумеется, «синие рубашки» от радости не ринутся в загул и забудут явиться в пятницу и субботу в «Медисон Сквер Гарден», а в воскресенье переплыть через Гудзон в «Пруденшал-центр».

Плюс 8 очков за неделю – это реальная возможность зацепиться за граничное четвертое кубковое место в дивизионе, которое давно облюбовал «Бостон». С «Брюинз» ньюйоркцы сойдутся еще дважды, причем в двух своих заключительных турах. В отличие от соперников, которые затем примут «Айлендерс» и нанесут визит в столицу США. То есть если после спаренной очной ставки «мишки» отстанут от «рейнджеров», они еще ничего не потеряют. Весь вопрос – насколько критичным будет этот разрыв? Превысит ли он четыре балла? Ну а сейчас зазор между «Рейнджерс» и «Бостоном» как раз четыре очка – 46 и 50 при двух играх в запасе у «мишек».

Давайте прикинем, на какую сумму баллов к очному противостоянию 7 мая могут претендовать два конкурента за последнюю путевку в плей-офф в дивизионе Восток.

РЕЙНДЖЕРС

Нью-Джерси (дома) – 2 очка

Нью-Джерси (д) – 2

Нью-Джерси (гости) – 2

Айлендерс (г) – 0 или 1

Филадельфия (д) – 2

Филадельфия (д) – 2

Баффало (д) – 2

Баффало (д) – 2

Айлендерс (д) – 1 или 2

Айлендерс (г) – 0 или 1

Вашингтон (д) – 1 или 2

Вашингтон (д) – 1 или 2

Итого: от 17 до 22 очков. Всего: от 63 до 68 очков

БОСТОН

Айлендерс (д) – 0 или 1

Айлендерс (д) – 1 или 2

Вашингтон (д) – 1 или 2

Баффало (г) – 1 или 2

Баффало (г) – 1 или 2

Баффало (г) – 1 или 2

Питтсбург (г) – 1 или 2

Питтсбург (г) – 0 или 1

Баффало (д) – 2

Баффало (д) – 2

Нью-Джерси (г) – 1 или 2

Нью-Джерси (г) – 2

Итого: от 13 до 22 очков. Всего: от 63 до 72 очков

Плюс две игры в запасе:

Айлендерс (д) – 11 мая

Вашингтон (г) – 12 мая

Как видите, минимальные шансы у Панарина, Бучневича, Шестеркина, Кравцова, Георгиева не поехать в Ригу на чемпионат мира-2021 все-таки есть. Вполне возможно, к двухраундовой схватке в Бостоне 7 и 9 мая «Брюинз» и «Рейнджерс» подойдут с одинаковым очковым багажом: по нашему прогнозу он может составить от 63 до 68 баллов. Две гостевые виктории тогда почти гарантируют «синим рубашкам» участие в плей-офф. Любой другой исход отложит кубковый вердикт до стыка Маршана, Бержерона, Пастрняка, Холла и Ко с «Айлендерс», а может, и с «Вашингтоном».

источник: «Советский спорт»
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