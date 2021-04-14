У Панарина, Шестеркина, Бучневича вдруг появился шанс не поехать в Ригу на ЧМ-2021

Сразу четыре матча кряду в графике ньюйоркцев против своих ближайших соседей. Один они сегодня уже отыграли. Оставила эта встреча неизгладимое впечатление. Грубо говоря, сошлись коллективы КХЛ и МХЛ. 3:0 в одну калитку.

Попутно Хлебушек, забросивший вторую шайбу, побил клубный рекорд капитана капитанов: в первых ста матчах за «Рейнджерс» набрал 138 (45+93) очков против 137 (45+92) у Марка Мессье. Ранее уралец убрал Гретцки, Ягра, Буре, Эспозито. Поставил точку в Ньюарке Бучневич, забив 20-тысячный гол в летописи легендарной команды с Манхэттена. Шестеркин в 36-м матче в НХЛ выпек первый сухарь, отразив все 27 бросков хозяев.

Я поражаюсь, в какой убогий мальчишник нынешние боссы «Нью-Джерси» превратили некогда славный клуб, в котором заправляли такие глыбы мирового хоккея, как Фетисов и Нидермайер, Бродер и Стивенс, Могильный и Данейко, Андрейчук и Малахов, Касатонов и Ковальчук, Элиаш и К.Лемье. А что сейчас? Капитан – непонятный бесхарактерный швейцарец Хишир. Другой типа вожак – 19-летний американский хиляк Хьюз. Белорус из минского «Динамо» Шарангович вообще с ходу стал незаменимым штыком ударного звена и большинства. Вратари – сплошь мышеловы. Ну как все это воспринимать всерьез?!

«Рейнджерс» повезло, так повезло. «Черти» повстречались на пути именно после того, как перед закрытием трансферного окна распродали все свои остававшиеся более или менее удобоваримые кадры. В копилке бродвейцев по сути гарантированные восемь очков. Если, разумеется, «синие рубашки» от радости не ринутся в загул и забудут явиться в пятницу и субботу в «Медисон Сквер Гарден», а в воскресенье переплыть через Гудзон в «Пруденшал-центр».

Плюс 8 очков за неделю – это реальная возможность зацепиться за граничное четвертое кубковое место в дивизионе, которое давно облюбовал «Бостон». С «Брюинз» ньюйоркцы сойдутся еще дважды, причем в двух своих заключительных турах. В отличие от соперников, которые затем примут «Айлендерс» и нанесут визит в столицу США. То есть если после спаренной очной ставки «мишки» отстанут от «рейнджеров», они еще ничего не потеряют. Весь вопрос – насколько критичным будет этот разрыв? Превысит ли он четыре балла? Ну а сейчас зазор между «Рейнджерс» и «Бостоном» как раз четыре очка – 46 и 50 при двух играх в запасе у «мишек».