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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.04 Х 4.40 П2 3.30
Лига Европы 22:00 Манчестер Юнай 0 Гранада 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
Лига Европы 22:00 Рома 0 Аякс 0 П1 2.80 Х 4.40 П2 2.27
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Динамо З 0 П1 1.49 Х 4.30 П2 7.40
Лига Европы 22:00 Славия П 0 Арсенал 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.78
Кто сыграет в финале с ЦСКА? Сегодня седьмой матч серии «Ак Барс» - «Авангард»
15 апреля 10:00
автор: Владислав Домрачев

Кто сыграет в финале с ЦСКА? Сегодня седьмой матч серии «Ак Барс» - «Авангард»

В понедельник вечером чемпион забронировал путевку в финал Кубка Гагарина, а соперники на Востоке решили выполнить программу по полной. Второй финалист определится сегодня в Казани.

А возможно, и не сегодня, а уже в пятницу. Если седьмой матч финала Восточной конференции затянется и уйдет за полночь. Кстати, армейцы в прошлую субботу выясняли отношения четыре часа. Победили в конце третьего дополнительного периода питерцы (3:2 ОТ3), что не помогло им совершить перелом в серии, которую выиграли москвичи 4-2. Пока два восточных «А» вышли за пределы основного времени лишь единожды: пятый матч серии завершился на второй минуте овертайма точным броском омича Рида Буше.

Пока соперники выказывают поразительное гостеприимство, проигрывая в родных стенах. Серия началась с двух побед «ястребов» в Казани, после подобного уступить дорогу в финал «Ак Барсу» будет обидно. Даже вдвойне – потому что у команды Дмитрия Квартальнова «молчат» записные лидеры, которых приглашали для решения максимальной задачи. На последнюю игру в Балашихе ни Стефана Да Косту, ни Найджела Доуса тренерский штаб гостей даже не раздел. На лед вышел только один легионер – центрфорвард Патрис Кормье, а вратарь Адам Рейдеборн полировал лавку. «Барсы» победили 2:0 благодаря дублю форварда Кирилла Петрова, которому в этот день исполнился 31 год.

С Петровым я познакомился в Новогорске. Национальная команда начала подготовку к домашнему ЧМ-2007, а юный форвард ждал оформления каких-то документов для поездки в Финляндию на ЮЧМ (U-18), чтобы присоединиться к юниорской сборной. Кирилл в буфете смотрел матч финала плей-офф, в котором «Ак Барс» сражался с «Магниткой». Тогда юноша делал первые шаги в команде Зинэтулы Билялетдинова. Петров развалился в кресле, положив ноги без носков на стол. Вскоре он улетел в Страну тысячи озер и вернулся с золотой медалью, а его клуб уступил финальную серию 2-3. Лет десять назад первый помощник возглавившего сборную Билла Валерий Белов в редакции «Советского спорта» дал скептическую оценку Петрову: «Умирать не будет». Кирилл не пил шампанское из Кубка Гагарина, но в финале играл дважды: в 2015-м его «Ак Барс» уступил СКА 1-4, а в 2018-м его ЦСКА оказался на казанском щите (и тоже 1-4).

Возглавлявший московских армейцев Квартальнов ценил Петрова, но после поражения от Казани штаб ЦСКА (его возглавлял Игорь Никитин) отказался от услуг габаритного форварда (190 см, 106 кг). Ныне Петров проводит свой лучший плей-офф. Однако говорить о выходе его команды в финал говорить преждевременно.

В том числе и потому, что у соперника есть умеющий выстреливать в решающий момент Илья Ковальчук. Именно его бросок за минуту до конца третьего периода пятого матча подарил «ястребам» шанс в овертайме, которым они и воспользовались. В том эпизоде ворота хозяев защищали пять вратарей: кадровому голкиперу Тимуру Билялову тщетно пытались помочь четверо полевых игроков. Кови пробил всех. Сегодня он празднует свой 38-й день рождения. Правда, слово «празднует» будет уместно в случае победы его команды.

В матчах этой серии выигрывает тот, кто открывает счет. И только «ястребам» удалось отыграться и взять верх – случилось это в пятой встрече.

«Ак Барс» запросто жертвует легионерами – позавчера вне заявки остались форварды Да Коста и Доус, защитники Микаэль Викстранд и Тревор Мёрфи, а вратарь Рейдеборн остался на лавке. «Авангард» же из-за перебора иностранцев вынужден жертвовать обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» форвардом Иржи Секачем. Вратарь Шимон Грубец, защитники Вилле Покка и Оливер Каски, нападающие Рид Буше и Корбэн Найт – неприкасаемые в системе Хартли. Вряд ли канадский тренер разменяет кого-то из этого квинтета.

Восточная конференция

19.00 Казань «Ак Барс» (1) - «Авангард» (2) «Матч ТВ»

Счет в серии: 3-3 (1:3, 0:2, 2:1, 2:1, 2:3ОТ, 2:0)

источник: «Советский спорт»
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